"שקולה לאמירה שנחזור לעידן האבן": התגובות במשק לדברי נתניהו

דבריו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפיהם ישראל תצטרך "להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים (משק סגור - א"ד)" בצל הבידוד המדיני הכו רבים במשק בתדהמה. כלכלנים בכירים, גם כאלו שצברו שעות עבודה רבות מול נתניהו, משפשפים את העיניים ותוהים מה פשר האמירות החריגות, שאף הביאו לירידות בבורסה.

"אמירה כזאת במאה ה-21 שקולה לאמירה שנחזור לעידן האבן", אומר פרופ' מנואל טרכטנברג בשיחה עם גלובס, ומסביר: "הכלכלה הישראלית היא מאוד פשוטה. אנחנו מוכרים שכל לעולם וקונים את כל היתר. אוטרקיה פירושה שאתה תמכור משכל יהודי אחד לשני ותייצר את כל היתר".

לדבריו של טרכטנברג, "אין שום דרך שהכלכלה הישראלית במתכונתה הנוכחית יכולה להתקיים בכיוון של צמצום הקשרים הכלכליים עם העולם. זו מהותה של הכלכלה הישראלית. פירושו של דבר ירידה דרמטית לא רק ברמת החיים, אלא ביכולת שלנו לקיים צבא, ביטחון וכמובן כל השירותים החברתיים".

טרכטנברג, מי שעמד בראש הוועדה הציבורית שמינה נתניהו בעקבות מחאת יוקר המחייה ב-2011, מסביר כך את מעמדה היצרני של ישראל: "כל אחד מאיתנו יסתכל על החפצים שיש לו בבית ומחוצה לו, ויחשוב מאיפה זה בא ובזכות מה זה בא. כל דבר שאתה מחזיק ביד, יש מאחוריו שרשרת אספקה ארוכה. אתה רוצה לנתק אותה? מה יישאר לנו כאן?".

"אנחנו יודעים להיות משק אוטרקי כבר היום"

פרשנותו של אמיר איל, הבעלים של קבוצת ההשקעות אינפיניטי-אילים, שונה. "'אוטרקי' נשמע מבודד, אבל אני רואה בזה עוצמה ויכולת עמידה. העולם נשאר אותו עולם. אם אנחנו יודעים להיות עצמאיים, נוכל לעמוד בכל מצב".

לדבריו, הביקושים למשק הישראלי יהיו גבוהים מההיצע. "נתניהו לא הפחיד את השוק אלא רק הפך את המסחר. כבר ראינו מקרים של ירידות חדות, והפעם לא. אני חושב שהמילה 'אוטרקי' מרחיקת לכת. אנחנו לא נהיה משק אוטרקי כל כך מהר, כי אנחנו גם צורכים וגם מייצרים. המשק הישראלי מייצא סחורות שאחרים לא יפסיקו לרצות - מים, אנרגיה, נשק, טכנולוגיות וטכנולוגיות מזון.

"בדברים החשובים ביותר אנחנו כבר עצמאיים - במים ובאנרגיה - הודות להתפלה ולגז הטבעי. אנחנו יודעים להיות משק אוטרקי כבר היום בהיבטים האלה. במזון אנחנו גם מייצרים וגם מייבאים".

אמיר איל, יו''ר קבוצת ההשקעות אינפיניטי / צילום: יח''צ

איל מדבר על השינויים המתרחשים בעולם: "אני לא ממהר להספיד את 'אירופה הישנה'. ראינו השבוע את ההפגנות הגדולות בבריטניה. הבריטים לא יוותרו בקלות, אבל במדינות אחרות במערב אירופה המצב כמעט חרוץ. בבלגיה או בסקנדינביה זה כמעט נגמר.

"אירופה המערבית כבר לא תהיה אותו דבר, ואילו אירופה המזרחית, שמנעה את ההגירה האיסלמיסטית, מתקרבת אלינו. בנשק, אם הספרדים למשל לא רוצים את התוצרת שלנו - שיסתפקו בתוצרת נחותה.

"לישראל תמיד יהיו תומכים ובריתות, כי היא מייצגת את הציוויליזציה המערבית באזור. תמיד יהיה ביקוש לנשק ישראלי, לגז ישראלי, להייטק ולאגרוטק. אל תספידו את התעשיות שישראל פיתחה. העסקים כאן לא מספיקים לעמוד בביקושים. לא צריך להתרגש מביטולים נקודתיים. בהשקעות אנחנו קונים בדיכאון ומוכרים באופוריה. כל אחד יחליט מה הוא רוצה".

"תהליך הבידוד המדיני שישראל חווה אינו חדש"

בכיר לשעבר במשרד האוצר מנסה להבין מה הביא את נתניהו להתבטא כך. "הניתוח שלי הוא פסיכולוגי", אומר הבכיר, "נתניהו מאבד שליטה, אבל הוא צריך להראות כאילו הוא עדיין בשליטה. לכן הוא מתנסח כאילו באופן מודע הוא מתכנן להפוך את ישראל למשק אוטרקי, ולא כי העולם דוחק אותנו לפינה הזאת".

אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי ומשנה למנכ"ל פרופיט פיננסים, הוסיף זווית ראייה מהשווקים: "תהליך הבידוד המדיני שישראל חווה אינו 'חדשה' לשווקים או למשקיעים, אלא תהליך מתמשך מאז ה-7 באוקטובר, ומיסגור שלו", אמר. "חשוב לשים לב שהתהליך הזה לא ממש רוחבי וממוקד בעיקר בתחומי התרבות, האקדמיה, והסחר בנשק, שאליו נתניהו בעיקר התייחס".

כהנוביץ' פחות פסימי באשר להשפעות הבידוד על ענפים אחרים: "ביתר תחומי העסקים אנחנו לא רואים השפעה משמעותית ממוסדת וגם לא סביר שתרחיש 'ספרטה' יהיה שם", הוסיף. "גם אם ניקח את מקרה הקיצון, שהוא התנהלות טורקיה מול ישראל, אנחנו רואים שהעסקים מוצאים פרצות ומעקפים, והפעילות הכלכלית נמשכת.

לדבריו, "בטח כל עוד ארה"ב עומדת לצידנו, קשה לראות תרחיש של פגיעה מהותית בעסקים, כשארה"ב תוכל להיות מעקף לכל עסקה. לכן סביר להניח שכל ירידה בעקבות הדברים בשוק המקומי או בשקל תתוקן כשתוצאות החברות ידברו בעד עצמן. זה לא שישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם להשקיע בו, אבל היא מציעה לצידו גם פוטנציאל ממשי להמשך עליות חדות בשלב של הסדרה. המסקנה היא שוב ושוב - פיזור".

נשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר, פתח בדברי הסכמה בתגובה לדברי נתניהו: "ראש הממשלה הוציא לפומבי את מה שאנחנו מרגישים ומתריעים. המותג הישראלי של יצירתיות, ביקוש והצלחה נפגע קשה בעולם". לאחר מכן שינה את הטון והבהיר: "משק אוטרקי יהיה אסון לכלכלת ישראל וישפיע על איכות החיים של כל אזרח. היצוא הוא מנוע הצמיחה העיקרי של ישראל וויתור עליו הוא ויתור על העתיד שלנו בישראל".

תומר המליץ לממשלה ללכת בכיוון ההפוך: "במקום להסתגר פנימה, יש לחזק את יכולות היצוא, להרחיב הסכמי סחר, ולהעניק לתעשיינים ביטחון וודאות לטווח ארוך. רק כך ניתן יהיה להבטיח גם את רמת החיים של האזרחים וגם את חוסנה הכלכלי והביטחוני של המדינה".