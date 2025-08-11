ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הגירעון חזר לרדת: עמד על 4.8% ביולי
הגירעון חזר לרדת: עמד על 4.8% ביולי

לאחר הקיפאון ביוני, היקף הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-100 מיליארד שקל • הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-324 מיליארד שקל - עלייה של 16.6%

אורן דורי 13:08
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

הגירעון התקציבי של ישראל חזר למגמת ירידה בחודש יולי 2025, לאחר קיפאון ביוני. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הגיע לכ-4.8% תוצר, המשקף "מינוס" עגול של 100 מיליארד שקל - כך פרסם היום (ב') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג. זאת לעומת חודש יוני, שבסופו עמד הגירעון על 5% תוצר.

חודש יולי עצמו הסתיים בגירעון חודשי של 4.8 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 8.6 מיליארד שקל ביולי אשתקד. בסיכום שבעת החודשים הראשונים של 2025, הצטבר גירעון של 37 מיליארד שקל, בניגוד לגירעון כפול כמעט של כ-72 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בשלבים הראשונים של המלחמה.

השיפור בגירעון מונע בעיקר מצד הכנסות המדינה, ולא בהוצאותיה. זרם המזומנים לקופת המדינה רושם עדיין צמיחה מרשימה - סך הכנסות המדינה מתחילת השנה הסתכמו בכ-324 מיליארד שקל, עלייה של 16.6% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. יולי עצמו היה חזק יחסית, עם הכנסות של 48.1 מיליארד שקל, לעומת 40.9 מיליארד שקל שנה קודם לכן.

בצד ההוצאה, הממשלה שילמה בחודש יולי 52.9 מיליארד שקל, עלייה של כ-3.4 מיליארד שקל לעומת החודש המקביל אשתקד. מתחילת השנה היקף ההוצאות הסתכם בכ-361 מיליארד שקל, לעומת כ-350 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.1%. זאת, בזמן שלפי התכנון התקציבי, ההוצאה הממשלתית הייתה אמורה להתייצב ואף לרדת מעט.