פחות משבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, ובניגוד לעמדת משרד האוצר, יקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו קיצוץ רוחבי של כ-280 מיליון שקל בתקציב המדינה ל-2025, כדי לממן את אבטחת מוסדות החינוך. התקציב למאבטחים בבתי הספר נמצא תחת המשרד לביטחון לאומי, שטען כי הכסף נגמר.

ממשרד האוצר נמסר כי לעמדתם, "אין מקום לקיצוץ הרוחבי - המשרד לביטחון לאומי קיבל את כל התקציב הנדרש, והתחייב בממשלה ובכנסת לממש אותו לצורכי אבטחת מוסדות חינוך. כעת, עליו לעשות סדר פנימי, להפנות את התקציב שקיבל לשם כך ולא לצפות לקחת כספי ציבור על חשבון חינוך, רווחה ובריאות של אזרחי ישראל".

