חברת ההחזקות פורמולה מערכות נמצאת במו"מ מתקדם למכירת חברת התוכנה סאפיינס , לפי שווי של מעל 2 מיליארד דולר. במידה והעסקה תצא לפועל, צפויה פורמולה להכיר ברווח משמעותי על חברת הבת שנסחרת כיום לפי שווי של כ־1.5 מיליארד דולר.

המגעים למכירת החברה מגיעים לאחר שבשנה האחרונה, האיצה פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, את המהלך, אותו היא החלה לבחון כבר לפני שנתיים. אם החברה תגיע להסכם, הרי שהיא צפויה לרשום רווח משמעותי, שכן שווי החזקותיה (43.5%) של סאפיינס בספרי פורמולה עומד על כ-257 מיליון דולר בלבד, בעוד שווי החזקתה הנגזר מהעסקה המסתמנת עומד על כ-870 מיליון דולר.

סאפיינס, המנוהלת על־ידי רוני על-דור, מספקת פתרונות תוכנה לסקטור הפיננסים (בעיקר חברות ביטוח). מתחילת השנה, ירדה מניית החברה בכ-5%, תוך שהיא משלימה ירידה של כ-30% בשנה האחרונה, בניגוד מוחלט למגמה בשוק, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-5.1 מיליארד שקל.

את הרבעון הראשון של 2025, היא סיימה עם הכנסות של כ-136 מיליון דולר, גידול קל של כ-1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של כ-28 מיליון שקל, עלייה של כ-3% ביחס לרבעון הראשון של 2024.

רצף של עסקאות בפורמולה

הניסיונות למכירת סאפיינס מגיעים לאחר שבתחילת השנה, ביצעה פורמולה מהלך משמעותי למיזוג בין שתי החברות הבנות - מטריקס ומג'יק . במסגרתה, צפויה מטריקס לרכוש את מלוא המניות של מג'יק, בדרך של מיזוג משולש הופכי, ומג'יק תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס.

התמורה לבעלי מניות מג'יק תהיה במניות של מטריקס, כך שהם יחזיקו ב-31%, בעוד שבעלי המניות של מטריקס יחזיקו בכ-69%. שווי השוק המצרפי של החברה המאוחדת צפוי לעמוד על 7.7 מיליארד שקל.