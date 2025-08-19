OpenAI בדרך להשקעת ענק, והעובדים צפויים לאקזיט מרשים

החברה הלוהטת בסקטור הבינה המלאכותית ממשיכה לייצר כותרות ולבצע מהלכים משמעותיים. לפי דיווח בבלומברג, מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, מעוניין להוציא סכום עתק על התשתית הנדרשת לפיתוח והפעלת שירותי הבינה המלאכותית. "תצפו ש־OpenAI תוציא טריליוני דולרים לאורך זמן על תשתיות בעתיד הלא רחוק. ותצפו שחבורה של כלכלנים יגידו, 'זה כל־כך מטורף, זה כל־כך פזיז, ומה שזה לא יהיה'. ואנחנו פשוט נגיד, יודעים מה? בואו נעשה את שלנו", כך אמר אלטמן בתדריך כתבים לאחרונה.

השאלה היא איך הוא מתכנן להשיג את המימון הנדרש. אלטמן גילה באותו תדריך שהחברה מתכננת למצוא דרך חדשנית לממן את ההוצאה: "אני חושב שאנחנו יכולים לעצב סוג חדש ומעניין מאוד של מכשיר פיננסי, והעולם עדיין לא הבין את זה. אנחנו עובדים על זה", אמר.

בחודש ינואר האחרון, בבית הלבן הכריזו שלוש חברות, סופטבנק, אורקל ו־OpenAI, על מיזם חדש שנועד להביא לעליית מדרגה בכל מה שקשור לתחום הבינה המלאכותית - פרויקט סטארגייט. הסכום: חצי טריליון דולר. ולמרות העלויות הגבוהות הנדרשות, אלטמן מדבר כעת על הוצאות נוספות.

"נצטרך להנפיק, מתישהו"

באותו תדריך, אלטמן אמר שאנחנו בשלב שבו משקיעים מתרגשים "יתר על המידה" מבינה מלאכותית, ואף דיבר על התחום במונחים של בועה. "הבינה המלאכותית היא הדבר החשוב ביותר שקרה במשך זמן רב מאוד", אמר והוסיף כי "הציבור בכללותו" לא צפוי להתחרט על ההשקעה העצומה, אבל גם באותה נשימה אמר שיש הערכות שווי "מטורפות" ו"התנהגות לא הגיונית" סביב מספר סטארט-אפים. לדבריו, וכך צוטט בבלומברג, "מישהו הולך להיכוות שם".

הוא אף נשאל בשיחה זו על הנפקה, בתור דרך לגייס את סכומי העתק עליהם הוא מדבר. נראה כי זו כבר לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי. מעיד על כוח הגיוס של מספר 2 לחברה, פיג'י סימו, שביצעה הנפקה טובה לחברת Instacart. למרות זאת, אלטמן סירב לנקוב לוח זמנים, למרות חודשים ארוכים של ארגון מחדש בתאגיד. "אני חושב שאנחנו צריכים להנפיק מתישהו, כנראה", אמר, ובאותה נשימה אמר שהוא לא "מתאים ביותר" כדי להיות מנכ"ל של חברה ציבורית.

6 מיליארד דולר בדרך לעובדים

לצד השקעות העתק שמתכנן אלטמן, העובדים כבר מפנטזים על הכנסת ענק שתגיע לכיסם. על פי דיווחים, קבוצת עובדים בהווה ובעבר של OpenAI מתכננים למכור מניות בשווי כ־6 מיליארד דולר לקבוצת משקיעים שכוללת את Thrive Capital, סופטבנק ו-Dragoneer Investment Group - בעסקה שמעריכה את החברה ב־500 מיליארד דולר.

על פי בלומברג, השיחות נמצאות בשלבים ראשוניים והיקף המכירה עדיין עשוי להשתנות. לצד זאת, מוזכר כי ההשקעה הזו מתווספת להתחייבות של סופטבנק להוביל סבב גיוס ל־OpenAI ב־40 מיליארד דולר, שמעריך את החברה ב־300 מיליארד דולר. סבב זה מתנהל, בעוד שבמקביל OpenAI גייסה לאחרונה 8.3 מיליארד דולר.

למעשה, שווי של 500 מיליארד דולר יהפוך את OpenAI לסטארט־אפ היקר בעולם, ויעקוף גם את SpaceX של אילון מאסק. החברה צופה שההכנסות יגדלו פי שלושה השנה ל־12.7 מיליארד דולר, להבדיל מ־3.7 מיליארד דולר בשנת 2024.

אילון מאסק / צילום: ap, Kevin Lamarque

"העובדים רוצים להיפגש עם הכסף"

אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel, קהילת הבינה המלאכותית הגדולה בישראל, אומר לגלובס כי "עסקת הסקנדרי הגדולה של OpenAI מגיעה ברקע לרצון של העובדים להיפגש כבר עם הכסף.

"מטא וצוקרברג פיתו עובדים רבים באמצעות מענקים מאוד עצומים, ולעובדי OpenAI לא הייתה הזדמנות עד כה. ככה העובדים יקבלו סכומי כסף מאוד גדולים. אלטמן הבטיח שכל עובד OpenAI שישלים תקופה של שנתיים, יקבל מענק של מיליון וחצי דולר. זה משהו שנאמר לא מעט כדי לשמר את העובדים".

לדבריו, "אלו מאמצים לגרום לעובדי OpenAI לא להרגיש שהם מפסידים במירוץ. עם זאת, צריך לזכור שהמבנה של החברה הוא לא רגיל". אליבייב מתכוון למאבק שהתנהל מול אילון מאסק, על היותה חברה לא למטרות רווח: "זה יצר חשש נוסף אצל העובדים שהם לא יפגשו את הכסף, ואת זה פתרו".

פיצוי על ההשקה הפושרת?

עם זאת, אפשר להאמין שהבשורות הטובות והכותרות סביב ההשקעות והכסף הגדול שיגיע לכיסי העובדים, נועדו כדי לפצות על השקה שהייתה פחות חיובית לחברה. מודל הבינה המלאכותית החדש של החברה, GPT 5, הושק, ונתקל בביקורת קשה מצד המשתמשים.

היו כאלו שטענו שאין פה שיפור משמעותי בכלל, אחרים שהאמינו שסגנון הכתיבה החדש של המודל פחות אהוב עליהם ובכלל - שכבר לא הייתה גישה למודלים הקודמים. ב-OpenAI שינו חלק מהדברים, ואף נתנו גישה למשתמשים המשלמים למודלים הישנים יותר.

במקור, אלטמן צייץ בטוויטר וכתב שהוא ניסה לחזור למודל ה־40 וזה היה אומלל. ואז הגיעה הביקורת. גם לביקורת אלטמן התייחס במסגרת התדריך לעיתונאים ואמר: "אני חושב שפישלנו בכמה דברים בהשקה. למדנו לקח על מה המשמעות של שדרוג מוצר עבור מאות מיליוני אנשים ביום אחד, וההבדלים בסוגי החיבור שיש לאנשים עם המוצר לעומת מודלים קודמים.

"הוא אמר שהם יכלו לייצר מודל חזק, אבל חסר להם GPU (מעבדים גרפיים). ל־GPT-5 יש הרבה אילוצים והרבה כוח חישוב שהוא צריך, ולכן זה מנגנון Auto שבוחר איזה מודל לקבל, כדי לחסוך בעלויות, שלא תמיד תקבלו את המודל הכי חזק שלוקח הרבה עיבוד, וככה OpenAI מנסה לחסוך בהוצאות. המטרה היא לא לפשוט את הכיס", מסביר אליאבייב.