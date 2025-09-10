האיחוד האירופי מחריף את הטון: הצעדים החדשים נגד ישראל

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הודיעה היום (ד') על שורת הצעות וצעדים חדשים נגד ישראל, בשל המלחמה בעזה. פון דר ליין נשאה היום נאום בפני הפרלמנט האירופי שבו סקרה את מצבו של האיחוד האירופי. עד כה האיחוד האירופי הסתפק באיומים, בסנקציות ובצעדים סמליים בלבד נגד ישראל. הצהרתה של פון דר ליין מסמלת גיבוי מצד הנציבות האירופית - הגוף המנהל את האיחוד - לצעדים חריפים הרבה יותר, אך חלקם עדיין דורשים אישור של המדינות החברות באיחוד.

● טראמפ לוחץ על האיחוד האירופי להטיל מכסים של 100% על הודו וסין

● פרשנות | הנקמה תוגש קרה: קטאר תשיב בדרך כואבת, ולא צבאית

בהודעה שפיסמה ברשת X כתבה פון דר ליין כי צעד שככל הנראה נמצא בתחום סמכותה - הקפאת סיוע בילטרלי לישראל מהאיחוד האירופי, למעט בתחומי החברה האזרחית או סיוע ליד ושם - יבוצע בקרוב. לפי ההערכות, לפני שפורסמו פרטים רשמיים, מדובר בכמה מיליוני אירו בשנה המועברים לתוכניות שונות לטובת האחדת תקנים, תעודות לימוד, איסוף נתונים ועוד עם האיחוד האירופי. הנציבות האירופית היא זו שמממנת את התוכניות הללו מתקציבה השנתי, ולכן הצעד עליו הכריזה פון דר ליין נמצא בתחום סמכותה, ללא צורך באישור מצד רוב מיוחס של המדינות החברות באיחוד.

הצעד המשמעותי שדורש רוב מיוחס

כמו כן, היא אמרה כי הנציבות האירופית תתמוך בשני צעדים הדורשים רוב מיוחס מבין מדינות האיחוד האירופי: הטלת סנקציות על שרים קיצוניים ועל מתנחלים אלימים וכן השעיה חלקית של הסכם האסוציאציה, בחלק העוסק בסחר החופשי בין האיחוד האירופי לבין ישראל.

הצעד האחרון נחשב למשמעותי במיוחד, ועד כה מדינות מפתח כמו גרמניה ואיטליה התנגדו לו. מדינות אירופה לא הצליחו להגיע להסכמה בנושא בפגישתם האחרונה בקופנהגן בחודש שעבר. מדובר ביוזמה שתשעה את הסכמי הסחר האחראים על יותר מ-45 מיליארד אירו באופן שנתי (האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל), המאפשרים סחר בתחומי החקלאות, התעשייה ועוד. הבסיס להשעיה הוא העובדה שבדיקה משפטית שהתנהלה ביוני מצאה "אינדיקציות" לכך שישראל מפרה את סעיף 2 להסכם האסוציאציה בדבר מחויבותה לכיבוד זכויות אדם ולחוק הבינלאומי.

בחודשים האחרונים מדינות כמו הולנד, בלגיה ושבדיה הצטרפו לדרישה לפגוע ביחסי הסחר כסנקציה על ישראל בשל המלחמה בעזה. צעד כזה, כאמור, דורש רוב מיוחס, ולכן מדינות מפתח גדולות כמו איטליה וגרמניה חייבות להצטרף ולתמוך במהלך.

לא ברור אם הצהרתה של פון דר ליין מאותת על שינוי בעמדות של מדינות אלו.

הנציבות האירופית גם תמכה בהשעיית חברות ישראליות מחלק של תוכנית "הורייזן", והכריזה על כך רשמית, אך הסנקציות לא אומצו בשל התנגדות של כמה מדינות.

פון דר ליין כתבה בהודעה שפירסמה כי "מה שקורה בעזה מזעזע את המצפון העולמי. רעב מעשה ידי אדם לא יכול לשמש כנשק במלחמה. זה חייב לעצור".