חברות השבבים אנבידיה ו-AMD הסכימו לתת לממשל ארה"ב 15% מהרווחים שלהן ממכירת שבבים בסין. מדובר בהסכם יוצא דופן, שמעמיק את הקשרים של החברות עם ממשל טראמפ.

● בבית הלבן קוראים למנכ"ל אינטל להתפטר, וזו עלולה להיות בשורה רעה לישראל

● בן 26 בלבד - וינהל את הפעילות הישראלית של קרן הענק האמריקאית

ממשל טראמפ יקבל 15% מהמכירות כחלק מהסכם לאישור יצוא של שבב הבינה המלאכותית H20 של אנבידיה לסין, כך נכתב בוול סטריט ג'ורנל שמציין כי מדובר בדבר יוצא דופן שחברות משלמות עבור רישיונות יצוא. שבב ה-H20 נחשב לגרסה משונמכת של שבבי הבינה המלאכותית המובילים של אנבידיה, דוגמת ה-H100 וה-H200, והוא פותח במיוחד עבור השוק הסיני מתוך מטרה לעמוד במגבלות היצוא האמריקאיות שהוטלו עוד בתקופת ממשל ביידן. הסכום עשוי לעמוד על מיליארדי דולרים בהתחשב בביקוש הגבוה לשבבים. לפי הדיווח, ממשל טראמפ הגיע להסכם דומה גם עם AMD עבור השבב שלה MI308.