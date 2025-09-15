ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החשב הכללי: "שליש מעובדי המדינה ילכו הביתה בעקבות מהפכת ה-AI"

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, מעריך כי מהפכת הבינה המלאכותית תייתר כשליש מעובדי מטה הממשלה – כ-20 אלף איש – ומזהיר כי ללא הטמעת טכנולוגיות חדשות השירות הציבורי עלול להישאר מאחור ולבזבז כספי ציבור

אורן דורי 13:24
יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: תמר מצפי
יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: תמר מצפי

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, הציג היום (ב') תחזית דרמטית לגבי העתיד של עובדי שירות המדינה, והעריך כי מהפכת הבינה המלאכותית תייתר עשרות אלפים מעובדי הממשלה.

בנאום שנשא בכנס החשב הכללי בירושלים, העריך רוטנברג כי "שליש מעובדי המטה בממשלה ילכו בסוף הביתה בעקבות המהפכות האלה, וזה אירוע משמעותי".

רוטנברג הציג תמונת מצב שבה כיום יושבים במשרדי המדינה כ-60 אלף עובדי מטה. כשליש מהם, כלומר כ-20 אלף עובדי מדינה, "יוחלפו בטכנולוגיה מתקדמת", אמר. "אין לנו ברירה. אם אנחנו לא נעסוק בטכנולוגיה, לא נהיה עדכניים, לא נוכל לתת שירות טוב לאזרחי מדינת ישראל, נבזבז כספי ציבור ונישאר מאחור".

בדבריו התייחס רוטנברג גם להורדות דירוג האשראי של ישראל במהלך המלחמה, וביקר את חברת הדירוג מודי'ס. "אני לא הופתעתי מירידות הדירוג", אמר, אך הוסיף כי "הירידה הכפולה של מודי'ס הייתה מוגזמת ולא היוותה שרות טוב למשקיעים שלה".