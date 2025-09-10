מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר נתקל בקשיים בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. חלק מחברי הוועדה, בראשות הנציב דניאל הרשקוביץ, התנגדו היום (ד') למינוי על רקע הסכם ניגוד העניינים המורכב שעליו חתום פרוזנפר, שיגביל את מעורבותו בחלק בתחומי עיסוק של האוצר כמו ענף הביטוח.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחר בפרוזנפר לתפקיד לפני קרוב לחודשיים, ורק לפני שבוע חתם על הסכם ניגוד העניינים מול משרד המשפטים. העיכוב נבע מהמורכבות שהביא הרקע העסקי הנרחב של פרוזנפר בתחומים החופפים לפעילות האוצר, כיועץ אסטרטגי ופיננסי לגופים גדולים במשק ובעל החזקות בסוכנויות ביטוח.

