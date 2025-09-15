מנכ"ל משרד האוצר אילן רום הטיח היום (ב') ביקורת חריפה על ניהול תקציב הביטחון בידי מערכת הביטחון וצה"ל. בנאום שנשא בכנס החשב הכללי בירושלים, אמר רום כי "להוצאה הביטחונית צריך שתהיה תקרה, ולפעמים עושה רושם כי התקרה גבוהה כל כך עד שאינה נראית. כשאין תקרה, אין יעילות ואין התייעלות".

רום, בכיר במוסד בעברו, הראה כי "תקציב הביטחון למעשה הכפיל את עצמו תוך שנתיים" ומאז פרוץ המלחמה לא מצא "צעד של התייעלות כלכלית בתחום ההוצאות הבטחוניות".

מנכ"ל האוצר הדגיש כי בעוד שהכלכלה נתנה "את הגיבוי הדרוש" לעולם הבטחוני ותמשיך לעשות זאת "עד לניצחון ולהכרעה וכמובן עד לחזרת החטופים כולם", הגיע הזמן לשנות את הגישה בעקבות ההישגים הצבאיים. "מאז פרוץ 'חרבות ברזל' בשנים 2023-2025 תקציב הביטחון התרחב מאוד", אמר, והוסיף כי "זהו הון תועפות שאזרחי ישראל זקוקים לו לשירותים, לתשתית ולצמיחה".

רום ציין שינוי משמעותי במפת האיומים כבסיס לקריאתו להתייעלות: "האיום המרכזי מול איראן הושמד ולכל הפחות עוכב משמעותית, חיזבאללה הולך ונחלש ולא מהווה צבא חזק כפי שהיה, חמאס אותו עדיין נשאר לנצח חלש ומפורק מאי פעם, בסוריה אין צבא ואין מדינה". הוא הבהיר כי "התייעלות איננה ויתור על ביטחון - אלא היא תנאי לביטחון בר-קיימא".

ביקורת מיוחדת הפנה רום כלפי ניהול ימי המילואים בצבא: "ניהול כלכלת ימי המילואים נעשה בלי מעצורים, בלי בקרה ולעיתים קרובות מדי אף חורג מכללי המינהל תקין", טען. לדבריו, "פיזור היממ"ים לכל דורש כמטבע עובר לסוחר בלי כובד ראש ואחריות משליך על המשק כולו".

דברי רום מגיעים בעת שמשרד האוצר נאלץ לקדם בכנסת תקציב מעודכן ל-2025, שיגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ויעמיק את הגירעון ל-5.2%, כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה המתמשכת. התקציב המעודכן נמצא בשלבי דיון בוועדת הכספים של הכנסת לקראת אישורו הסופי במליאה. ויתכן שזו עדיין לא המילה האחרונה. הסכום אמור לכסות רק על מבצעים שכבר הסתיימו, בעוד שעלות המבצע האקטואלי לכיבוש העיר עזה לא נכללת בפתיחת התקציב - וייתכן שתידרש פריצה נוספת למגבלת ההוצאה עד סוף השנה.