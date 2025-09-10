במהלך שמטרתו להגביר את הלחץ על מוסקבה לסיים את המלחמה באוקראינה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה לאיחוד האירופי בבקשה להטיל מכסים של עד 100% על סין והודו בשל רכישות הנפט שלהן מרוסיה - כך לפי דיווח ב-Financial Times. עוד דווח כי וושינגטון מוכנה "להעתיק" כל מכס שיוטל על ידי אירופה כלפי שתי המדינות.

● 8 תובנות מהראיון עם ביל אקמן

● עסקה של 17 מיליארד דולר הכניסה חברה מישראל למגרש של הגדולים בוול סטריט

● החוב תופח, הממשלה נופלת: הטלטלה בצרפת והמסר המהדהד בכל אירופה

ארה"ב כבר הטילה מכס עונשי של 25% על יבוא מהודו בעקבות רכישות נפט רוסי, מה שמעלה את סך המכסים לרמה של עד 50%. ניו דלהי הגדירה את המהלך "בלתי הוגן, לא מוצדק ולא סביר", והאשימה את וושינגטון ואת בריסל בצביעות על רקע המשך הסחר שלהן עם רוסיה.

עם זאת, הלילה כתב טראמפ פוסט ברשת Truth שעשוי להעיד על כך שמלחמת הסחר עם הודו תסתיים בקרוב: "אני שמח להודיע שאנחנו דנים בטיפול במחסומי הסחר בין המדינות. אני מצפה בשבועות הקרובים לשוחח עם חברי הטוב ראש הממשלה מודי".

מהבית הלבן לא נמסרה תגובה רשמית בשלב זה.

לפי נתוני הנציבות האירופית, היקף הסחר הדו־צדדי בין האיחוד האירופי לרוסיה עמד על 67.5 מיליארד אירו (78.1 מיליארד דולר) ב-2024, בעוד שסחר השירותים ב-2023 הסתכם ב-17.2 מיליארד אירו. במקביל, נתוני שגרירות הודו במוסקבה מצביעים על כך שהסחר בין הודו לרוסיה הגיע לשיא של 68.7 מיליארד דולר בשנה שהסתיימה במרץ 2025 - פי 5.8 מהיקף הסחר ערב המגפה.

סין, הרוכשת הגדולה ביותר של נפט רוסי, ניצלה לעת עתה ממכסים "משניים", לאחר שהגיעה להבנות עם וושינגטון להפחתת המכסים החדשים על מוצריה ל-30%.