פרוטקשן נוסח טראמפ? מס היצוא החדש שהוטל על ענקיות השבבים

במחי החלטה אחת של הנשיא טראמפ נכנסת ארה"ב לעידן חדש של סחר עולמי: אנבידיה ו־AMD הסכימו להעביר 15% מהכנסותיהן ממכירת שבבים בסין לממשלת ארה"ב, במה שנראה כמו סוג חדש של מיסוי: לא רק מכסים על רכש מסין, הגבלות על רכישת ציוד מספקים נבחרים שסומנו ככאלה המסכנים את הביטחון הלאומי, טראמפ "הגה" סוג חדש של מיסוי במסגרתו יפרישו חברות פרטיות נתח מהכנסותיהן בסין.

● אנבידיה ו-AMD יעבירו 15% מהכנסות ממכירת שבבים בסין לממשל טראמפ

● בבית הלבן קוראים למנכ"ל אינטל להתפטר, וזו עלולה להיות בשורה רעה לישראל

בשלב זה, ככל שנודע, מדובר על מיסוי כלפי אנבידיה ו־AMD בלבד, ולא כזה שיחול על שאר חברות הטכנולוגיה האמריקאיות, אך כפי שהדבר נעשה כהרף עין ללא הכנה מראש וללא הכרזות, לא מן הנמנע שמהלך דומה יתקיים גם כלפי חברות נוספות.

על פי ההערכה, המהלך נסגר בין טראמפ לבין מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, במהלך פגישתם לפני חודש. אז אישר טראמפ לאנבידיה לחזור ולשווק את השבב המיוחד לסין, H20, שגריעתו מעסקיה של אנבידיה גרמה לאובדן של 8 מיליארד דולר ברבעון אחד.

שבב שמותאם לאיסורים

תחילה הגביל הנשיא לשעבר ביידן את היצוא, ובחודש אפריל אסר טראמפ על מכירת השבב לחלוטין עד להשגת הסכם חדש עם אנבידיה ועם שוק השבבים באשר ליצוא המוצר הרגיש. החשש בארה"ב מיצוא מעבדים גרפיים נוגע ליכולותיהם המפותחות בתחום הבינה המלאכותית - אלה יכולים להעניק לסינים יתרון ביישומים צבאיים - כמו למשל בסימולציות גרעיניות, הצפנה וסייבר, ויישומי מודיעין. בנוסף, קיים חשש מהעתקת טכנולוגיית עיבוד גרפי אמריקאית ויישומה בחברות סיניות.

שבב ה־H20 נחשב לגרסה משונמכת של שבבי הבינה המלאכותית המובילים של אנבידיה, דוגמת ה־H100 וה־H200, והוא פותח במיוחד עבור השוק הסיני מתוך מטרה לעמוד במגבלות היצוא האמריקאיות שהוטלו עוד בתקופת ממשל ביידן.

אף שאינו נחשב לשבב מהדור החדש ביותר, הוא מבוסס על ארכיטקטורת "הופר" שהושקה ב־2022, ואמור להראות ביצועים מספקים לבניית תשתיות בינה מלאכותית רחבות היקף במחיר נמוך יותר בהשוואה לשבב H100.

השבב המשונמך H20 נחשב כבר כיום למיושן - הלקוחות הגדולים של אנבידיה, בהם מטא, מיקרוסופט, אורקל או איחוד האמירויות וסעודיה - השלימו עסקאות רכישה של המעבדים המתקדמים יותר - בלאקוול או בלאקוול אולטרה.

מהלך לא חוקתי?

כדי להבין עד כמה מדובר בחידוש בעולם המיסוי, מציין האנליסט אדם קובייסי כי "רוב האנשים עדיין לא מבינים כמה דרמטית היא ההכרזה הזו - לא מדובר ב־15% מהרווח, אלא מההכנסות, הן עבור אנבידיה והן עבור AMD. זה גם אומר שמעתה והלאה ממשל טראמפ נושא ונותן על 'חוזי סחר' עם כל חברה בנפרד". הכלכלן והברוקר הבכיר פיטר שיף אף הגדיל לבקר את המהלך וכינה אותו לא חוקתי, מאחר והוא ממסה יצוא.

"מדובר בהטלת מכס בפועל על יצוא - לא מהלך שגרתי", אומר אלון לסט, אנליסט טכנולוגיה במיטב. "לכאורה, יש כאן ניצול של המצב המונופוליסטי שבו נמצאת אנבידיה, שהיא באופן לא רשמי מונופול משמעותי בשוק המעבדים הגרפיים, אבל בפועל מדובר בפגיעה בכושר התחרות שלה ושל AMD, כיוון שאת המס הן יגלגלו על הלקוחות, ככל הנראה בסין".

הוא מוסיף ואומר כי "יש שטוענים שמדובר בעצם בסוג של סובסידיה לחברות סיניות שמעוניינות להתחרות מול אנבידיה, כיוון שהן יעשו מעתה מאמצים גדולים יותר לפתח פתרונות חלופיים. טראמפ אולי יהנה מהכנסות נוספות ממיסוי חברות, אבל בטווח הארוך הוא פוגע בכושר התחרות של החברות האמריקאיות".

המהלך שפורסם במהלך הלילה לא ריגש את המשקיעים. מניית אנבידיה ירדה ב־0.7% בלבד במסחר המוקדם ביום ב', אחרי עלייה של אחוז בלילה יום א', בעוד שמניית AMD רושמת ירידה גדולה קצת יותר של 1.6%.

ייתכן כי עבור רבים מהם, המס החדש מהווה מעין רע הכרחי בדרך להחזיר את הכנסות המיליארדים מסין. מה גם שהעליות המרשימות במכירות אנבידיה מדי רבעון והרעב לבינה מלאכותית לא נפסקות. "לא מדובר באירוע משמעותי עבור אנבידיה, אשר להבדיל מ־AMD, היא בעלת כוח תמחור שדרכו היא יכולה לגלגל את המס בקלות אל הלקוח", אומר אוראל לוי, ממייסדי קרן הגידור אנק קפיטל.

"במסגרת החדשות הטובות שאנבידיה יכולה לחזור ולמכור בסין, מדובר במס שולי". מאז ההודעה על האישור שהעניקה ארה"ב לאנבידיה לחזור ולמכור בסין לפני כחודש, עלתה מניית האחרונה ביותר מ־11%.

"המשקיעים התרגלו לגחמות של טראמפ", מסביר לסט ממיטב. "כל עוד הם לא ייראו את הפגיעה בתוצאות העסקיות המשקיעים ימשיכו להתעלם מהן, מה גם שהם אינם יודעים לכמת את הנזק לאורך זמן. בטווח הקצר האישור של טראמפ למכור בסין עובד לטובת אנבידיה, אבל בטווח הארוך הוא ייצור תחרות ויאיץ את המוטיבציה של הסינים להתנתק מהתלות במאיצים גרפיים אמריקאיים".

מאנבידיה נמסר: "אנחנו פועלים לפי החוקים שהממשל האמריקאי קובע לגבי השתתפותנו בשווקים העולמיים. למרות שלא שלחנו את H20 לסין כבר חודשים, אנו מקווים שתקנות היצוא יאפשרו לאמריקה להתחרות בסין וברחבי העולם".