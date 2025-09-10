ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מהרן פרוזנפר | בלעדי

המינוי של סמוטריץ' לראש אגף התקציבים נתקל בקשיים משמעותיים

חלק מחברי ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה התנגדו למינויו של מהרן פרוזנפר, בו בחר סמוטריץ' לפני כחודשיים, לממונה על התקציבים • הסיבה: הסכם ניגוד העניינים המורכב שנחתם עמו, המגביל את עיסוקיו בענף הביטוח ובתחומים נוספים

אורן דורי 13:55
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר נתקל בקשיים בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. חלק מחברי הוועדה, בראשות הנציב דניאל הרשקוביץ, התנגדו היום (ד') למינוי על רקע הסכם ניגוד העניינים המורכב שעליו חתום פרוזנפר, שיגביל את מעורבותו בחלק בתחומי עיסוק של האוצר כמו ענף הביטוח.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחר בפרוזנפר לתפקיד לפני קרוב לחודשיים, ורק לפני שבוע חתם על הסכם ניגוד העניינים מול משרד המשפטים. העיכוב נבע מהמורכבות שהביא הרקע העסקי הנרחב של פרוזנפר בתחומים החופפים לפעילות האוצר, כיועץ אסטרטגי ופיננסי לגופים גדולים במשק ובעל החזקות בסוכנויות ביטוח.

