ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ סמוטריץ' על פסילת מועמדו לראש אגף התקציבים: "הוועדה טעתה"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בצלאל סמוטריץ'

סמוטריץ' על פסילת מועמדו לראש אגף התקציבים: "ועדת המינויים טעתה, אני בדיונים על זה"

שר האוצר הגיב היום לראשונה על פסילת מועמדו לתפקיד ראש אגף התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר • החלטת ועדת המינויים התקבלה מטעמים של אי-מתן שוויון הזדמנויות לנשים בהתמודדות על תפקידים בכירים בממשלה בכלל ובאוצר בפרט •  סמוטריץ': "אני מכבד מאוד נשים"

אורן דורי 18:12
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום (א') לראשונה על פסילת מועמדו לתפקיד ראש אגף התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר. בדיון שנערך בוועדת הכספים של הכנסת, טען סמוטריץ' כי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה "טעתה" כשפסלה את בחירתו בפרוזנפר.

אחרי פסילת המועמד של סמוטריץ': התרחישים האפשריים למינוי ראש אגף התקציבים באוצר

החלטת ועדת המינויים התקבלה מטעמים של אי-מתן שוויון הזדמנויות לנשים בהתמודדות על תפקידים בכירים בממשלה בכלל ובאוצר בפרט תחת כהונת סמוטריץ'. "אני מכבד מאוד נשים", הדף את הטענה סמוטריץ', שמינה להנהלת האוצר גברים בלבד ביותר משנתיים וחצי בתפקיד.

סמוטריץ' הדגיש כי פרוזנפר לא נבחר בגלל שסברו שצריך למנות אישה, ואמר כי לדעתו הפסילה הייתה מוטעית. כאשר נשאל על-ידי חברי הכנסת מה בכוונתו לעשות כעת באשר לפסילה ולצורך הדחוף באיוש המשרה החשובה, השיב סמוטריץ' כי הוא "עדיין בדיונים" על כך.

בוועדת המינויים, שהתכנסה בשבוע שעבר לדון במועמדותו של פרוזנפר, ציינו בעיקר את החלטת בג"ץ בפברואר, שלפיה הממשלה הפרה את חובתה החוקית לייצוג נשים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, כרקע למניעת המינוי.

החלטת הוועדה מוגדרת אומנם כהמלצה בלבד ולא כהחלטה מחייבת, אך משפטנים בשירות המדינה מסבירים כי מדובר בהמלצה שקשה מאוד לסטות ממנה ברמה המשפטית. במילים אחרות, גם אם סמוטריץ' יחליט להתעלם מעמדת הוועדה ולקדם את המינוי, הוא צפוי להיתקל בקשיים משפטיים משמעותיים, כולל עתירה לבג"ץ שעשויה להוביל להקפאת המינוי.

סמוטריץ' הגיע לוועדת הכספים במסגרת דיוניה להכנת תקציב המדינה המעודכן ל-2025, לקראת אישורו הסופי במליאת הכנסת. התקציב המעודכן נועד להגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ולהעמיק את הגירעון ל-5.2%, כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה המתמשכת.