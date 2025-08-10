ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות פורמולה במו"מ מתקדם למכירת סאפיינס לפי שווי של 2 מיליארד ש'
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פורמולה מערכות

פורמולה במו"מ מתקדם למכירת סאפיינס לפי שווי של 2 מיליארד שקל

חברת ההחזקות של גיא ברנשטיין בדרך להשלים מהלך משמעותי נוסף, עם מכירת חברת התוכנה המוחזקת • במידה שהעסקה תצא לפועל, פורמולה תכיר ברווח משמעותי על החזקותיה בחברה, שנסחרת כיום לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר בלבד

איתן גרסטנפלד 09:51
גיא ברנשטיין, מנכ''ל פורמולה מערכות / צילום: יח''צ
גיא ברנשטיין, מנכ''ל פורמולה מערכות / צילום: יח''צ

חברת ההחזקות פורמולה מערכות נמצאת במו"מ מתקדם למכירת חברת התוכנה סאפיינס , לפי שווי של מעל 2 מיליארד דולר. במידה והעסקה תצא לפועל, צפויה פורמולה להכיר ברווח משמעותי על חברת הבת שנסחרת כיום לפי שווי של כ־1.5 מיליארד דולר.

עם נפילות של עשרות אחוזים: כך התקרר התחום הלוהט בבורסה
"נער הפלא" של שוק ההון חוזר לזירה המקומית עם שלל עסקאות

המגעים למכירת החברה מגיעים לאחר שבשנה האחרונה, האיצה פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, את המהלך, אותו היא החלה לבחון כבר לפני שנתיים. אם החברה תגיע להסכם, הרי שהיא צפויה לרשום רווח משמעותי, שכן שווי החזקותיה (43.5%) של סאפיינס בספרי פורמולה עומד על כ-257 מיליון דולר בלבד, בעוד שווי החזקתה הנגזר מהעסקה המסתמנת עומד על כ-870 מיליון דולר.

סאפיינס, המנוהלת על־ידי רוני על-דור, מספקת פתרונות תוכנה לסקטור הפיננסים (בעיקר חברות ביטוח). מתחילת השנה, ירדה מניית החברה בכ-5%, תוך שהיא משלימה ירידה של כ-30% בשנה האחרונה, בניגוד מוחלט למגמה בשוק, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-5.1 מיליארד שקל.

את הרבעון הראשון של 2025, היא סיימה עם הכנסות של כ-136 מיליון דולר, גידול קל של כ-1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של כ-28 מיליון שקל, עלייה של כ-3% ביחס לרבעון הראשון של 2024.

רצף של עסקאות בפורמולה

הניסיונות למכירת סאפיינס מגיעים לאחר שבתחילת השנה, ביצעה פורמולה מהלך משמעותי למיזוג בין שתי החברות הבנות - מטריקס ומג'יק . במסגרתה, צפויה מטריקס לרכוש את מלוא המניות של מג'יק, בדרך של מיזוג משולש הופכי, ומג'יק תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס.

התמורה לבעלי מניות מג'יק תהיה במניות של מטריקס, כך שהם יחזיקו ב-31%, בעוד שבעלי המניות של מטריקס יחזיקו בכ-69%. שווי השוק המצרפי של החברה המאוחדת צפוי לעמוד על 7.7 מיליארד שקל.