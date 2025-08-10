שורה של בכירים במפלגה הרפובליקאית יצאו בימים האחרונים נגד אינטל, חברת השבבים האמריקאית הנאבקת על מעמדה בתעשייה. המתקפה הגיעה בסופו של דבר גם לבית הלבן - שם קרא הנשיא דונלד טראמפ לפיטוריו של מנכ"ל אינטל, ליפ־בו טאן. בין אם הדבר נעשה באופן מתואם או בין אם לאו - הביקורת על חברת הענק נשמעה מכיוונים שונים במפלגה וכוונו לבעיות שונות שנערמות על אינטל בזו אחר זו בשבועות האחרונים: הכישלון שלה לפתח טכנולוגיות ייצור חדשות והעיכוב חסר התקדים בבניית מפעל הדגל במדינת אוהיו.

בזמן שהמתחרה מטאיוואן TSMC כבר בונה מפעל רביעי בארה"ב, אינטל טרם השלימה את בנייתו של מפעל חדש אחד, כל זאת בעיצומו של מסע לחצים שמפעיל טראמפ על ענקיות הטכנולוגיה להעביר את מפעלי הייצור שלהן לארה"ב, האחרונה שבהן היא אפל. ההתבטאויות של הממשל הם הדבר האחרון שאינטל צריכה בימים שבהם היא מתקשה להגדיל את הכנסותיה, מפטרת עובדים שוב ושוב, נתקלת באתגר על פסי הייצור שלה ולא מצליחה להשתלב בענף ה־AI.

על כוונת הרפובליקאים

הסנאטור מארקנסו טום קוטון היה זה שהעיר את תחושת הקבס מאינטל במפלגה כאשר התייחס לפרשייה מעברו של מנכ"ל אינטל, שהגיעה למיצוי רק בתחילת החודש: קיידנס, חברת תוכנת עיצוב השבבים שבראשה עמד טאן עד 2021, הודתה בשבוע שעבר כי מכרה תוכנות לחברות סיניות בניגוד לחוק ותשלם קנס של 120 מיליון דולר כתוצאה מכך. קוטון כתב ליו"ר אינטל, פרנק יירי, כי הוא "מודאג מהפעילות של החברה ומכך שזו עלולה להשפיע על ביטחון ארה"ב". קוטון שאל האם היו"ר הכיר קודם לכן את הזימונים לשימוע שנשלחו לחברת קיידנס בתקופה בה שימש טאן מנכ"ל החברה והרים גבה נוכח חוסר הפעילות שלה בנושא.

במקביל, הטיח סנאטור אחר מהמפלגה טענות נוספות באינטל. הסנאטור ברני מורנו ממדינת אוהיו יצא נגד חברת השבבים על כך שבניית מפעל הדגל שלה בעיר קולומבוס שבשטחה מתעכבת יתר על המידה, וזאת לאחר שנטלה מארה"ב מענק של 7.8 מיליארד דולר לצורך האצת בנית המפעלים בארה"ב. מתוכן, היא קיבלה 1.5 מיליארד דולר עבור המפעל באוהיו מן המענק הפדרלי ועוד 2 מיליארד דולר ממדינת אוהיו עצמה.

"זה די ברור שאינטל לא עמדה בהתחייבויות שנתנה לתושבי אוהיו", אמר הסנאטור. "עכשיו אנחנו מגלים שהמנכ"ל החדש שלה (ליפ־בו טאן, א"ג) נמצא בקונפליקט עמוק בשל הקשרים שלו עם סין. המנכ"ל חייב להתפטר מיד, הפרויקט צריך להיות מושלם וצריכה להיפתח חקירת הונאה בנושא הזה", אמר מורנו, כשהוא מהדהד את טענתו של הנשיא. זה צייץ ברשת החברתית שלו, טרות' סושיאל: "מנכ"ל אינטל נמצא בניגוד עניינים גמור וחייב להתפטר - אין פתרון אחר לבעיה!".

טאן, שמזה 40 שנה מתגורר בארה"ב ומחזיק באזרחות אמריקאית שנים רבות, הדף את הטענות של טראמפ במייל ששלח לעובדי החברה במהלך סוף השבוע. "תמיד פעלתי במסגרת הסטנדרטים המשפטיים והאתיים הגבוהים ביותר", כתב, והוסיף כי הוא מקיים מגעים עם הממשל כדי לטפל בנושאים שהועלו וכדי להבטיח "שיש להם את כל העובדות הנכונות".

