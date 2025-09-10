8 תובנות מהראיון עם ביל אקמן

1 לישראל יש בעיה מרכזית

אקמן סבור כי אחת הבעיות המרכזיות של ישראל היא בתחום ההסברה. פעמים רבות מופצות בעולם האשמות או ידיעות כוזבות, וישראל לא מגיבה בזמן אמת. כך נוצרת "אמת" ציבורית שאין לה בסיס. הפתרון, לדבריו, הוא הקמת מנגנון דוברות שיפעל 24 שעות ביממה, בדומה לבית הלבן - גוף שיוכל לספק מיידית עובדות, נתונים ותיעוד מצולם. הוא אף סבור כי יש להודות בטעויות כשקורות ולהסביר כיצד המדינה פועלת לתקן אותן. לטענתו, זירת יחסי הציבור הפכה לשדה קרב מסוכן לא פחות מהזירה הצבאית.