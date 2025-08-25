כשלושה שבועות לאחר שסיים יוגב גרדוס את כהונתו כממונה על התקציבים במשרד האוצר, נפרד ממנו היום (ב') שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בהודעה רשמית. היחסים המקצועיים בין השניים ידעו משברים ומריבות מתוקשרות לאורך הדרך, אבל הם בחרו להיפרד בצורה מכובדת, לפחות כלפי חוץ, בתודות הדדיות.

בהודעה שהופצה מטעמו של סמוטריץ' נכתב: "שר האוצר הודה ליוגב גרדוס על תרומתו הרבה למשרד האוצר ולמשק הישראלי בעמל רב. גרדוס אמר לשר: 'תודה על מה שעשית למען הכלכלה'".

סיים קדנציה גדושת אתגרים

סמוטריץ' התייחס באחרונה לעבודה מול גרדוס בברכה שהקליט לעובדי משרד האוצר: "זכיתי לעבוד עם יוגב במשך שנתיים וחצי. אני מודה לך על עבודה בתקופה זו בנועם הליכות, מקצועיות על אף משברים ואתגרים קשים כמו הקורונה ומלחמת 'חרבות ברזל'. תודה יוגב על כל הדיונים הארוכים וגם על הוויכוחים והמחלוקות ובעיקר על ההבנה שכולנו משרתים את מדינת ישראל ועובדים למען כלכלת ישראל".

לא תמיד נשמע כך סמוטריץ'. לפני שנה בדיוק, האשים שר האוצר את אגף התקציבים בניסיון שיטתי לסכל את מדיניותו - ואף הציע לגרדוס "להניח את המפתחות" ולהתפטר. לבסוף, גרדוס סיים קדנציה מלאה וגדושת אתגרים כראש אגף התקציבים.

לפני שפרש, גיבש גרדוס את הצעת האגף לתקציב לשנת 2026, שממתינה עדיין להכרעות הדרג הפוליטי, ואת מתווה הגדלת תקציב 2025 לכיסוי עלויות המלחמה. בינתיים, מחליפו המיועד של גרדוס, מהרן פרוזנפר, טרם נכנס לתפקיד. עוד לא הושלם הסכם ניגוד העניינים של פרוזנפר, שעבד כיועץ אסטרטגי לגופים עסקיים רבים, ובינתיים אגף התקציבים מתנהל ללא ראש כבר מספר שבועות.

על פי שני גורמים באוצר, אגף התקציבים אינו מיוצג כיום בישיבות ההנהלה של המשרד, לפחות לא באופן מסודר. אין ממלא מקום זמני עד לכניסת הממונה החדש ואין מורשה חתימה לאגף. מדובר במצב חסר תקדים עבור האגף הדומיננטי באוצר, שבשנים כסדרן, היה בשלב זה של השנה כבר מנהל את המאבקים בממשלה לאישור תקציב 2026 שתקוע כרגע.

בינתיים, עוד מתנהלים באגף על פי המתווים שהשאיר אחריו גרדוס. אבל ככל שיחלוף הזמן ללא מינויו הסופי של פרוזנפר, והכרעות חדשות יערמו על שולחנו הבלתי מאויש של הממונה על התקציבים, עלולה להיתקע העבודה המקצועית באוצר.