נתניהו הפך את "כפסע מניצחון" לתחזית מבהילה

אלמלא נתניהו אמר את המילים הללו בפיו - "ניצנים של סנקציות כלכליות", "בעיות לייבא נשק", "הסתגלות לכלכלה שתתבסס על משק אוטרקי" - היינו נקלעים במהירות לכרוניקה מוכרת שמסדרת פה כל ציטוט, לטוב או לרע, רק לפי הפוזיציה. חסידיו הרבים היו מסבירים לנו מיד שמדובר בתבהלה מזיקה ומיותרת. שוב אלה נביאי החורבן שהתריעו ונעלמו לאורך עשרות שנות ציונות, בזמן שהמדינה פרצה כל מחסום ושגשגה בכל דבר ועניין.

אבל מה לעשות שהמילים הללו נשמעו מפי נתניהו עצמו. קבל עם ועולם, אמר ראש הממשלה כי "לפחות בשנים הקרובות ניאלץ להתמודד עם ניסיונות הבידוד. מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד מעכשיו". בלי שניתן להסביר שהמילים נאמרו בחדר סגור, בעיקר כדי לטלטל את השומעים במילים חריפות ומוגזמות, או שמדובר בפליטת פה ובציטוטים שיצאו לגמרי מהקשרם.

ורק כדי שנתחיל להבין עד כמה הקרחון משמעותי: בימים שבהם מנכ"ל אנבידיה - ענקית השבבים הכי לוהטת בעולם - מתלבט איפה בדיוק בצפון הארץ הוא יקים את מטה הפיתוח הענק שלו; כשענקית הטכנולוגיה אפל מקימה פה עוד מגדל, הפעם בן 30 קומות, בהרצליה; וכשגוגל עדיין ממתינה ל-25 קומות, שליש מגדל, שמקימים כעת עבורה בכניסה לתל אביב - מתייצב ראש ממשלת ישראל ומדבר על בידוד עולמי ועל משק אוטרקי. הפוך ב-180 מעלות מכל מה שכלכלה חופשית וגלובלית מייצגות. הפוך מכל מה שחרוט על דגלן של גוגל, אפל או אנבידיה, שאף אחד לא הבטיח שהן לא עלולות לקחת את הרגליים ולברוח מכאן. מכל מה שנתניהו עצמו מכר לנו בעשרות השנים שבהן הוא עומד בראש המדינה.

מי שעומד בראש המדינה, שדיבר שוב ושוב על "פסע מניצחון", בחר לפתע להציג תחזית מבהילה. שנתיים לאחר שהכריז על המלחמה המוצדקת בתולדות ישראל, ולאחר שזכינו במשך שבועות ארוכים לחיבוק בינלאומי מעורר השתאות (שהיה נראה לנו בשעתו כמעט טריוואלי), עד שהוא פשוט נעלם כלא היה. מחדל רודף מחדל.

ושלא יהיה ספק - נתניהו אומנם אמר שמדינת ישראל תצטרך להיות "אתונה וסופר ספרטה", אבל אין באמת חיה כזו. לא בכדי, באתונה פרחו התרבות, המסחר והדמוקרטיה, ואילו בספרטה העלו על נס את המשמעת הצבאית, הבידוד וההתמקדות בקרקע. תשאלו מילואימניקים שהיו בשנתיים האחרונות בעיקר בצבא, כמה זה הגיוני לנסות להיות "גם וגם".