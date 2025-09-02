נחתם הסכם ניגוד העניינים של מהרן פרוזנפר לתפקיד הבכיר באוצר

מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר עבר אתמול (ב') משוכה משמעותית, עם חתימת הסכם ניגוד העניינים בינו לבין המדינה - כך נודע לגלובס.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחר בפרוזנפר לתפקיד לפני כחודש וחצי, ומאז התעכב אישורו בשלב עריכת הסכם ניגוד העניינים במשרד המשפטים. העיכוב נבע מהמורכבות שהביא הרקע העסקי הנרחב של פרוזנפר בתחומים החופפים לפעילות האוצר, כיועץ אסטרטגי ופיננסי לגופים גדולים במשק ובעל החזקות בסוכנויות ביטוח.

בשבוע הבא צפויה להתכנס ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה לדון במינויו של פרוזנפר לתפקיד הכלכלי הבכיר. אם המינוי יאושר בוועדה, הוא יעבור לחותמת הסופית בישיבת הממשלה הקרובה לאחר מכן. כך, אם לא יחולו שיבושים בדרך, יתיישב פרוזנפר בלשכת ראש אגף התקציבים בעוד פחות משבועיים.

נוסחו הסופי של הסכם ניגוד העניינים טרם פורסם לציבור. כפי שנחשף בגלובס בשבוע שעבר, פרוזנפר התבקש לחסל את החזקותיו בחלק מעסקיו, ולהעביר אחרים לנאמנות עיוורת בעת כהונתו כבכיר באוצר.

גם אחרי שיעזוב את עסקיו, פרוזנפר עדיין יהיה מנוע לעסוק בתחומים שבהם פועלים העסקים - לתקופת זמן מוגבלת. למשל, ייאסר עליו לעסוק בעולמות סוכנויות הביטוח, ככל הנראה למשך פחות משנה. זאת, בשעה שכמה מהרפורמות המרכזיות שמוביל האוצר ל-2026 נוגעות ישירות בסוכני הביטוח.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "הסדרת כניסתו לתפקיד של מהרן פרוזנפר נמצאת בשלבים אחרונים לקראת מינויו בממשלה. פרוזנפר מגיע לתפקיד מנהל אגף תקציבים עם ניסיון עשיר מחוץ למגזר הציבורי, ויהיה תוספת חיזוק משמעותית לשדרת הניהול הבכירה של משרד האוצר".