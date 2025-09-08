קרן ההון סיכון סוויש (Swish) של כדורסלן העבר עומרי כספי השתתפה בגיוס לחברת הבינה המלאכותית האמריקאית קוגנישן (Cognition AI) שהפכה לשם מוכר בענף ה-AI לאחר שרכשה את פלטפורמת הקוד האוטומטי Windsurf.

כספי הצטרף באמצעות השקעה של כמה מיליוני דולרים לסבב בן 400 מיליון דולר שהובל בידי רשת של משקיעים בכירים שאיתם טווה קשרים קרובים בתקופה האחרונה: קרן פאונדרז פאנד של משקיע העל פיטר ת'יל, קרן 8VC של ג'ו לונסדייל, קרן לוקס קפיטל, והמשקיע הסדרתי הישראלי-אמריקאי אלעד גיל. סיבוב ההשקעות שמקנה לחברת הפיתוח האוטומטי שווי של 10.2 מיליארד דולר נסגר שבוע בלבד לאחר שכספי, ת'יל ולונסדייל ביקרו בישראל לרגל אירוע משפחתי של אחד מהמשקיעים בפאונדרז פאנד, זק פרנקל.

אלעד גיל, משקיע ויזם ישראלי־אמריקאי / צילום: צילום מסך מיוטיוב

קוגנישן נחשבת לאחת ממובילות קטגוריית מחוללי הקוד מבוססי הבינה המלאכותית: מנוע פיתוח התוכנה שלה, דווין (Devin) מסוגל לא רק לחולל שורות קוד אלא גם לבנות סוכני AI של ממש שיבצעו תהליכים שונים. הכנסות הפלטפורמה עלו בבת אחת ממיליון דולר לפני שנה ל-73 מיליון דולר בחודש יוני האחרון, תוך שהיא הפסידה פחות מ-20 מיליון דולר במשך השנתיים האחרונות מאז הקמתה, כך ציינו בחברה.

החברה עלתה על הרדאר התקשורתי כאשר רכשה נכסים ועובדים של אחד ממחוללי הקוד הגדולים בארה"ב, Windsurf בסכום שמעולם לא פורסם, לאחר שגוגל חתמה על הסכם לרישוי הטכנולוגיה שלה וקנתה חלק ניכר מעובדיה. עסקה זו עם גוגל סתמה את הגולל על הצעת רכישה אחרת שהגיעה מכיוונה של OpenAI לקנות את Windsurf תמורת 3 מיליארד דולר. ענקית ה-AI ככל הנראה איבדה עניין ברכישת השלד של ווינדסרף, וקוגנישן היתה זו שהסכימה לקנות את מה שנותר מהחברה.

פיטר ת'יל / צילום: ap, Rebecca Blackwell

גוגל בעצמה מפתחת מוצר מתחרה דרך דיפמיינד, במקביל לענקיות כמו מיקרוסופט, אמזון, OpenAI ואנתרופיק. במהלך החודשיים שחלפו מאז רכישת ווינדסרף, מדוחיים בקוגנישן בצמיחה של 30% בקצב ההכנסות השנתי בזכות קידום מכירות הדדי של המוצרים. לקוחות מחולל הסוכנים הדיגיטליים דווין - כמו גולדמן זאקס, סיטי ופלנטיר, נוטים לרכוש גם מנויים לשימוש במנוע פיתוח הקוד של ווינדסרף.