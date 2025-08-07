"אין פתרון אחר": פוסט אחד של טראמפ מפיל את מניית אינטל

חברת השבבים האמריקאית אינטל יורדת בשעה זו ב- 5% במסחר המוקדם בוול סטריט על רקע פרסום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שקורא למנכ"ל החברה ליפ-בו טאן להתפטר ואף רומז לקשריו עם סין. לטענת טראמפ, טאן נמצא "בניגוד עניינים חמור", לאחר שעלו שאלות בדבריו קשריו עם סין. "אין שום פתרון אחר לבעיה (של אינטל - א"ג)", כתב הנשיא ברשת החברתית שבבעלותו, Truth.

הדברים נכתבו, ככל הנראה, בשל דברים שנשא מוקדם יותר השבוע הסנטור הרפובליקאי טים קוטון, שהעלאה בעצמו את השאלה בדבר קשריו של טאן עם סין תוך שהוא מצטט פרשיה מעברו: החברה הקודמת אותה ניהל עד 2021, קיידנס (Cadence), הודתה בשבוע שעבר כי ייצאה באופן לא חוקי מערכות לפיתוח שבבים לחברות סיניות וכתוצאה מכך נקנסה ב-140 מיליון דולר. קוטון כתב ליו"ר אינטל, כי "עליו להביע דאגה מהיושרה של אינטל וההשפעה האפשרית שלה על ביטחון ארה"ב. טאן, אזרח אמריקאי ותיק, נולד במלזיה למשפחה בעלת שורשים סיניים ואביו ערך עיתון בשפה הסינית במדינה. הוא למד בסינגפור ועבר לארה"ב כדי להשלים תארים מתקדמים בפיזיקה גרעינית ב-MIT אך פנה להנדסה לאחר התאונה הגרעינית באי שלושת המילין ב-1979 בארה"ב.

מנכ''ל אינטל, ליפ בו טאן / צילום: Reuters, Laure Andrillon

טאן שמונה בתחילת השנה למנכ"ל אינטל, היה ידוע עד למינוי בעיקר בשני הישגים משמעותיים: הוא הקים קרן הון סיכון מצליחה להשקעה בחברות שבבים, בהן גם ישראליות רבות, בשם וולדן; ובתעשייה הוא היה מוכר בעיקר כמנכ"ל והנשיא האגדי כאמור של קיידנס (Cadence), ענקית התוכנה לפיתוח שבבים. שני התפקידים הללו הפכו אותו לאחד האנשים המקושרים בתעשייה - מי שעובד עם כולם, ואיננו מזוהה עם חברה זו או אחרת. תפקידיו הביאו אותו ליצור קשרים טובים עם כל מי שצריך: אנבידיה , ברודקום , קוואלקום , AMD , וכל חברה שזקוקה לכלי פיתוח שבבים, ובעיקר פתחו אותו לחדשנות בכל מקום שבו הוא התרחש. דרך קיידנס נחשף טאן למגמות החשובות שהציגו ענקיות השבבים, ודרך קרן ההון סיכון שלו, שבאמצעותה הוא התפרסם לאחר שהפך הון של 20 מיליון דולר ל-2 מיליארד הוא נחשף לטרנדים שמשבשים את התעשייה.