בימים האחרונים נפוצו שמועות לפיהן מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר עומד להיפסל. הסיבה: הסכם ניגוד עניינים עמוס ומורכב מדי, למי שעבד עד כה כיועץ אסטרטגי לגופים רבים במשק ובעל עסקי ביטוח. כדרכן של שמועות, נראה שהמידע אינו מבוסס. למעשה, עריכת הסכם ניגוד העניינים נמצאת כבר בשלב מתקדם בידי משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה. אבל בכל בדיה יש טיפה של אמת.

● נתניהו מקדם קיצוץ רוחבי למימון אבטחת בתי הספר. באוצר מתנגדים

● "הפעם עשו עבודה רצינית": רמ"י פרסמו מכרז לתחנת כוח חדשה

מבדיקת גלובס עולה שפרוזנפר התבקש במסגרת ההסכם המתגבש לחסל את החזקותיו בחלק מעסקיו, ולהעביר אחרים לנאמנות בעת כהונתו כבכיר באוצר. פרוזנפר הוא הבעלים המייסד של חברת הייעוץ האסטרטגי והפיננסי MFaculty. בנוסף הוא מחזיק 50% ממניות סוכנויות הביטוח "שורלי" ו"שיר שי", לפי מידע שקיבלה התנועה לחופש המידע, ואותן מסתמן שיצטרך למכור.

לו סירב פרוזנפר לדרישה, מינויו היה מוקפא ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היה צריך לחזור לאתר מועמדים חדשים. אלא שעל פי גורם בכיר באוצר, פרוזנפר אפילו לא התווכח. "מהרן יעשה כל מה שנדרש", אמר. פרוזנפר קיבל על עצמו מראש עם בחירתו לתפקיד על ידי סמוטריץ' את העברת הבעלות על עסקיו הפרטיים, שחופפים לחלק מתחומי הפעילות של האוצר.

תקופת צינון

לפי הסכם ניגוד העניינים שייחתם מול פרוזנפר, גם אחרי שיעזוב את עסקיו, עדיין יהיה מנוע לעסוק בתחומים שבהם פועלים העסקים - לתקופת זמן מוגבלת. למשל, ייאסר על ראש אגף התקציבים לעסוק בעולמות סוכנויות הביטוח, ככל הנראה למשך פחות משנה. זאת, בשעה שכמה מהרפורמות המרכזיות שמוביל האוצר ל־2026 נוגעות ישירות בסוכני הביטוח.

ראשית, באוצר מתכוונים לשנות את מבנה התגמול של סוכני הביטוח כך שהמבוטחים, ולא חברות הביטוח, הם שישלמו ישירות לסוכנים התוכנית - כדי שיהיו נאמנים ללקוחות ולא לחברות הביטוח. שנית, רפורמה לאיחוד מכשירי החיסכון הפיננסיים השונים תחת חשבון השקעות ייעודי וחדש מסעירה את סוכני הביטוח, שמתנגדים בתוקף. נראה שבאוצר יצטרכו לקדם את התוכניות בחקיקה ללא גיבוי מקצועי של ראש אגף התקציבים המיועד, שיהיה מנוע מלעסוק בתחום.

עיכובים במינוי

לאחר שייחתם הסכם ניגוד העניינים, השלב הבא במינויו של פרוזנפר יהיה הבאתו לוועדת המינויים בנציבות שירות המדינה. אין חשש שהמינוי ייפסל מחמת חוסר כישורים מקצועיים לתפקיד. כיועץ הכספי לשעבר לרמטכ"ל ובהמשך כאיש עסקים מצליח בעולמות הכלכליים והפיננסיים, הוא נושא עמו ניסיון רב ומוכח. ניסיון עתיר זה ורשת הקשרים העסקיים המסועפת שרקם לאורך השנים הופכים לחיסרון בכל הקשור להסכם ניגוד העניינים. הסכם שכזה לא היה מעולם למכהנים בתפקיד ראש אגף תקציבים, שעד היום צמחו בתוך המערכת ולא הספיקו לצבור ניגודי עניינים מרובים.

הסכם מורכב זה הוא שעיכב עד כה את מינויו הסופי של פרוזנפר. יותר מחודש חלף מאז הודיע סמוטריץ' על בחירתו והוועדה עדיין לא התכנסה. בדרך כלל, יכולה הנציבות לכנס את הוועדה עוד לפני סגירת הסכם ניגוד העניינים. הסכם מאושר נדרש רק לשלב הסופי, באישור המינוי בממשלה. אלא שהפעם, בשל המורכבויות הרבות, התבקשה הנציבות שלא לכנס את הוועדה עד לחתימת הסכם ניגוד העניינים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

בינתיים, אגף התקציבים נותר ללא ראש כבר שלושה שבועות, מאז יומו האחרון במשרד של הממונה הקודם, יוגב גרדוס. על פי גורמים באוצר, אגף התקציבים אינו מיוצג כיום בישיבות ההנהלה של המשרד, לפחות לא באופן מסודר. אין ממלא מקום זמני עד לכניסת הממונה החדש ואין מורשה חתימה לאגף. מדובר במצב חסר תקדים עבור האגף הדומיננטי באוצר, שבשנים כסדרן, היה בשלב זה של השנה כבר מנהל את המאבקים בממשלה לאישור תקציב 2026 שתקוע כרגע.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "עריכת הסדר ניגוד העניינים עדיין נמשכת ונמצאת בשלבים אחרונים לקראת מינויו בממשלה. מהרן פרוזנפר מגיע לתפקיד מנהל אגף תקציבים עם נסיון עשיר מחוץ למגזר הציבורי וההסדר בעניינו נערך בהתאמה". מפרוזנפר לא נמסרה תגובה לכתבה.