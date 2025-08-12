מנכ"ל אינטל הבטיח להציג לטראמפ "תוכניות חדשות" - והמניה קפצה

מניית אינטל קפצה אמש (ב') ב-3.5% במהלך יום המסחר, וב-2.7% במסחר המאוחר, לאחר פניית הפרסה המהירה בהתבטאויותיו של נשיא ארה"ב טראמפ כלפי החברה והמנכ"ל שלה, ליפ-בו טאן. בשבוע שעבר, כזכור, קרא טראמפ למנכ"ל אינטל, שמונה רק בחודש מרץ האחרון, להתפטר באופן מיידי, בשל ניגוד העניינים שבו הוא מצוי, לכאורה, ביחסו לסין. אתמול (ב') כבר נשמעו קולות אחרים בין השניים, לאחר מפגש שנערך ביניהם, בנוכחות שר המסחר הווארד לוטניק ומזכיר האוצר סקוט בסנט. "הפגישה הייתה מעניינת - סיפור ההצלחה שלו (של ליפ-בו טאן - א"ג) הוא מדהים. מר טאן והשרים שלי הולכים לבלות זמן יחד, והם יביאו לי הצעות במהלך השבוע הבא", כתב טראמפ אתמול ברשת החברתית שלו, Truth Social.

טיבם של אותן "הצעות" שיקבל טראמפ משריו לאחר הפגישות עם אינטל לא ידועות, בדיוק כפי שהסיבה האמיתית להתפרצות של בכירי המפלגה הרפובליקאית על מנכ"ל אינטל איננה מובנת; אך נראה שאחרי הלחץ שהפעיל הממשל על אנבידיה ואפל - קמפיין שהסתיים בהסכם שבו כל אחת מהן תשקיע חצי טריליון דולר בהקמת מתקנים ותשתיות בארה"ב - אינטל היא הבאה בתור. טראמפ, וסנאטורים רפובליקאים נוספים כמו ברני מורנו ממדינת אוהיו וטום קוטון מארקנסו, התבטאו בחריפות נגד אינטל בשבוע שעבר, על רקע פרשייה מעברו של טאן: קיידנס, החברה אותה ניהל עד שנת 2021, הודתה באשמה כי מכרה לסין מערכות לפיתוח שבבים ותשלם על כך קנס של 140 מיליון דולר; וכן על רקע העיכוב המתמשך בבניית מפעל הדגל החדש של אינטל באוהיו.

אינטל בצומת דרכים

בשונה מאנבידיה ומאפל, אינטל מצויה כעת במשבר קיומי, בו היא מחפשת את עתידה באמצעות פתיחת מפעלי הייצור שלה לחברות שבבים אחרות - מהלך שמתעכב כעת, בשל בעיות חוזרות ונשנות בפיתוח תהליכי ייצור. עם זאת, אינטל גם נהנית ממענקי ממשל - עד כה, קיבלה כ-8 מיליארד דולר, מהם 1.5 מיליארד להקמתו של המפעל באוהיו.

נראה כי טראמפ רוצה לא רק להשיג התחייבות של אינטל להגדיל את ההשקעה בארה"ב, אלא גם לקבל לוחות זמנים מדויקים יותר בראי העיכובים בבניית המפעלים באוהיו ובאריזונה, ולהבין את המידה בה תוכל להשתלב במהפכת ה-AI, ולקחת על עצמה חלק מפעילות הייצור עבור חברות אמריקאיות נוספות. בתחילת השנה, עם כניסתו של טראמפ לתפקיד, פורסמו הערכות כאילו הממשל מנסה לתפור עסקה בין אינטל למתחרה המוצלחת יותר, TSMC, במסגרתה השתיים יקימו מיזם משותף להקמת מפעלים; אך הדבר מעולם לא אושר, ולא קרם עור וגידים בסופו של דבר.

"היה הרבה מידע שגוי שהופץ על תפקידי הקודמים", כתב טאן לעובדי אינטל לפני הפגישה עם הנשיא. "אני רוצה להבהיר שאחרי יותר מ-40 שנה בתעשייה, בניתי מערכות יחסים ברחבי העולם וברחבי המערכת המגוונת שלנו - ותמיד פעלתי במסגרת הסטנדרטים המשפטיים והאתיים הגבוהים ביותר".

מאז תחילת השנה, עלתה מניית אינטל ב-3% בלבד. בהשוואה לכך, ה-S&P 500 עלה ב- 8.3%, ומדד הנאסד"ק עלה ב-10.7%.