שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום (א') לראשונה על פסילת מועמדו לתפקיד ראש אגף התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר. בדיון שנערך בוועדת הכספים של הכנסת, טען סמוטריץ' כי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה "טעתה" כשפסלה את בחירתו בפרוזנפר.

החלטת ועדת המינויים התקבלה מטעמים של אי-מתן שוויון הזדמנויות לנשים בהתמודדות על תפקידים בכירים בממשלה בכלל ובאוצר בפרט תחת כהונת סמוטריץ'. "אני מכבד מאוד נשים", הדף את הטענה סמוטריץ', שמינה להנהלת האוצר גברים בלבד ביותר משנתיים וחצי בתפקיד.

סמוטריץ' הדגיש כי פרוזנפר לא נבחר בגלל שסברו שצריך למנות אישה, ואמר כי לדעתו הפסילה הייתה מוטעית. כאשר נשאל על-ידי חברי הכנסת מה בכוונתו לעשות כעת באשר לפסילה ולצורך הדחוף באיוש המשרה החשובה, השיב סמוטריץ' כי הוא "עדיין בדיונים" על כך.

בוועדת המינויים, שהתכנסה בשבוע שעבר לדון במועמדותו של פרוזנפר, ציינו בעיקר את החלטת בג"ץ בפברואר, שלפיה הממשלה הפרה את חובתה החוקית לייצוג נשים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, כרקע למניעת המינוי.

החלטת הוועדה מוגדרת אומנם כהמלצה בלבד ולא כהחלטה מחייבת, אך משפטנים בשירות המדינה מסבירים כי מדובר בהמלצה שקשה מאוד לסטות ממנה ברמה המשפטית. במילים אחרות, גם אם סמוטריץ' יחליט להתעלם מעמדת הוועדה ולקדם את המינוי, הוא צפוי להיתקל בקשיים משפטיים משמעותיים, כולל עתירה לבג"ץ שעשויה להוביל להקפאת המינוי.

סמוטריץ' הגיע לוועדת הכספים במסגרת דיוניה להכנת תקציב המדינה המעודכן ל-2025, לקראת אישורו הסופי במליאת הכנסת. התקציב המעודכן נועד להגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ולהעמיק את הגירעון ל-5.2%, כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה המתמשכת.