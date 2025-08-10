ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בן 26 בלבד - וינהל את הפעילות הישראלית של קרן הענק האמריקאית

קרן ההון סיכון האמריקאית ביין קפיטל, שאחד ממייסדיה הוא המועמד הרפוליקאי לשעבר לנשיאות ארה"ב, מיט רומני, פותחת פעילות בישראל וממנה כאן שותף מקומי - רון מיאסניק בן ה-26

אסף גלעד 10:18
רון מיאסניק / צילום: Bain Capital Ventures
רון מיאסניק / צילום: Bain Capital Ventures

קרן ההון סיכון האמריקאית ביין קפיטל (Bain Capital), שמוכרת לציבור בזכות אחד ממייסדיה, המועמד הרפובליקאי לשעבר לנשיאות ארה"ב מיט רומני, פותחת פעילות בישראל וממנה כאן שותף מקומי. מי שינהל את השקעותיה כאן הוא רון מיאסניק, בן 26 בלבד, שכבר הספיק לעבוד כמנהל מוצר במיקרוסופט ובהאוז, ולשמש בתפקיד זוטר בקרן ההון סיכון אלף.

הרחבה מיד.