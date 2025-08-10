ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תחזית צמיחה

עוד לפני הרחבת המלחמה: באוצר מורידים את תחזית הצמיחה ל-2025

האוצר פרסם היום תחזית חדשה, אך כזו שנראה שכבר אינה רלוונטית, כאשר להערכתם המלחמה צפויה להיגמר עד סוף הרבעון השלישי ולא כוללת את התוכנית לכיבוש עזה • הצמיחה השנה צפויה לרדת ל-3.1% בלבד - הפעם השנייה בתוך חודשיים שהאוצר מעדכן את התחזית מטה

אורן דורי 17:45
משרד האוצר בירושלים / צילום: Shutterstock
משרד האוצר בירושלים / צילום: Shutterstock

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר הודיע היום (א') על הורדת תחזית הצמיחה ל-2025 ב-0.5 נקודות אחוז ל-3.1%, בעקבות מבצע "עם כלביא" והתארכות הלחימה בעזה עד כה.

בין עזה לאוקראינה: מומנטום שלילי לחברות הביטחוניות בישראל
ענקיות התוכנה שמצטרפות לשביתה למען החטופים: אלה החברות שברשימה

התחזית מניחה שהלחימה העצימה בעזה תימשך עד סוף הרבעון השלישי - כלומר תסתיים בעוד חודש וחצי בלבד. זאת, בסתירה להחלטת הקבינט החדשה על כיבוש העיר עזה במבצע שצפוי להימשך חצי שנה לפחות ולעלות עשרות מיליארדי שקלים. כך, למרות שהאוצר חתך את התחזית, היא נותרה אופטימית מדי ואינה עדכנית כבר במועד פרסומה.

מדובר בשנמוך השני ברציפות של תחזית הצמיחה ל-2025, בהפרש של חודשיים בלבד. בתחילת השנה צפה האוצר צמיחה של 4.3%, והוריד אותה ל-3.6% בעדכון הקודם. התחזית המעודכנת עומדת על צמיחה של 3.1% לשנה הזאת, תוך צפי להתאוששות חדה ב-2026 עם צמיחה של 5.1%.

התחזית לשנת 2026 עודכנה כלפי מעלה מ-4.4% ל-5.1%, כאשר "על פי התרחיש העדכני, בשנה זו צפויה להיות התאוששות כלכלית חזקה". אגב, למרות שיפור התחזית לשנה הבאה, עד לפני חודשיים עמדה התחזית של האוצר ל-2026 על רף גבוה יותר - 5.4%.

התחזית החדשה מניחה יציאה מהמלחמה וחזרה לצמיחה רגילה בשנה הבאה. אלא שכאמור, היא יוצאת בדיוק בתזמון שבו הקבינט מאשר הרחבה משמעותית של הפעילות הצבאית. בהתפתחויות המהירות באזורינו, מומחי האוצר מתקשים להדביק את הקצב לחשב תחזיות קוהרנטיות לעתיד.