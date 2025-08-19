שנים של מימושים: כך הכין ניר צוק את הקרקע לפרידה מפאלו אלטו

כבדרך אגב, הודיעה ביום שני פאלו אלטו נטוורקס , חברת הסייבר הוותיקה כי המייסד וסמנכ"ל הטכנולוגיות שלה ב־20 השנה האחרונות, ניר צוק, עוזב את תפקידו. למרות הפרישה המפתיעה, השוק לא הגיב בירידות, אלא המניה דווקא זינקה ב־5% אחרי ירידה זעירה. הרי לא מדובר במנכ"ל החברה, אפילו אם מדובר במייסד, אבל בשנים האחרונות כל מי שמכיר מקרוב את תהליך קבלת ההחלטות בפאלו אלטו מבין שצוק מעורב פחות בנעשה.

● עוד לפני טראמפ: אינטל מקבלת השקעת ענק מסופטבנק

● OpenAI בדרך להשקעת ענק, והעובדים צפויים לאקזיט מרשים

● חברות האופנה והמערכה האיראנית: בטרמינל X גדלו המכירות, בדלתא - ירדו

בחודשים האחרונים צוק צינן את מעורבותו בקבלת ההחלטות. בעוד שבעבר הוא היה מקפיד להשתתף בכל שיחת משקיעים מדי רבעון, בשנים האחרונות מחליף אותו לי קלריץ', מי שמונה למחליפו כסמנכ"ל הטכנולוגיות והמוצר.

הוא אף פזל לכיוונים חדשים, כאשר ניסה את כוחו בשוק הישראלי באמצעות השקעה במספר מיזמים, כמו ניסיונות להשתלט על ערוץ 13 או להקים ערוץ טלוויזיה כלכלי, ההשקעה בבנק אש (esh) שטרם הושק וחברת התעופה אייר חיפה.

המימושים - רמז לבאות?

מי שחיפש רמזים במכירת המניות של צוק, לא היה מוצא זאת בשנה האחרונה. לאורך ששת החודשים האחרונים מכר צוק חצי מיליון מניות, אך הוא עשה זאת במסגרת תוכנית אוטומטית, לצד בכירים נוספים, כך שנכון להיום הוא מחזיק ב־3.1 מיליון מניות, שמהווים 0.47% משווי החברה - אשר שוויין עומד על כ־550 מיליון דולר.

עם זאת, בהסתכלות רבת שנים, ניתן לומר שצוק מממש בהדרגה את מניותיו בחברה: בסוף 2021 החזיק ב־5.12 מיליון מניות, ובספטמבר 2024 כבר החזיק ב־2.9 מיליון מניות בלבד. ברבעון הרביעי של השנה שעברה קיבל מניות נוספות - וצבר עד סופה 4.2 מיליון מניות, אך, כאמור, אלה הופחתו לכדי 3.1 מיליון בלבד ערב עזיבתו את החברה. הרכישה של סייברארק צפויה לדלל עוד יותר את מניותיו ולהותירו עם שיעור זעום ביותר.

מידת העניין של צוק בחברה עשויה להשתקף גם באופן שבו עזב את פאלו אלטו. שלא כמו מייסדים אחרים בענף הסייבר, הוא עזב גם את מקום מושבו בדירקטוריון - ואיבד כל יכולת להמשיך ולפקח על יציר כפיו. לשם השוואה, כשאלון כהן, ממייסדי סייברארק, עזב את תפקיד המנכ"ל, הוא נותר יו"ר במשך מספר שנים.

העובדה שצוק עוזב את דירקטוריון החברה יכולה להעיד על אחד מהשניים: רצונו לעזוב כליל את מעורבותו בה מסיבות שונות, או על כך שהוא מתכוון להקים חברת סייבר חדשה ובשל כך עלול להיווצר ניגוד אינטרסים. "אנחנו רחוקים מלהבין את השיקולים מאחורי העזיבה, אבל כשאתה מסתכל על צוק לאורך השנים, אתה רואה שהוא נותן יותר ויותר את מושכות למנכ"ל ניקש ארורה וללי קלריץ'", אומר אלון לסט, אנליסט בטכנולוגיה במיטב. לכן, מבחינת המשקיעים אין כאן דרמה, כי ההתרשמות היא שמי שמוביל בשנים האחרונות את החזון הוא יותר ויותר קלריץ' ופחות צוק".

ברבעון השני הציגה פאלו אלטו הכנסות של מעל ל־2.5 מיליארד דולר וצופה כי הכנסותיה השנתיות יגיעו אל 10.5 מיליארד דולר - נתון גבוה מהכנסות אשתקד שעמדו על 9.22 מיליארד דולר ומהערכות שצפו הכנסות של 10.4 מיליארד דולר. החברה מציגה רווחיות גבוהה ושווי של 123 מיליארד דולר (נכון לפתיחת המסחר ביום ג'), גבוה מכל חברת סייבר אחרת.

"צוק עזב את החברה כשהיא במצב טוב ושיש לה סיכוי להפוך לחברה הממזגת הפעילה ביותר בסייבר", אומר לסט. "קיימת השאלה מדוע הוא איננו חבר בדירקטוריון, אבל נראה שארורה, מנכ"ל החברה והיו"ר שלה, הוא איש דומיננטי מאוד".

לדברי סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט טכנולוגיה באופנהיימר: "היו פרסומים על חילוקי דעות, כביכול, בין המנכ"ל ניקש ארורה לבין צוק על רכישת סייברארק - אין ספק שהמנכ"ל נהיה דומיננטי יותר, אבל צוק הוא האב הרוחני של פאלו אלטו ששמר על הזהות הישראלית שלה".

הכיוונים הבאים

בפאלו אלטו מסתפקים רק ברמיזות בשלב זה. "הוא יפנה את הקשב לאתגרים חדשים", ורבים מעריכים כי הוא עשוי לחלק את זמנו בין פילנתרופיה למיזמים חברתיים, ואולי אף להקים חברת השקעות חדשה. העובדה שעזב את דירקטוריון החברה, גם תקל עליו במעורבות במיזמי סייבר חדשים. צוק עזב את צ'ק פוינט על רקע רצונו לפתח פתרון אבטחת רשתות לענן שהחל לצמוח. פאלו אלטו היא חברה צומחת, אבל כבר לא כזו שצומחת ב־50% כפי שהיה לפני עשור, אלא נעה כיום בין 10% ל־20%. כך שייתכן כי הוא מזהה כעת מהפכה נוספת, זו של ה־AI.