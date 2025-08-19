עוד לפני טראמפ: אינטל מקבלת השקעת ענק מסופטבנק

סופטבנק הודיעה כי תבצע השקעה ענק של 2 מיליארד דולר במניות אינטל . סופטבנק תשלם 23 דולר למניה עבור מניית אינטל הרגילה, שנסגרה אמש (ב') במחיר של 23.66 דולר. המניה עלתה בכ-6% במסחר המאוחר ל-25 דולר. ההשקעה תקנה לסופטבנק כ-2% ממניות אינטל.

ההשקעה היא הבעת אמון בענקית השבבים המדשדשת, שלא הצליחה לנצל את פריחת הבינה המלאכותית והוציאה סכומים נכבדים כדי לבנות עסק ייצור שעדיין לא הצליח להבטיח לקוח משמעותי.

"מאסה ואני עבדנו בשיתוף-פעולה הדוק במשך עשרות שנים, ואני מעריך את האמון שהוא נתן באינטל עם השקעה זו", אמר מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, בהצהרה, בהתייחסו למייסד סופטבנק, מסאיושי סאן.

מניית אינטל איבדה 60% מערכה בשנה שעברה, הביצועים הגרועים ביותר שלה ביותר מחצי מאה של מסחר בשוק ההון. המניה עלתה ב-18% בשנת 2025 נכון לסגירת המסחר ביום שני.

טאן נכנס לתפקיד מנכ"ל אינטל במרץ, לאחר שמשקיעים לחצו על יצרנית השבבים בגלל ירידת מחירי המניות. קודמו בתפקיד, פאט גלסינגר, הודח בדצמבר.

חבל ההצלה של טראמפ

אינטל נמצאת לאחרונה באור הזרקורים עם דיווחים על חבל הצלה אפשרי מכיוון אחר - הממשל האמריקאי.

אמש דווח בבלומברג כי בוושינגטון רוצים נתח של 10% בחברה, ולכן שוקלים לערוך מול אינטל עסקה במסגרתה חלק או כל המענקים שהגיעו לחברה מכוח חוק השבבים בארה"ב, יומרו לניירות ערך. אינטל הייתה אמורה לקבל מענקים בגובה כולל של 10.9 מיליארד דולר לצרכים מסחריים וצבאיים. בשווי השוק הנוכחי של אינטל, החזקה של 10% בחברה תהיה שווה כ-10.5 מיליארד דולר.

לנשיא דונלד טראמפ יש יחסים מורכבים עם יצרנית השבבים. רק לפני כשבועיים הוא קרא למנכ"ל טאן להתפטר בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social: "אין פתרון אחר לבעיה הזו". ברויטרס דווח לפני כמה חודשים כי טאן השקיע במספר חברות סיניות, כולל כמה שקשורות לצבא במדינה, והדבר גרר מתקפה של כמה פוליטיקאים רפובליקאים על טאן.

המנכ"ל טאן הגיע מיד לביקור בבית הלבן, שהוגדר ב"ניו יורק טיימס" כ"משימת חירום כדי להפיג את הביקורת על הניהול והמנהיגות שלו בחברה השבבים" - וזה עבד. לאחר הפגישה, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהשיחה עם מנכ"ל אינטל הייתה "מעניינת מאוד", וכי טאן וחברי הקבינט ייפגשו ויגישו הצעות. הוא הוסיף גם מחמאה לטאן, ש"הצלחתו ועלייתו הן סיפור מדהים".