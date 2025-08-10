קרן ההון סיכון האמריקאית ביין קפיטל (Bain Capital), שמוכרת לציבור בזכות אחד ממייסדיה, המועמד הרפובליקאי לשעבר לנשיאות ארה"ב מיט רומני, פותחת פעילות בישראל וממנה כאן שותף מקומי. מי שינהל את השקעותיה כאן הוא רון מיאסניק, בן 26 בלבד, שכבר הספיק לעבוד כמנהל מוצר במיקרוסופט ובהאוז, ולשמש בתפקיד זוטר בקרן ההון סיכון אלף.

הרחבה מיד.