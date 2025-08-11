שלושה דיונים כבר התקיימו בוועדת הכלכלה בנושא מתווה הפיצויים לנוסעים שנותרו בחו"ל במהלך מבצע "עם כלביא". לפי המתווה המרכזי שהוצע כל נוסע יקבל פיצוי בגובה של 150 דולר לחמישה ימים, ובסך הכול עד 750 דולר לנוסע, כאשר יומיים יהיו על חשבון חברות התעופה ושלושה ימים נוספים על חשבון המדינה. היום התקיים הדיון הרביעי בנושא, ובו משרד האוצר הודיע כי הוא מתנגד למתווה.

בסוף הדיון חברי ועדת הכלכלה אישרו פה אחד את הצעת החלטת יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן: "החלטת שר האוצר להתנגד למתן פיצוי כלשהו במסגרת מתווה ייעודי לענף התעופה, היא החלטה לא סבירה בנסיבות העניין. דורשים, פה אחד, כי ראש הממשלה בעצמו ייכנס לעובי הקורה כפי שמתחייב מהנסיבות ומהמחלוקת בין שרי האוצר והתחבורה, ויוביל למתווה פיצוי הוגן וראוי ללא דיחוי". כעת, אחרי החלטת הוועדה, ההכרעה עוברת לראש הממשלה.

ביטן לאוצר: "האחריות היא שלכם במלוא מובן המילה"

בניגוד לעמדתם המשותפת של חברי הוועדה כולל האופוזיציה לפיה האזרחים וחברות התעופה לא צריכים לשאת בנטל לבדם, באוצר כאמור פתחו את הדיון בסירוב למתווה: "לאחר פגישות עם גורמים בענף הוכרע שאנחנו מתנגדים למתווה הפיצויים. חברות התעופה יקבלו את הפיצוי הנהוג במשק, כרגע אנחנו מתנגדים למתווה פיצויים נוסף".

יו"ר רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי הבהיר כי עמדת משרד התחבורה נותרה כשהייתה, ושרת התחבורה לא תחתום על צו שיגביל את מספר הימים עליהם הנוסעים יקבלו פיצוי ליומיים, בשעה שנוסעים נתקעו בחו"ל לימים ארוכים בהרבה. "אין להסתפק ביומיים של הצו. המדינה צריכה להשתתף, בנוסף על היומיים שחברות התעופה צריכות לפצות על הוצאות הלינה והמדינה צריכה להשתתף לפחות ב-3 ימים נוספים".

"המדינה לא תתחמק כאן מתשלומים", ציין ביטן. "האחריות היא שלכם במלוא מובן המילה". כזכור, במהלך השבועות האחרונים התקיימו שלושה דיונים בנושא, באוצר ניסו למסמס את ההצעה, והגיעו ללא הכנה מוקדמת לדיונים, לעיתים מבלי לספק את התשובות שהתבקשו לספק ליו"ר.

מהי המשמעות עבור הנוסעים ולחברות התעופה?

לפי ההערכות, בין 150 ל־200 אלף נוסעים לא הצליחו לשוב ארצה בעקבות סגירת המרחב האווירי בזמן המבצע. בחברות התעופה דיווחו על הפסדי ענק בעקבות מבצע עם כלביא.

עוז ברלוביץ מנכ"ל ארקיע ציין במהלך דיונים קודמים בנושא כי "החברה מקבלת ערימות של תביעות, ונעביר אותן למדינה כצד ג'". המשמעות: אם נוסעים שתבעו את החברה יקבלו פיצוי ממנה, ארקיע תבקש שהמדינה תישא באחריות לכך בטענה שהיא זו שגרמה לנזק כשסגרה את המרחב האווירי. מדובר במהלך משפטי שמשמעותו שאם המדינה לא תגבש מתווה פיצוי, חברות התעופה יגלגלו אליה את האחריות בבתי המשפט.

עו"ד רז נזרי, שמייצג את ארקיע, הוסיף כי "יש עלויות לתביעות האלה שיושתו בסוף על המדינה, ומריחת הזמן תעלה הרבה יותר. זה נראה לי מוזר שהיו"ר ביקש מתווה, ושום דבר לא קרה אחרי שבוע וחצי".

היעדר ההסכמה בין משרד האוצר, משרד התחבורה וועדת הכלכלה מותיר את הנוסעים שנתקעו במבצע עם כלביא וחברות התעופה בחוסר ודאות משפטית וכלכלית. ללא מתווה פיצוי ייעודי, החוק הקיים, שאינו מותאם למצב חריג שבו נסגר המרחב האווירי למספר כה ארוך של ימים נותר המסגרת היחידה להסדרת הזכויות, ובכך חושף את החברות לגל תביעות מצד נוסעים שנתקעו בחו"ל.

שרת התחבורה מסרבת להגביל את הפיצוי ליומיים, כפי שדורשים באוצר, וחברות התעופה כבר מאותתות כי יגלגלו את האחריות למדינה בבתי המשפט, בטענה שהנזק נגרם בשל החלטה ממשלתית. בינתיים, נוסעים המעוניינים בפיצוי ייאלצו לפנות באופן עצמאי לחברות או להגיש תביעות, כאשר לחברות התעופה אינטרס מובהק להשהות את ההחלטה עד שיגיעו להסכמות על מתווה מותאם.