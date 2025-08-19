ניר צוק פורש בשיא מפאלו אלטו. מה השלב הבא שלו?

12 החודשים האחרונים הפכו, אם תרצו או לא, לשנת חילופי הדורות בענף הסייבר. היא תירשם כשנה שבה כמה מחלוצי הסייבר הגיעו למסקנה שהם עשו את שלהם, והגיע הזמן לעבור הלאה: גיל שויד הוריד את הרגל מהגז בצ'ק פוינט והעביר את השרביט לנדב צפריר, כשהוא נותר בתפקיד היושב-ראש; דורית דור, סמכ"לית הטכנולוגיות הוותיקה של צ'ק פוינט, הניחה את המפתחות אחרי 25 שנה; וכעת גם ניר צוק - שהיה אחד העובדים הראשונים בצ'ק פוינט והקים את פאלו אלטו נטוורקס, יש שיאמרו, כתגובה לחוויותיו הקודמות - הודיע על פרישה מתפקידו כסמנכ"ל הטכנולוגיות ומהחברה בכלל, אחרי קצת יותר משני עשורים.

הציניקנים שתמיד ראו בכל מעשיו של צוק תגובה לנעשה בצ'ק פוינט, יגידו אולי שיש קשר בין הדברים, אבל האיש שבעבר הסתובב עם רכב אמריקאי שעל לוחית הרישוי שלו כתוב "צ'ק פוינט קילר" הוא כיום אדם מיושב בדעתו, עתיר הישגים, שחתום בין השאר על הקמת חברת הסייבר העצמאית הגדולה בעולם, שנייה בהכנסות בתחום רק למיקרוסופט.

צוק, שהונו מוערך על-ידי "פורבס" ב-1.9 מיליארד דולר, פורש מפאלו אלטו כשהוא מותיר אחריו את "הסופרמרקט" הגדול ביותר למוצרי סייבר, חברה שמכה לרוב את התחזיות וכעת צופה לראשונה שהיא תחצה את רף ה-10 מיליארד הדולר בהכנסות השנתיות. פאלו אלטו נטוורקס מעסיקה כבר קרוב ל-16 אלף עובדים, היא רווחית, ומנייתה - לפחות עד לאחרונה - הייתה אחת הצומחות בענף הטכנולוגיה.

מי שמכיר היטב את פועלו של צוק, יודע שכבר זמן מה הוא איננו פעיל בחברה כבעבר. כבר כמה שנים שהוא רועה בשדות זרים ומקדם מיזמים אחרים - כמו חברת התעופה אייר חיפה, שהוא אחד מבעלי המניות בה; השקעה בהקמת בנק אלטרנטיבי, בנק "אש"; הקמת ערוץ הטלוויזיה "רלוונט" שנסגר; וניסיון להשתלט על ערוץ 13.

מחליפו של צוק, לי קלאריץ', נחשב למופנם וצנוע יותר בהליכותיו, אך בשנים האחרונות הוא כבר מנהל תחומים רבים שבהם היה פעיל צוק במקביל להיותו סמנכ"ל מוצר. עזיבתו של צוק, ככל הנראה, לא הגיעה בהפתעה עבור איש מהם.

גם השוק לא עצר את נשימתו. אחרי המסחר אמש (ב') עלתה מניית פאלו אלטו ב-5%, לאחר יום מסחר שבו היא ירדה בחצי אחוז. לא בגלל עזיבתו של צוק, אלא יותר בגלל התחזיות השוריות של החברה. אבל גם המשקיעים מבינים שתרומתו של צוק לצמיחה של החברה בשנים האחרונות איננה קריטית.

העדיף להישאר בצללים

מההתחלה ידע צוק לשים האגו שלו במקום הנכון - הוא ידע מה הוא יכול לעשות, ולמה איננו מוכשר. כשכבר כשהחל לרקום את הקמת החברה אי-שם בתחילת האלף, הוא הבין שאיננו רוצה להיות בפסגה. כאשר שימש כ"יזם אורח" בקרן סקויה, כשרק הרהר בהקמת פאלו אלטו נטוורקס, אמר בשיחה שהתפרסמה מאוחר יותר כי "אני סמנכ"ל טכנולוגיות, אני לא אוהב לנהל אנשים".

