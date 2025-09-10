8 תובנות מהראיון עם ביל אקמן

ביל אקמן / צילום: ענבל מרמרי
אקמן סבור כי אחת הבעיות המרכזיות של ישראל היא בתחום ההסברה. פעמים רבות מופצות בעולם האשמות או ידיעות כוזבות, וישראל לא מגיבה בזמן אמת. כך נוצרת "אמת" ציבורית שאין לה בסיס. הפתרון, לדבריו, הוא הקמת מנגנון דוברות שיפעל 24 שעות ביממה, בדומה לבית הלבן - גוף שיוכל לספק מיידית עובדות, נתונים ותיעוד מצולם. הוא אף סבור כי יש להודות בטעויות כשקורות ולהסביר כיצד המדינה פועלת לתקן אותן. לטענתו, זירת יחסי הציבור הפכה לשדה קרב מסוכן לא פחות מהזירה הצבאית.
קרן ההשקעות של אקמן מתמקדת בארה"ב ולכן לא מתכננת לרכוש מניות בחברות ציבוריות בישראל.
עם זאת, הוא עצמו השקיע בבורסה בתל אביב ובקרנות הון סיכון מקומיות. מעבר לכך, הוא היה רוצה להנפיק חברה ישראלית גדולה באמצעות מבנה SPARC - כלי חלופי ל־SPAC, שנועד להוריד עלויות ולאפשר תנאים נוחים יותר למשקיעים. התנאי לכך: חברה בשווי של לפחות 1.25 מיליארד דולר.
למרות שנים של מדיניות ממשלתית שגררה גם מחאות פוליטיות חריפות, מלחמה ואתגרים ביטחוניים, הכלכלה הישראלית מראה חוסן מרשים. הוא מייחס זאת לשילוב בין חוסנו ההיסטורי של העם היהודי לבין מרכזיותו של ההייטק המקומי. ישראל, לדבריו, היא מעין "עמק סיליקון" מרוכז, עם ריכוז טאלנט טכנולוגי לנפש מהגבוהים בעולם.
אקמן סבור שהנשיא טראמפ צודק בכך שהוא מנסה לתקן את עיוותי המכסים שהתקבעו מאז מלחמת העולם השנייה. במקום להתמקד בפרטי המשא ומתן, הוא מעדיף לשפוט את התוצאה - "לא את תהליך הכנת הנקניקייה אלא את הטעם שלה".
אקמן מעריך שהפד יפחית את הריבית ברבע אחוז בהחלטה הקרובה, לנוכח האטה מסוימת בצמיחה וירידה באינפלציה. עם זאת, הוא מדגיש את עצמאותם של המוסדות האמריקאיים, ובראשם הפד, שמסוגלים לעמוד בלחצים פוליטיים כמו אלה של הנשיא טראמפ.
כשנשאל על השקעות לישראלים שרוצים להיכנס לשוק האמריקאי, הציע לבחור באסטרטגיה הפשוטה של רכישת המדד. לשיטתו, הכלכלה האמריקאית נמצאת במגמת צמיחה ארוכת טווח, ובפרט בזכות מהפכת ה־AI.
הקרן שלו מחזיקה מספר מצומצם של חברות, כ־10 בלבד, מתוך תפיסה שריכוז השקעות דווקא מפחית סיכונים, בתנאי שהחברות מוכרות היטב ויש השפעה על ניהולן. לדבריו, קשה לייצר תשואה עודפת כשמשקיעים בעשרות חברות במקביל. בין היתר ההחזקות הבולטות: יוניברסל מיוזיק ואובר.
באפט שימש לו השראה ומעין מנטור לא רשמי עוד בצעירותו. עם זאת, קיימים גם הבדלים: בעוד שבאפט נמנע מתשלום מחיר גבוה על חברות, פרשינג סקוור מוכנה לשלם פרמיה עבור חברות צמיחה איכותיות. גישה זו מאפשרת לה לנצל הזדמנויות שבאפט דחה.