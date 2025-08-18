ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הממשלה פותחת את התקציב: הגירעון יגדל ל-5.2%

הממשלה אמורה להחליט מחר על פתיחת תקציב המדינה לשנה הנוכחית ועל פריצת מגבלת ההוצאה • בין האוצר למערכת הביטחון סוכם על תוספת של כ-31 מיליארד שקל כבר ל-2025 - ובאוצר אומרים כי תוספת זו אמורה להספיק גם להמשך הפעילות העצימה עד סוף השנה וגם לתרחיש של יציאה לכיבוש עזה

אורן דורי 15:40
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הגירעון התקציבי המתוכנן של ישראל לשנת 2025 צפוי להעמיק לרמה של כ-5.2% תוצר, למימון המלחמה המתמשכת בעזה והמבצע באיראן. לאחר הכנות של חודשים במשרד האוצר, מחר (ג') אמורה הממשלה להחליט על פתיחת תקציב המדינה לשנה הנוכחית ועל פריצת מגבלת ההוצאה.

הכלכלה התכווצה ב-3.5% בגלל מבצע "עם כלביא", אך הריבאונד כבר החל
עוד לפני הרחבת המלחמה: באוצר מורידים את תחזית הצמיחה ל-2025
הגירעון חזר לרדת: עמד על 4.8% ביולי

בין האוצר למערכת הביטחון סוכם על תוספת של למעלה מ-28 מיליארד שקל כבר ל-2025. לבסוף התקציב גדל עוד יותר, בכמעט 31 מיליארד שקל.

באוצר אומרים כי התוספת התקציבית לצה"ל אמורה להספיק גם להמשך הפעילות העצימה עד סוף השנה ותומכת גם בתרחיש של יציאה לכיבוש עזה. סך מגבלת ההוצאה תגדל לכ-650 מיליארד שקל.

תקציב 2025 הנוכחי נבנה סביב גירעון מירבי מתוכנן של 4.9% תוצר. במונחי כסף זה אומר מינוס של כ-98 מיליארד שקל בכיס. גידול של עד 0.3% תוצר משקף את העמקת המינוס בכ-6 מיליארד שקל - סכום בלתי מבוטל, אבל נמוך משמעותית מהתוספת התקציבית שעליה סוכם כאמור.

הסיבה המרכזית לכך היא גידול מתמשך בהכנסות המדינה ממסים, מעבר לתחזיות שנלקחו בחשבון בעת אישור התקציב המקורי.

מעבר לכך, באוצר מתכוונים לערוך מספר צעדי התכנסות, בהם אירוע פוליטי לא פשוט: החזרה לקופת המדינה של כ-600 מיליון שקל שהוקצו בהסכמים הקואליציוניים לתוכנית "אופק חדש" ברשתות החינוך של המגזר החרדי. עוד ייערך קיצוץ רוחבי של כ-700 מיליון שקל בתקציבי משרדי הממשלה, ובנוסף ייערך עוד קיצוץ רוחבי עתידי לשנים הבאות.