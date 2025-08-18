אחרי שני עשורים: ניר צוק פורש מפאלו אלטו

פאלו אלטו הודיעה הערב (ב’) כי ניר צוק, מייסד החברה וה- CTO, פורש מתפקידו לאחר יותר מ-20 שנה שבהן הוביל את החברה להפוך לאחת משחקניות הסייבר המרכזיות בעולם. צוק הקים את החברה ב-2005, כשהציג לראשונה את רעיון ה־Next Generation Firewall, ששינה את כללי המשחק בתעשייה. בהודעה שפרסמה החברה נכתב כי צוק פורש כדי "הלפנות את תשומת ליבו לסט חדש של אתגרים ורעיונות לא מנוצלים שהוא נלהב לרדוף אחריהם".

את מקומו יתפוס לי קלאריץ’, ששימש עד כה כסמנכ"ל מוצר ונמנה עם צוות ההקמה של החברה. קלאריץ’ מצטרף גם לדירקטוריון וישמש כעת כ-CTO, עם אחריות על החזון הטכנולוגי והובלת ארגוני המוצר וההנדסה.

"הקמתי את פאלו אלטו נטוורקס עם רעיון רדיקלי והאמונה לאתגר תעשייה עם פלטפורמת אבטחת סייבר", כתב צוק בהודעה הפרישה. "החזון שלנו תמיד היה להוביל בחזית, והכוונה האחרונה שלנו ברכישת סייברארק היא עדות לשאיפה מתמשכת זו... זה היה מסע מדהים, ואני עוזב בסיפוק עמוק, בידיעה שהחרה שבנינו יחד חזקה מתמיד".

מנכ"ל החברה ניקש ארורה הגדיר את צוק "אגדה בתחום הסייבר" וציין כי "תרומתו חקוקה לנצח בספרי ההיסטוריה של פאלו אלטו נטוורקס".