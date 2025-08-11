לקראת השביתה עליה הכריזו משפחות החטופים והמשפחות השכולות, הצפויה להתקיים ביום ראשון הבא, ה־17 באוגוסט, ייפגשו הבוקר (ב') נציגי המשפחות עם יו"ר ההסתדרות ארנון בר־דוד, לצד בכירי פורום העסקים, בהם מנכ"לית מטא ישראל עדי סופר־תאני, מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר והראל ויזל, מנכ"ל קבוצת פוקס. בתום הפגישה יתברר מי מהגורמים צפוי לקחת חלק בהשבתה.

הפגישה נערכת לבקשת משפחות החטופים, ובהסתדרות נערכים לסייע ככל שיוכלו, אולם לא צפויים להצטרף למהלך להשבתת המשק באופן גורף. בהסתדרות מסבירים כי הזעם של המשפחות מוצדק וכואב, אבל איום בשביתה לא יעזור. אין בכוחם לשנות פעולה צבאית, וכי אם היה סיכוי ששביתה הייתה יכולה להועיל לשינוי ההחלטה, היו בוחנים את האפשרות.

לקראת השביתה הצפויה הודיעו מטה ההייטק, המרכז חברות הייטק, סטארט-אפ וקרנות הון סיכון, כי הם מצטרפים לקריאת המשפחות לעצירת ההשתלטות על רצועת עזה, להצלת חיי החטופים, להשבתם במסגרת הסכם ולמניעת התרחבות מעגל השכול. בין השובתות גם חברות גדולות כמו וויקס, פייבר, פיירבלוקס, האניבוק ונטורל אינטליג'נס; וכן קרנות הון סיכון דוגמת קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב ו-NFX.

בפגישה, שתתקיים בשעות הקרובות, צפויים כאמור לקחת חלק בכירים במשק, ולא מן הנמנע שגם המגזר הפרטי יודיע על הצטרפותו למהלך, גם אם ההסתדרות לא תיקח בה חלק רשמי.

מהשביתה בספטמבר למאבק הנוכחי

נזכיר כי בספטמבר שעבר, לפני כמעט שנה, בר-דוד הכריז על שביתה כללית במשק בעקבות רציחתם של החטופים כרמל גת, עדן ירושלמי, הרש גולדברג-פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ורס"ר אורי דנינו. השביתה דאז נועדה לקדם עסקה לשחרור החטופים וכללה את עצירת הטיסות בנתב"ג, השבתת משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, לצד הבנקים ועסקים רבים במגזר הפרטי ומטה ההייטק, אך הופסקה בצהרי היום לאחר שבית הדין לעבודה קבע כי מדובר בשביתה פוליטית ויש להפסיקה.

במרץ האחרון הזהירו ההסתדרות, פורום העסקים ומטה ההייטק מהשבתת המשק בעקבות איום לפטר את ראש השב"כ רונן בר. פורום העסקים קרא אז לממשלה לכבד כל פסיקה שבג"ץ יפסוק בנושא, והודיע כי ישבית את המשק אם ההחלטה לא תכובד. גם בשבוע שעבר הביע הפורום התנגדות חריפה למהלך לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב־מיארה, ולהדחת יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין. בהודעה לא הוזכרה המילה "שביתה", אך כבר אז היה ברור שהמהלך על הפרק.

פורום העסקים כולל כ-200 מהעסקים הגדולים ביותר בישראל, ביניהם חלק מהשמות הגדולים ביותר במגזר הפרטי: הראל ויזל, בעלי ומנכ"ל קבוצת פוקס; ליאורה עופר, יו"ר ובעלי מליסרון; חי גאליס ואיתן בן זאב, מנכ"ל ויו"ר ביג מרכזי קניות; שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר בריל; דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי; דוד פתאל, בעלים ומייסד רשת מלונות פתאל; חיים גבריאלי, יו"ר תנובה; ובכירים רבים נוספים.

הפורום הלך וצבר חברים רבים בשנים האחרונות, והגיע למרכז תשומת-הלב הציבורית במהלך המחאה נגד הרפורמה המשפטית ב-2023, אז השביתו את המשק באופן חלקי יחד עם ההסתדרות, במהלך שהיה אחד הגורמים לבלימת החקיקה דאז.