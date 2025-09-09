מניית פאלו אלטו נטוורקס מתאוששת מהירידות שספגה לאחר שהודיעה בסוף יולי על רכישת הענק של סייברארק . המניה, שאיבדה כ־14% מערכה בימים שלאחר ההודעה, עלתה מאז וחזרה לשווי דומה לזה שבו נסחרה לפני כן. פאלו אלטו הודיעה על רכישת סייברארק בעסקה שרובה במניות וחלקה במזומן, ושווי העסקה ביום הדיווח עמד על 25 מיליארד דולר.

מכיוון שרוב עסקת סייברארק מתבצעת במניות פאלו אלטו, כל שינוי במניית פאלו אלטו משפיע על שווי העסקה. במהלך חודש אוגוסט שוויה של סייברארק בעסקה ירד לכ־21.6 מיליארד דולר וכיום לאחר התאוששות מניית פאלו אלטו, הוא מגיע למעל 24.7 מיליארד דולר. יש לציין שעד שהעסקה תושלם סופית השווי עוד ישתנה.

מניית סייברארק נסחרת כעת במחיר נמוך מעט מהשווי המשתקף בעסקה, ולפי שווי שוק של 23.3 מיליארד דולר. נכון להיום, סייברארק, המנוהלת על ידי מאט כהן, החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, כשאחריה החברה הביטחונית אלביט מערכות, חברת התרופות טבע וחברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט שכל אחת מהן נסחרת בשווי גבוה מ־20 מיליארד דולר.

הפרישה של ניר צוק

פאלו אלטו היא ענקית אבטחת סייבר שנסחרת בשווי נוכחי של 130 מיליארד דולר. החברה הוקמה על־ידי ניר צוק, שלאחרונה הודיע על פרישתו מתפקיד ה־CTO בחברה. אגב, מאז פרישתו של צוק, בחודש שעבר, מניית פאלו אלטו זינקה ביותר מ־10%. סייברארק מספקת פתרונות אבטחה בתחום הזהויות בארגון. בשבוע שעבר ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו, התארח בתוכנית Mad Money של ג'ים קריימר ב־CNBC והסביר על התחום ועל הרכישה.

ארורה אמר לקריימר כי 89% מהפריצות קורות באמצעות גניבת זהויות. "אבטחת זהויות לא עובדת", אמר ארורה. "זה כמו שאתה נכנס לבניין ויכול לשוטט בתוכו חופשי. אם אתה עושה משהו לא בסדר, אין לנו מושג על זה". כשנשאל מה הערך של הוספת הפתרונות של סייברארק לפאלו אלטו ארורה השיב שזה מאתגר לבקש מארגונים עסקיים להיות אחראים על ניהול זהויות מתוחכם שכולל פתרונות מחברות שונות.

"זה לא הגיוני. אני רוצה לעקוב אחר מחזור החיים של משתמש. התחברתי לרשת של החברה, והחברה יודעת כל מה שעשיתי, הכל נרשם, ואם משהו חלילה קורה, בינה מלאכותית יכולה להבין מיד מי עשה ואיך זה קרה. אנחנו 'סותמים את החור'".