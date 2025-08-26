ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נתניהו מקדם קיצוץ רוחבי נוסף למימון אבטחת בתי הספר. באוצר מתנגדים

ראש הממשלה יקדם קיצוץ רוחבי של כ-280 מיליון שקל בתקציב המדינה ל-2025, כדי לממן את אבטחת מוסדות החינוך, לאחר שהמשרד לביטחון לאומי, תחתיו נמצא התקציב למאבטחים, טען כי הכסף נגמר • משרד האוצר: "אין מקום לקיצוץ הרוחבי - המשרד לביטחון לאומי קיבל את כל התקציב הנדרש"

אורן דורי 15:32
ראש הממשלה, בנימין נתניהו / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת
ראש הממשלה, בנימין נתניהו / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

פחות משבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, ובניגוד לעמדת משרד האוצר, יקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו קיצוץ רוחבי של כ-280 מיליון שקל בתקציב המדינה ל-2025, כדי לממן את אבטחת מוסדות החינוך. התקציב למאבטחים בבתי הספר נמצא תחת המשרד לביטחון לאומי, שטען כי הכסף נגמר.

ראש אגף התקציבים סיים, המחליף עוד מחכה להסדר ניגוד עניינים
"הפעם עשו עבודה רצינית": רמ"י פרסמו מכרז לתחנת כוח חדשה

ממשרד האוצר נמסר כי לעמדתם, "אין מקום לקיצוץ הרוחבי - המשרד לביטחון לאומי קיבל את כל התקציב הנדרש, והתחייב בממשלה ובכנסת לממש אותו לצורכי אבטחת מוסדות חינוך. כעת, עליו לעשות סדר פנימי, להפנות את התקציב שקיבל לשם כך ולא לצפות לקחת כספי ציבור על חשבון חינוך, רווחה ובריאות של אזרחי ישראל".

