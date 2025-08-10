מטה ההייטק, המרכז חברות הייטק, סטארט-אפ וקרנות הון סיכון, מצטרף לשביתה ביום ראשון הבא, שעליה הכריזו משפחות החטופים והמשפחות השכולות. במסגרת זו החברות יאפשרו לעובדיהן להצטרף לשביתה שמטרתה הזדהות עם החטופים, בני משפחותיהם והמשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן ב-7 באוקטובר, תוך קריאה לעצירת ההשתלטות על רצועת עזה, הצלת חיי החטופים, השבתם במסגרת הסכם ומניעת התרחבות מעגל השכול.

בין השובתות גם חברות גדולות כמו וויקס, פייבר, פיירבלוקס, האניבוק ונטורל אינטליג'נס; וכן קרנות הון סיכון דוגמת קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב ו-NFX.

רבות מהחברות קשורות לבכירים במטה המחאה, בהם נשיא וויקס ניר זוהר, מיכה קאופמן מפייבר, טל ברנוח מדיסרפטיב וגיגי לוי מ-NFX, שהולכים יחד כקבוצה מאז המחאה נגד המהפכה המשפטית שהחלה בראשית 2023, ועם פרוץ המלחמה הפכה ל"מטה האזרחי" שהגיש סיוע בהתנדבות לחיילים, למפונים ולהלומי קרב.

חברות ההייטק מצטרפות לחברות פרטיות אחרות וועדי עובדים שצפויים לשבות ביום ראשון הבא, 17 באוגוסט. השביתה הוכרזה הבוקר (א') במסיבת עיתונאים הבוקר מול הקריה בתל אביב.

מחר (ב') ייפגשו בכירי פורום העסקים - בהם מנכ"לית מטא ישראל עדי סופר-תאני, מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר ומנכ"ל קבוצת פוקס הראל ויזל - עם יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, במטרה להגיע עם הארגון להסכמה על הצטרפות לשביתה. כזכור, בחודש ספטמבר האחרון שיתפו ההסתדרות ופורום העסקים פעולה בשביתה לאחר רצח שישה חטופים במנהרה ברפיח. נכון לאתמול, ההסתדרות משדרת כי הסיכוי לשביתה איננו גבוה.

"רגע גורלי"

ממטה ההייטק נמסר: "אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד. דבריו של הרמטכ"ל ברורים: שולחים את חיילנו למלכודת מוות ומסכנים את חייהם של החטופים באופן ודאי.

"זה רגע שבו כל יהודי וישראלי שערכי קדושת החיים והערבות ההדדית אינם זרים לו, צריך להראות את תמיכתו במשפחות, לעמוד לצידן ולקרוא להפסקת המלחמה ולהחזרתם של כל החטופים והחטופה בפעימה אחת.

"הזמן אזל, ואנחנו מקווים ומצפים להתייצבות מלאה של כל הסקטורים במדינה לצד המשפחות. אנו נערכים בצורה מקיפה לעזור בכל הדרכים למאבק החשוב מקום המדינה".