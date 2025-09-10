עסקת ענק נחתמה ביום שני בין מיקרוסופט לבין חברה צעירה ואלמונית יחסית - נביוס (Nebius). החברה הוקמה לפני בסך הכל שנתיים, בעיקר על ידי ישראלים, והיא כבר נסחרת בנאסד"ק בשווי של 16 מיליארד דולר. מיקרוסופט תשכור שירותי מחשוב AI מתוך חוות השרתים של נביוס שנבנית כעת בניו ג'רזי במסגרת הסכם רב שנתי עד שנת 2031 שיגלם לחברה הכנסות מצטברות שינועו בין 17.4 ל־19.4 מיליארד דולר סך הכל.

נביוס פעילה בשוק קטן וצומח של חברות הניאו־קלאוד, במסגרתו חברות מקימות חוות שרתים המיועדות להפעלת שירותי בינה מלאכותית, מציידות אותן בשרתי ענק שבהם משובצים המעבדים הגרפיים של אנבידיה. באמצעות תוכנה מתקדמת, הן משכירות את חוות השרתים הללו לכל דורש. נביוס, שהוקמה על ידי ישראלים יוצאי יאנדקס, בהם מייסד יאנדקס לשעבר ארקדי וולוז' ומנהל תחום החיפוש לשעבר בחברה, רומן צ'רנין, הפכה בתוך שנה בלבד לאחת משתי החברות הגדולות בענף הניאו־קלאוד, כשהיא מתחרה בענקית האמריקאית קורוויב (CoreWeave), חברה שהונפקה השנה בנאסד"ק ונסחרת בשווי גבוה פי 3 ממנה.

רוב חברי ההנהלה גרים בישראל

החברה בעלת רקע ישראלי עשיר, על אף שהמטה שלה ממוקם באמסטרדם, שם היא מעסיקה כאלף עובדים. רוב חברי ההנהלה שלה - בהם וולוז', צ'רנין, ואלנה בונינה - מתגוררים בישראל, ולחברה מרכז פיתוח גדול המעסיק מעל 150 עובדים באחד ממגדלי אלון בתל אביב. כמחצית מעובדיה שלה, גם בישראל, הם עובדי יאנדקס לשעבר שהיגרו מרוסיה בשל המלחמה ובמשרדי החברה השפה המדוברת העיקרית היא רוסית. מאז שהגיעה נביוס לבורסה האמריקאית, המניה זינקה ב־220%, עוד לפני העסקה עם מיקרוסופט, ובעלי המניות הגדולים הפכו למיליארדרים. החזקותיו של וולוז', קרוב ל־13% מהמניות, שוות קרוב ל־2 מיליארד דולר, ואלו של שורה של דירקטורים בהם חברי הנהלה כמו אלנה בונינה ואופיר נווה, ודירקטורים חיצוניים כמו היזמת הסדרתית קירה רדינסקי, שווים יחד 2.1 מיליארד דולר.

צילום: רמי זרנגר

כיצד חברה בת שנתיים שנוסדה על ידי עולים חדשים הופכת תוך זמן קצר לשותפת AI קרובה של מיקרוסופט? הסיבה לכך כרוכה לא רק בצוות המנוסה, שבילה שנים רבות בצמרת יאנדקס, ה"גוגל הרוסית", אלא גם בזכות הקירבה הגדולה בינם לבין צמרת אנבידיה, ובפרט עם אנשי מלאנוקס הישראלית שנקנתה על ידה.

אנשי יאנדקס ומלאנוקס הכירו בפרויקט משותף בסין, ומאז עבדו במשותף גם על מיזמים נוספים, כאשר ה"מוח" מאחורי תשתיות התוכנה והענן של יאנדקס, אנדריי קורולונקו, מצא את דרכו גם לתפקיד בכיר דומה בנביוס. הנסיון הגדול בבניית תשתיות תוכנה בקנה מידה גדול, לצד ההיכרות עם אנבידיה מאפשר לנביוס לבנות חוות שרתים עם המעבדים הגרפיים החדשים ביותר שלה - בלאקוול אולטרה, שנמצאים כיום במחסור. אנבידיה מעדיפה לספק את המעבדים הללו לחברות שקרובות אליה ומזמינות כמויות אדירות של שבבים - נביוס ומתחרתה קורוויב עונות על ההגדרה הזו, ומאחר ואנבידיה היא גם משקיעה גדולה הן בנביוס והן בקורוויב, החברות מהוות יעד ראשון עבורה לאספקת מעבדים חדשים שיצאו מהמפעל. עד כה השקיעה אנבידיה יחד עם קרן אקסל 700 מיליון דולר לקראת ההנפקה של נביוס.

העסקה תביא ענקיות טכנולוגיה נוספות?

