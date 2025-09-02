ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ נחתם הסכם ניגוד העניינים של מהרן פרוזנפר לתפקיד הבכיר באוצר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מהרן פרוזנפר | בלעדי

נחתם הסכם ניגוד העניינים של מהרן פרוזנפר לתפקיד הבכיר באוצר

נוסחו הסופי של הסכם ניגוד העניינים טרם פורסם לציבור • כפי שנחשף בגלובס, פרוזנפר התבקש לחסל את החזקותיו בחלק מעסקיו, ולהעביר אחרים לנאמנות עיוורת בעת כהונתו כממונה על התקציבים

אורן דורי 13:04
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר עבר אתמול (ב') משוכה משמעותית, עם חתימת הסכם ניגוד העניינים בינו לבין המדינה - כך נודע לגלובס.

בנק ישראל יוצא למהלך של פעם ב-30 שנה: כל הפרטים
בלעדי | הסכם המיליארדים בין חברת החשמל לשותפות תמר על סף פיצוץ

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחר בפרוזנפר לתפקיד לפני כחודש וחצי, ומאז התעכב אישורו בשלב עריכת הסכם ניגוד העניינים במשרד המשפטים. העיכוב נבע מהמורכבות שהביא הרקע העסקי הנרחב של פרוזנפר בתחומים החופפים לפעילות האוצר, כיועץ אסטרטגי ופיננסי לגופים גדולים במשק ובעל החזקות בסוכנויות ביטוח.

בשבוע הבא צפויה להתכנס ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה לדון במינויו של פרוזנפר לתפקיד הכלכלי הבכיר. אם המינוי יאושר בוועדה, הוא יעבור לחותמת הסופית בישיבת הממשלה הקרובה לאחר מכן. כך, אם לא יחולו שיבושים בדרך, יתיישב פרוזנפר בלשכת ראש אגף התקציבים בעוד פחות משבועיים.

נוסחו הסופי של הסכם ניגוד העניינים טרם פורסם לציבור. כפי שנחשף בגלובס בשבוע שעבר, פרוזנפר התבקש לחסל את החזקותיו בחלק מעסקיו, ולהעביר אחרים לנאמנות עיוורת בעת כהונתו כבכיר באוצר.

גם אחרי שיעזוב את עסקיו, פרוזנפר עדיין יהיה מנוע לעסוק בתחומים שבהם פועלים העסקים - לתקופת זמן מוגבלת. למשל, ייאסר עליו לעסוק בעולמות סוכנויות הביטוח, ככל הנראה למשך פחות משנה. זאת, בשעה שכמה מהרפורמות המרכזיות שמוביל האוצר ל-2026 נוגעות ישירות בסוכני הביטוח.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "הסדרת כניסתו לתפקיד של מהרן פרוזנפר נמצאת בשלבים אחרונים לקראת מינויו בממשלה. פרוזנפר מגיע לתפקיד מנהל אגף תקציבים עם ניסיון עשיר מחוץ למגזר הציבורי, ויהיה תוספת חיזוק משמעותית לשדרת הניהול הבכירה של משרד האוצר".