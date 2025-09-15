ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ מנכ"ל האוצר: "תקציב הביטחון חורג מכללי המינהל התקין"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משרד האוצר

מנכ"ל האוצר: "תקציב הביטחון מתנהל בלי תקרה וחורג מכללי המינהל התקין"

מנכ”ל משרד האוצר אילן רום מתח ביקורת חריפה על ניהול תקציב הביטחון וטען כי התקציב הכפיל את עצמו מאז פרוץ המלחמה מבלי שננקטו צעדי התייעלות • רום התריע כי ניהול ימי המילואים מתבצע "ללא בקרה וללא אחריות" ומשליך על המשק כולו • במקביל, תקציב 2025 צפוי להתרחב ב־31 מיליארד שקל ולהעמיק את הגירעון ל־5.2% • עלות המבצע הנוכחי לכיבוש העיר עזה עדיין לא נכללה – ועלולה להביא לפריצת מסגרת נוספת

אורן דורי 11:30
אילן רום, מנכ''ל משרד האוצר / צילום: ברוך גרינברג
אילן רום, מנכ''ל משרד האוצר / צילום: ברוך גרינברג

מנכ"ל משרד האוצר אילן רום הטיח היום (ב') ביקורת חריפה על ניהול תקציב הביטחון בידי מערכת הביטחון וצה"ל. בנאום שנשא בכנס החשב הכללי בירושלים, אמר רום כי "להוצאה הביטחונית צריך שתהיה תקרה, ולפעמים עושה רושם כי התקרה גבוהה כל כך עד שאינה נראית. כשאין תקרה, אין יעילות ואין התייעלות".

סמוטריץ' על פסילת מועמדו לראש אגף התקציבים: "הוועדה טעתה"
משרד הבריאות ידרוש מכללית: קיצוץ במשרת יו"ר הדירקטוריון

רום, בכיר במוסד בעברו, הראה כי "תקציב הביטחון למעשה הכפיל את עצמו תוך שנתיים" ומאז פרוץ המלחמה לא מצא "צעד של התייעלות כלכלית בתחום ההוצאות הבטחוניות".

מנכ"ל האוצר הדגיש כי בעוד שהכלכלה נתנה "את הגיבוי הדרוש" לעולם הבטחוני ותמשיך לעשות זאת "עד לניצחון ולהכרעה וכמובן עד לחזרת החטופים כולם", הגיע הזמן לשנות את הגישה בעקבות ההישגים הצבאיים. "מאז פרוץ 'חרבות ברזל' בשנים 2023-2025 תקציב הביטחון התרחב מאוד", אמר, והוסיף כי "זהו הון תועפות שאזרחי ישראל זקוקים לו לשירותים, לתשתית ולצמיחה".

רום ציין שינוי משמעותי במפת האיומים כבסיס לקריאתו להתייעלות: "האיום המרכזי מול איראן הושמד ולכל הפחות עוכב משמעותית, חיזבאללה הולך ונחלש ולא מהווה צבא חזק כפי שהיה, חמאס אותו עדיין נשאר לנצח חלש ומפורק מאי פעם, בסוריה אין צבא ואין מדינה". הוא הבהיר כי "התייעלות איננה ויתור על ביטחון - אלא היא תנאי לביטחון בר-קיימא".

ביקורת מיוחדת הפנה רום כלפי ניהול ימי המילואים בצבא: "ניהול כלכלת ימי המילואים נעשה בלי מעצורים, בלי בקרה ולעיתים קרובות מדי אף חורג מכללי המינהל תקין", טען. לדבריו, "פיזור היממ"ים לכל דורש כמטבע עובר לסוחר בלי כובד ראש ואחריות משליך על המשק כולו".

דברי רום מגיעים בעת שמשרד האוצר נאלץ לקדם בכנסת תקציב מעודכן ל-2025, שיגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ויעמיק את הגירעון ל-5.2%, כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה המתמשכת. התקציב המעודכן נמצא בשלבי דיון בוועדת הכספים של הכנסת לקראת אישורו הסופי במליאה. ויתכן שזו עדיין לא המילה האחרונה. הסכום אמור לכסות רק על מבצעים שכבר הסתיימו, בעוד שעלות המבצע האקטואלי לכיבוש העיר עזה לא נכללת בפתיחת התקציב - וייתכן שתידרש פריצה נוספת למגבלת ההוצאה עד סוף השנה.