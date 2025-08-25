אחרי חצי שנה: רמ"י יוצאים עם מכרז ייחודי לתחנת כוח בעמק חפר

כמעט חצי שנה לאחר שרשות מקרקעי ישראל הכריזה שהיא מתכוונת לשווק קרקע לתחנת כוח ללא תכנון (מקב"ת), המכרז הראשון יוצא לדרך: תחנת הכוח המוצעת תקום מדרום למאגר המים של גבעת חביבה, בסמוך לשדה סולארי. המכרז התעכב עד כה בשל מיקומים בעייתיים שהוצעו, שלא אפשרו למינהל התכנון לתת "המלצה תכנונית". כעת, משהתקבל אישור כזה, גורמים בשוק מעידים שצפויה היענות של יזמים להקמת תחנת כוח באזור. מחיר המינימום במכרז: 240 מיליון שקל לפני מע"מ.

עד 2030 שיא צריכת החשמל צפוי לעלות ב-21%

צריכת החשמל של ישראל צפויה לטפס משמעותית בעשור הקרוב: על פי תחזית רשות החשמל, עד 2030 שיא צריכת החשמל בקיץ צפוי לעלות ב־21% ביחס ל־2023. בעתיד הרחוק יותר, ככל שייכנסו יותר כלי רכב חשמליים ותעשיות צמאות לאנרגיה כמו חוות שרתים ושרתים ל-AI, הדרישה לחשמל תהיה גבוהה עוד יותר. נוסף לכך, אם אין מספיק היצע כדי לענות על הביקוש, קשה לייצר תהליכים תחרותיים בין תחנות הכוח, מה שעלול להשפיע לרעה על מחירי החשמל, הן הביתיים והן לצורכי הכלכלה והתעשייה.

כדי לעמוד בביקוש, רשויות התכנון פועלות כדי לאשר מגוון רחב של תחנות כוח, אך מדובר בתהליך ארוך ומסורבל - ועולה חשש שהוא לא יספיק. לכן, ברשות מקרקעי ישראל יישמו שיטה בשם "שיווק מתחמי קרקע בהליכי תכנון" (מקב"ת) כדי להאיץ את התהליך. הרעיון הוא למכור את הקרקע ליזם עוד לפני שהיא עברה תהליך תכנון מסודר. בכך, היזם לוקח אחריות על המקטע והוא דוחף לקדם את התכנון שלו בוועדות. הוא משלם על הקרקע מראש, עוד לפני שבכלל ידוע האם היא תגיע ל"קו הסיום" התכנוני, ואם לא - כספו עלול לרדת לטמיון. בתמורה הוא מקבל את הקרקע בשלב מוקדם יותר ובמחיר נמוך בהרבה מאשר אם הוא היה מתמודד עליה לאחר שהתכנון כבר הושלם.

"הפעם עשו עבודה רצינית ובחנו את המיקום"

הכוונה לפרסום מכרזי מקב"ת הוכרזה על ידי ראש רשות מקרקעי ישראל ינקי קווינט כבר בחודש מרץ, אז הוא אמר ש"יש לנו בין 5 ל־10 איתורים בפוליגונים שמינהל התכנון הוציא, ואנחנו נוציא מכרזים לתחנות כוח. הקרקע הטובה ביותר להקמת תחנת כוח היא קרקע שהמדינה מוציאה במכרז". המטרה, אמרו ברמ"י, הייתה לשדר לשוק שיש קרקעות שמתאימות לתכנון תחנות כוח כדי למנוע ספסרות בקרקעות המעטות שיש. אין הרבה שטחים גדולים פנויים המתאימים לתחנות, אומרים שם, והרצון היה להרגיע את השוק.

אלא שפרסום המכרז הלך והתעכב. לפני מספר חודשים, פרסמנו בגלובס שרוב התחנות לא מתאימות כלל להקמת תחנות כוח, בשל קרבה גדולה מדי לבתי מגורים, מיקום עם נזק נופי גדול או אי-צמידות לאזור מתוכנן אחר. למעשה, השטחים לא נבדקו תכנונית לפני שפורסמו. אך כעת, מינהל התכנון סוף סוף נתן אינדיקציה לאחד מהם, שכעת יוצא לדרך במכרז. השטח נמצא מדרום למאגר המים של גבעת חביבה, בסמוך לישובים זמר, אומץ וג'ת. על פי גורמים בשוק האנרגיה "שלא כמו בפעם הקודמת, הפעם הם עשו עבודה רצינית ובחנו את המיקום. הם גם צירפו מכתב של מינהל התכנון שאומר שהמיקום נבחן, ואפשר לקדם שם תחנת כוח".

עם זאת, אומרים אותם גורמים בשוק "זה כמובן לא נותן ודאות מלאה, ויש שם אתגרים רבים: למשל, המיקום קרוב יחסית לבתים של המושבים באזור". אך דווקא חוסר הוודאות הזה הוא מה שיאפשר ליזמים שייקחו על עצמם את הסיכון - לרכוש את הקרקע מהמדינה יחסית בזול ולקדם אותה בעצמם דרך ועדות התכנון. בכך, הם יוכלו להרוויח קרקע זולה יחסית, והמדינה תרוויח הליך תכנוני קצר יחסית שתאפשר לייצור החשמל להדביק את קצב הצריכה בשנים הבאות. גורמים אחרים במשק האנרגיה מעידים שגם הם בוחנים את המכרז החדש, וייתכן שההיענות אליו (שיסתיים ב-29.9) תהיה משמעותית.