ההסכם עם מיקרוסופט צפוי להפוך את נביוס מחברה אלמונית וקטנה לספקית מעבדי AI בולטת בקרב החברות בארה"ב, לאחר שעם הקמתה לפני שנתיים בלבד זכתה להתעלמות מצד אנליסטים. הזינוק האדיר במניה שלה לאחר ההודעה של מיקרוסופט, שכמעט ונגע ב־50% במסחר המוקדם הותיר משקיעים רבים פעורי פה.

רומן צ'רנין, אחד ממייסדי החברה המתגורר בישראל ציין בשיחה עם גלובס לפני כשבועיים כי את עיקר הצמיחה רואה החברה בארה"ב. עבור השוק הזה בונה כעת נביוס את חות השרתים הגדולה ביותר שלה, אחת הגדולות הנבנות בימים אלה לאספקת שירותי בינה מלאכותית: "מפעל AI", עם עשרות אלפי מעבדים גרפיים בניו ג'רזי. כדי לממן את הצמיחה האדירה הזו, נביוס גייסה חוב, אך על פי בלומברג, היא ממשיכה לבחון כעת מספר דרכים לגיוס הון.

"עיקר השימוש שעושים בכח המחשוב של נביוס וקורוויב משמש לאימון מודלים ופחות להפעלת שירותי הבינה המלאכותית", מסביר, ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ של בנק לאומי. "העובדה שענקיות הענן כמו מיקרוסופט מגיעות אליהן, משליכה על כך שהן נמצאות בחסר של חוות שרתים המיועדות ל־AI. אבל יש כאן גורם סיכון לטווח הארוך: אם ענקיות הטק ישלימו את פער המחשוב ויצטיידו בעצמם במספיק מעבדים גרפיים, יתכן והן יקטינו את השימוש בשרתים של נביוס וקורוויב, וייתכן שכאשר עיקר המשקל יעבור מאימון מודלים להפעלתם, תתכן דחיפה נוספת בכיוון הזה. כרגע, לטווח הקצר, אנחנו לא שם - והשוק בעיקרו צומח בצורה מרשימה".

ארקדי וולוז', ממייסדי יאנדקס ונביוס / צילום: יח''צ

האנליסטים צופים זינוק של 120%

כאשר נביוס חזרה למסחר באוקטובר 2024 לפני פחות משנה, איש מהאנליסטים לא ייחס לה חשיבות רבה. על פי אתר טיפרנקס (Tipranks) המרכז את ניתוחי האנליסטים, רק 7 אנליסטים ניתחו את מניית נביוס נכון לחודש אוגוסט, 6 מהם המליצו על קנייה. חודש לאחר מכן, 38 אנליסטים מסקרים אותה - 34 מהם ממליצים על קנייה. לפני חודש צפה קונסנזוס האנליסטים כי המניה תגיע בתוך כשנה ל־90 דולר, שנראה היה כמו יעד פנומנלי עם פרמיה של עשרות אחוזים - עד יום שלישי. בפתיחת המסחר המניה זינקה כאמור בכ־50% ועקפה את המחיר של 95 דולר. כעת, נראה שהאנליסטים מתמחרים את המניה לגמרי מחדש, עם מחיר יעד ממוצע של 210 דולר בתוך שנה - פרמייה של יותר מ־120% נכון למחיר הפתיחה ביום שלישי.

החברה דיווחה על הכנסות של 105 מיליון דולר לרבעון השני של השנה, זינוק של פי ארבעה ביחס לרבעון המקביל, ועל מעבר לרווחיות חריגה של חצי מיליארד דולר, בעיקר בשל הכרה בשווי של שתי חברות בנות בהן היא מחזיקה. הראשונה היא חברת המכוניות האוטונומיות AVride, והשנייה חברת המידע לאימון AI "טולוקה", שגייסה 72 מיליארד דולר, בין השאר מקרן ההשקעות של מייסד אמזון ג'ף בזוס. "נביוס תממן את פעילותה בזכות חוב שתגייס, וייתכן אף שבאמצעות מימוש אחזקותיה בחברות הבנות, יתרון שקיים לה על פני קורוויב", אומר אורגד. "סימן השאלה סביב חברות ניאו־ענן ובהן נביוס, הוא פוטנציאל הרווחית בטווח הארוך. החברות האלה מייצרות הכנסות עולות, אבל גם ההוצאות שלהן הולכות ועולות כיוון שהן נדרשות לבנות חוות שרתים גדולות, לרכוש מעבדים יקרים ולהחליף אותן כל כמה שנים", אומר אורגד. "תלות יתר בענקיות הענן ובאנבידיה עלולה גם היא לסכן את המשך הנסיקה של החברות".