טראמפ, ככל הנראה, לא רק התייחס למוצאו של טאן, שנולד במלזיה להורים מסין. עוד בטרם התפוצצה פרשת קיידנס, חשף אתר רויטרס קשרים נוספים של המנכ"ל הוותיק עם סין בטרם מונה לתפקיד באינטל. באמצעות קרן ההשקעות שהקים, וולדן, הפך טאן לאחד מהמשקיעים הראשונים במפעל השבבים הסיני SMIC וכיהן בדירקטוריון שלה עד שנכפה עליו להפסיק את קשריו עם החברה ב־2018; וולדן השקיעה בשש חברות סיניות בשיתוף עם CEC הסינית עליה הוטלו סנקציות בשל קשריה עם חברות טכנולוגיה דו־שימושית, כזו המשמשת את התחום הצבאי והאזרחי. בין החברות: QST שבין המוצרים שלה, חיישנים ששולבו במל"טים רוסיים; וכן בחברת המודיעין האזרחי אינטליפיוז'ן שנמצא כי אוספת מידע על אזרחים סיניים.

עוד על פי רויטרס, רשום טאן כבעלים יחיד של החברה ההונג-קונגית סאקאריה, אליה מסונפות לא פחות מ־500 חברות סיניות, וכן כבעלי חברה נוספת מהונג-קונג בשם סיין (Seine) שמחזיקה ב־3% מיצרנית הרכבים הסינית דאפו.

המבוכה בסביבת אינטל גדולה לא רק בגלל פרשת קיידנס ועננת הקשרים של טאן עם סין, אלא בשל העובדה שהוא הפך לקורבן נוסף במסכת ההתבטאויות של טראמפ, דבר שעשוי לפגוע במוניטין של אינטל בתקופה הרגישה בתולדותיה. רק בחודש שעבר דיווחה החברה על צפי להפסד רבעוני ועל ירידה במכירות במוצר הדגל שלה - שבבים למחשבים אישיים. החברה אישרה כי סך המפוטרים עד סוף השנה יגיע ל־25 אלף, על כך שהיא מבטלת את תוכניות ההקמה של המפעלים בגרמניה ופולין. כל זאת כשבמקביל רבו הדיווחים בתקשורת על קשים באסטרטגיה המרכזית של אינטל - פיתוח זרוע ייצור שתוכל לשרת ענקיות טכנולוגיה כמו אנבידיה וברודקום באמצעות טכנולוגיה שתתחרה ב- TSMC.

השלכות על ישראל

בינתיים, דירקטוריון אינטל ממלא פיו מים, אך ארבעה דירקטורים לשעבר באינטל כבר יצאו בקריאה פומבית לחבריהם "לקבל החלטה לגבי עתידו של טאן בחברה", וטענו כי קיים צורך בארגון מחדש עוד יותר קיצוני שישנה את אינטל מהיסוד, יהפוך אותה לחברה עצמאית ויבסס מחדש את מעמדה הדומיננטי בשוק יצור השבבים בארה"ב. לא בטוח שהדחתו של טאן תסייע כאן: הוא המנכ"ל הרביעי בתוך שבע שנים, כשעדיין אין תקווה באופק.

הלחץ המאסיבי של טראמפ עלול להתפרש כהד לקמפיין שניהל מול אפל, שהחל בהקנטות ובעקיצות של המנכ"ל טים קוק בהזדמנויות פומביות שונות והסתיים בשבוע שעבר באירוע חגיגי בבית הלבן שבו התחייבה אפל להעביר כמה שיותר ממפעלי היצור שלה לארה"ב ולהשקיע 600 מיליון דולר בפיתוח התעשייה המקומית. לא מן הנמנע שהנשיא מנהל כעת מסע לחצים כדי להאיץ את בניית מפעלי אינטל בארה"ב, בהם אלה באוהיו ובאריזונה.

ומה באשר לישראל? אין סכנה מיידית למפעל של אינטל בקרית גת, שאחראי כיום על חלק ממכירות השבבים שלה למחשבים אישיים ושרתים, אך הלחץ שבו אינטל שרויה עלול להשפיע על כל תוכנית עתידית כלפי ישראל, בכלל זה הקמת החדר הנקי השני במפעל החדש שבנייתו מעוכבת כבר למעלה משנה. עם זאת, המהירות שבה שינה טראמפ את גישתו כלפי קוק, מעידה על כך שעם ההצעה הנכונה - יוכל גם טאן לקנות את עולמו אצל הנשיא.