למעשה, עד שהגיע ניקש ארורה, המנכ"ל הנוכחי, פאלו אלטו עברה שנים קשות למדי, כאשר גרטנר לא הכירה את החברה האלמונית, ולצוק לקח שלוש שנים להכניס אותה לרשימותיה. המנכ"ל הראשון, מארק מק'לכלין, אומנם לקח את החברה להנפקה מוקדמת בנאסד"ק בשווי של 2.8 מיליארד דולר, אך הוא הוחלף באדם שהיה אלמוני לתעשיית הסייבר - ללא ניסיון באבטחת מידע - ניקש ארורה, מי שניהל את גוגל באירופה ובמזרח התיכון ולאחר מכן בילה מספר שנים בסופטבנק כמועמד הוודאי ביותר להחלפתו של היו״ר והמייסד מאסיושי סאן. כל אותה העת, העדיף צוק להשאר בצללים: לעסוק בטכנולוגיות חדשות, להיפגש עם סמנ"כלי אבטחת מידע ולחשוב על הצעד הבא.

וזה עבד היטב: ארורה מנהל את החברה ביד רמה כבר שנים רבות, תוך שהוא מביא עמו לא מעט ידע מהתפקיד הקודם, כנשיא סופטבנק. תחת ניהולו הפכה פאלו אלטו לחברה שעוסקת במיזוגים, רכישות והטמעה של מוצרים חדשים ללא הפסקה - במטרה להגדיל את היצע המוצרים שנמכרים למנהלי אבטחת המידע. זוהי אסטרטגיה ששונה מאוד מהגישה השמרנית יותר של המתחרות, אלה שרואות את עצמן כמומחיות שעוסקות בתחום תוכן מוגדר - צ'ק פוינט בענף חומת האש לרשתות; סנטינל וואן בעולם מוצרי הקצה; וסייברארק בתחום ניהול הזהויות.

עידן ה-AI מעבר לפינה

לא הכול ורוד בפאלו אלטו: היו גם רכישות שלא צלחו, כמו למשל זו של סיידר הישראלית, וחטיבת הגנת האפליקציות בענן - "פריזמה" - נתקלה בתקרת זכוכית. היא זוכה לתחרות חריפה מצד וויז, אורקה וקראודסטרייק ולאחרונה מותגה מחדש במהלך שיווקי כ"קורטקס".

מניית פאלו אלטו נטוורקס אומנם רוותה נחה וצמחה בעקביות ב-300% בחמש השנים האחרונות - מהר יותר מצ'ק פוינט שצמחה בכ-50% באותה התקופה, אך נדמה כי ברבעונים האחרונים, גם כאשר היא מפתיעה את האנליסטים ומעלה את התחזיות, גרף הצמיחה מתחיל להתיישר. לפני עשור, עמד קצב הגידול בהכנסות הרבעוניות משנה לשנה על 60%, ואילו לפני שנה הגיע הגידול לשפל של 12%. ברבעונים האחרונים קצב הצמיחה דווקא גדל - אך עדיין מדובר על אחוזים בודדים שמוכיחים כי החברה כבר מחפשת את הדבר הבא.

זו הסיבה אולי שבגללה הודיעה פאלו אלטו על רכישת סייברארק ב-25 מיליארד דולר בעסקה שרובה במניות. מדובר על פזילה לתחום שאיננו קשור לליבת פעילותה ושזכה על כך לביקורת בתעשייה, וגם של המשקיעים, שהגיבו בהורדת המניה בכ- 10% בחודש האחרון.

עידן ה-AI מציץ מעבר לפינה כשהוא מאיים לשנות מן היסוד את ענף הסייבר, עם סוכני בינה מלאכותית אוטומטיים וחכמים שמסוגלים לגרום לנזקים בהיקפים ויכולות שלא יתוארו. הרכישה היא אומנם צעד בכיוון, אך גם ארורה הודה כי היא נעשתה מאוחר מדי ביחס להתקדמות המהפיכה הזו.

מה השלב הבא?

עד חודש יולי ניתן היה לומר שמצבה של פאלו אלטו נטוורקס מעולם לא היה טוב יותר: המניה הייתה בשיא, ולפי הדיווחים של החברה מאמש, החברה בדרך לשבור שיא חדש בהכנסות.

הסייבר הוא ענף דינמי שמשתנה כל העת, ויזמי סייבר ותיקים עוזבים לעתים את החברות שהקימו לקראת האתגר הבא. שלמה קרמר עשה זאת קודם בצ'ק פוינט ולאחר מכן באימפרבה.

לא נודע מה השלב הבא של צוק - רבים בתעשייה מעריכים כי פניו למיזמים נוספים בחברה הישראלית, חלקם אף עשויים להמשיך ולשאת אופי פילנתרופי, חברתי או אפילו פוליטי, כאדם שמודאג מהמצב בישראל.

צוק, לפיכך, פורש בשיא - מפאלו אלטו וייתכן גם שבאופן זמני מענף הסייבר.