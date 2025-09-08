ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה עומרי כספי השתתף בגיוס הענק לחברת Cognition AI
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עומרי כספי

עומרי כספי השתתף בגיוס הענק לחברת הקוד האוטומטי Cognition AI

כספי הצטרף באמצעות השקעה של כמה מיליוני דולרים לסבב בן 400 מיליון דולר שהובל בידי רשת של משקיעים בכירים שאיתם טווה קשרים קרובים בתקופה האחרונה: קרן פאונדרז פאנד של משקיע העל פיטר ת'יל, קרן 8VC של ג'ו לונסדייל, קרן לוקס קפיטל, והמשקיע הסדרתי הישראלי-אמריקאי אלעד גיל

אסף גלעד 21:45
עומרי כספי / צילום: Associated Press, Brandon Dill
עומרי כספי / צילום: Associated Press, Brandon Dill

קרן ההון סיכון סוויש (Swish) של כדורסלן העבר עומרי כספי השתתפה בגיוס לחברת הבינה המלאכותית האמריקאית קוגנישן (Cognition AI) שהפכה לשם מוכר בענף ה-AI לאחר שרכשה את פלטפורמת הקוד האוטומטי Windsurf.

פוטנציאל שוק עצום": זה הסטארט-אפ החדש של מייסד וויקס

כספי הצטרף באמצעות השקעה של כמה מיליוני דולרים לסבב בן 400 מיליון דולר שהובל בידי רשת של משקיעים בכירים שאיתם טווה קשרים קרובים בתקופה האחרונה: קרן פאונדרז פאנד של משקיע העל פיטר ת'יל, קרן 8VC של ג'ו לונסדייל, קרן לוקס קפיטל, והמשקיע הסדרתי הישראלי-אמריקאי אלעד גיל. סיבוב ההשקעות שמקנה לחברת הפיתוח האוטומטי שווי של 10.2 מיליארד דולר נסגר שבוע בלבד לאחר שכספי, ת'יל ולונסדייל ביקרו בישראל לרגל אירוע משפחתי של אחד מהמשקיעים בפאונדרז פאנד, זק פרנקל.

אלעד גיל, משקיע ויזם ישראלי־אמריקאי / צילום: צילום מסך מיוטיוב
 אלעד גיל, משקיע ויזם ישראלי־אמריקאי / צילום: צילום מסך מיוטיוב

קוגנישן נחשבת לאחת ממובילות קטגוריית מחוללי הקוד מבוססי הבינה המלאכותית: מנוע פיתוח התוכנה שלה, דווין (Devin) מסוגל לא רק לחולל שורות קוד אלא גם לבנות סוכני AI של ממש שיבצעו תהליכים שונים. הכנסות הפלטפורמה עלו בבת אחת ממיליון דולר לפני שנה ל-73 מיליון דולר בחודש יוני האחרון, תוך שהיא הפסידה פחות מ-20 מיליון דולר במשך השנתיים האחרונות מאז הקמתה, כך ציינו בחברה.

החברה עלתה על הרדאר התקשורתי כאשר רכשה נכסים ועובדים של אחד ממחוללי הקוד הגדולים בארה"ב, Windsurf בסכום שמעולם לא פורסם, לאחר שגוגל חתמה על הסכם לרישוי הטכנולוגיה שלה וקנתה חלק ניכר מעובדיה. עסקה זו עם גוגל סתמה את הגולל על הצעת רכישה אחרת שהגיעה מכיוונה של OpenAI לקנות את Windsurf תמורת 3 מיליארד דולר. ענקית ה-AI ככל הנראה איבדה עניין ברכישת השלד של ווינדסרף, וקוגנישן היתה זו שהסכימה לקנות את מה שנותר מהחברה.

פיטר ת'יל / צילום: ap, Rebecca Blackwell
 פיטר ת'יל / צילום: ap, Rebecca Blackwell

גוגל בעצמה מפתחת מוצר מתחרה דרך דיפמיינד, במקביל לענקיות כמו מיקרוסופט, אמזון, OpenAI ואנתרופיק. במהלך החודשיים שחלפו מאז רכישת ווינדסרף, מדוחיים בקוגנישן בצמיחה של 30% בקצב ההכנסות השנתי בזכות קידום מכירות הדדי של המוצרים. לקוחות מחולל הסוכנים הדיגיטליים דווין - כמו גולדמן זאקס, סיטי ופלנטיר, נוטים לרכוש גם מנויים לשימוש במנוע פיתוח הקוד של ווינדסרף.