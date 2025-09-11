בזמן שהוא שוהה בהודו בביקור מדיני, התבשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על פסילת מועמדו לתפקיד ראש אגף התקציבים, מהרן פרוזנפר, בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. המינוי עדיין לא ירד סופית מהפרק, אבל סיכוייו לעבור צנחו דרסטית, כאשר עולים מספר תרחישים להתפתחויות.

החלטת הוועדה מוגדרת אומנם כהמלצה בלבד ולא כהחלטה מחייבת, אך מדובר בהמלצה שקשה מאוד לסטות ממנה ברמה המשפטית. במילים אחרות, גם אם סמוטריץ' יחליט להתעלם מעמדת הוועדה ולקדם את המינוי, הוא צפוי להיתקל בקשיים משפטיים משמעותיים, כולל עתירה לבג"ץ שעשויה להוביל להקפאת המינוי.

הפסילה הגיעה מכיוון בלתי צפוי, גם אם מתבקש. בזמן שכולם דיברו על הקשיים סביב הסכם ניגוד העניינים המורכב של פרוזנפר - לאור הרקע העסקי העשיר שלו בעולמות הפיננסים, ביטוח וייעוץ אסטרטגי - עילת הפסילה הייתה שונה לחלוטין. למעשה, הקושי של הוועדה לא נגע לפרוזנפר עצמו, אלא דווקא לסמוטריץ' ודפוס המינויים שלו באוצר: בחירה בגברים בלבד לתפקידים בכירים במשרדו. הפסילה התבססה על החלטת בג"ץ בפברואר, שלפיה הממשלה הפרה את חובתה החוקית לייצוג נשים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי.

מי יהיה ממלא-המקום?

אז מה יקרה עכשיו? על פי בכירים לשעבר במשרד האוצר המכירים את המערכת מקרוב, קיימים כעת שני תרחישים מרכזיים להמשך. התרחיש הראשון, שנחשב לפחות סביר אך עדיין אפשרי, הוא שסמוטריץ' ופרוזנפר יחליטו "ללכת בכל הכוח" ולנסות לקדם את המינוי למרות ההמלצה השלילית. במקרה כזה, סמוטריץ' יעלה את המינוי לאישור הממשלה, שם הוא צפוי להיתקל בחוות דעת שלילית של היועצת המשפטית לממשלה שתקבע כי המינוי אינו חוקי.

אם סמוטריץ' יתעקש ויצליח לגייס תמיכה בממשלה למהלך, צפוי שתוגש עתירה מיידית לבג"ץ. להערכת גורמים משפטיים, בית המשפט העליון יוציא בסבירות גבוהה צו ביניים שיקפיא את המינוי, מה שיגרור הליך משפטי של 2-3 חודשים לפחות. בתסריט כזה, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר הממשלה יוסי פוקס יצטרכו להחליט האם מדובר במאבק שכדאי להם לתמוך בו, שיצטרף למספר חזיתות פתוחות מול מערכת המשפט.

התרחיש השני, שנחשב סביר יותר, הוא שפרוזנפר עצמו או סמוטריץ' יחליטו לסגת מהמינוי. במקרה כזה, סמוטריץ' יצטרך למנות ממלא-מקום לתפקיד ראש אגף התקציבים, שכבר מתנהל בפועל ללא ראש קבוע מזה למעלה מחודש, מאז סיים את תפקידו יוגב גרדוס. המצב בעייתי במיוחד לאור העובדה שהעבודה על תקציב 2026 תקועה עדיין בשלבים ראשוניים, בשעה שהייתה אמורה כבר להיות אחרי אישור ממשלה בתקופה זו של השנה.

אומנם גרדוס השאיר אחריו הצעת תקציב ראשונית לשר האוצר, אך התקדמות משמעותית בקידום התקציב צפויה להמתין למינוי ממונה חדש, אם בכלל. ההערכה היא שבתרחיש שבו פרוזנפר לא ימונה לתפקיד שאליו היה אמור להיכנס כבר בשבוע הבא, יעברו לפחות כמה חודשים נוספים עד שניתן יהיה למנות ראש אגף תקציבים קבוע חדש, לאחר תהליך איתור וועדת מינויים מחודשת.

בינתיים, השאלה המרכזית היא מי ימונה כממלא-מקום. המהלך הטבעי יהיה מינוי של אחד או אחת משישת הסגנים והסגניות באגף התקציבים. בין האפשרויות שכבר עלו היום בבורסת השמות: עלי בינג, הסגן הוותיק שעבר באחרונה מניהול צוות הביטחון באגף לניהול צוות התשתיות; ותמר לוי בונה, הממונה על צוות המאקרו, שמוערכת מאוד מקצועית אבל מונתה לתפקיד סגנית ראשון רק בשנה שעברה.

תרחיש אלטרנטיבי קיים גם לשאלת ממלא-המקום. סמוטריץ' לא רצה לקדם אף אחד מהסגנים באגף במקום גרדוס, ובחר באופן חסר תקדים במועמד שלא גדל בתוך האוצר - פרוזנפר. אם יתעקש שלא למנות אפילו ממלא-מקום זמני מתוך הנהלת אגף התקציבים הקיימת, עשוי סמוטריץ' להציב בינתיים בראש האגף בכיר אחר מהאוצר. יש שכבר מצביעים על ראש רשות המסים, שי אהרונוביץ', ועל הכלכלן הראשי באוצר, שמואל אברמזון, כמועמדים פוטנציאליים למלא את המקום באגף התקציבים, במקביל לתפקידיהם הקבועים. תקדים דומה במקצת התרחש בצמרת האוצר לפני חמש שנים, כשמנכ"לית המשרד קרן טרנר התפטרה והוחלפה למספר חודשים על ידי מנהל רשות המסים דאז, ערן יעקב.