במשך למעלה מארבע שנים מניית מאנדיי.קום נסחרת בנאסד"ק, ומעולם לא היה למניה יום כה גרוע כמו אתמול (ב') אחרי פרסום דוחות הרבעון השני. המניה צנחה ב-29.8% במחזור מסחר עצום, וננעלה במחיר של כ-174 דולר - מחיר בו לא נסחרה מתחילת 2024, המשקף לחברת התוכנה הישראלית שווי שוק של 9 מיליארד דולר. בכך מאנדיי, שהייתה קודם לכן בין חמש החברות הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, "ירדה" למקום ה-8 בשווי.

מאנדיי מספקת פלטפורמה המסייעת בניהול משימות בתוך ארגונים, מעין מערכת הפעלה לעבודה. מנכ"לי החברה הם צמד המייסדים שלה רועי מן וערן זינמן.

למעשה, דוחות מאנדיי היו בהתאם למה שבשוק היו רגילים ממנה: החברה עקפה את התחזיות והעלתה את התחזית השנתית (מה שנקרא בוול סטריט "רבעון של beat & raise"), אך בשוק הסתכלו מעבר למספרים, והחששות גברו.

חשש מהשפעות ה-AI

כמו במקרים רבים, החשש הוא מהשפעות הבינה המלאכותית, ובין היתר הפיצ'ר של גוגל, AI Overview, שמספק סיכום AI שמבוסס על הלינקים שנמצאו בחיפוש הרלוונטי, ובכך במקרים רבים מייתר את הצורך להיכנס לאותם לינקים. לא מעט אתרי תוכן וחברות נפגעו מירידה בטראפיק על רקע זה, ולדוגמה, חברת Chegg אף תבעה את גוגל לפני כמה חודשים בטענה לפגיעה מסוג זה.

בלוסיד קפיטל, המנהלת קרנות להשקעה בטכנולוגיה, ציינו בתגובה לדוחות מאנדיי את החולשה בשוק העסקים הקטנים והבינוניים (SMB), שהוא שוק מרכזי למאנדיי, ו"האשימו" את גוגל: "האשם נופל על AI Overview של גוגל", כתבו בלוסיד, והוסיפו כי השינוי פגע משמעותית בטראפיק מגוגל, גם מצד עסקים קטנים ובינוניים.

"נזכיר ש-CRM (מוצר לניהול הקשר עם הלקוחות) הוא מנוע הצמיחה של מאנדיי, ושם רוב מוחלט של הלקוחות של מאנדיי הם עסקים קטנים או מיקרו-עסקים", כתבו בלוסיד. "השינוי הזה של גוגל הכריח את מאנדיי וחברות אחרות לשפוך עוד כסף על פרסום ממומן ברבעון".

גם האנליסט תומאס בלייקי מבנק ההשקעות קנטור ציין את השינוי בגוגל, וכתב כי הנושא עלה בשיחת הוועידה שערכה מאנדיי לאחר הדוחות, ועלתה נקודת מחלוקת בעניין, "אך ההנהלה ציינה כי מדובר בהשפעה קטנה יחסית, אם כי לא הבהירה כמה ברמת האחוזים".

בלייקי ציין עם זאת כי מאנדיי ממשיכה לצבור תאוצה בחלק העליון של השוק, כלומר בקרב לקוחות גדולים יותר, ולדוגמה דיווחה על צמיחה במספר הלקוחות הגדולים. באשר ללקוחות הקטנים יותר, הוא ציין כי "ההנהלה ציינה שיש חולשה בשוק, ללא קשר לתחום ה-SEO (כלומר לחיפושים בגוגל)".

מי ממשיך להמליץ?

מאנדיי ממשיכה להיות מניה מומלצת על-ידי קנטור (בהמלצת "תשואת יתר"), אך מחיר היעד למניה יורד מ-328 דולר ל-286 דולר, המשקף פרמיה של 64.3% אחרי הנפילה במניה אתמול.

גם בג'פריס ההמלצה נותרת חיובית ("קנייה"), ומחיר היעד מופחת - מ-360 דולר ל-330 דולר, פרמיה של כמעט 90%. האנליסט ברנט ת'יל נתן לדוח שפרסם את הכותרת "Monday Blues" (שאפשר לתרגם באופן חופשי ל"דיכאון יום שני"), ולדבריו, "המניה נענשה על עלייה קטנה בהכנסות ובשל החששות מפני AI. אלה נובעים מנפח נמוך יותר מכיוון חיפושי גוגל בחלק התחתון של השוק (עסקים קטנים יותר, ש.ח.ו), אולם אנחנו מאמינים שמשקיעים מודאגים גם מאיומי ה-AI בטווח הארוך, שקשורים לכל אפליקציות התוכנה". ת'יל סבורכי החששות מוגזמים, ובמכפיל הנוכחי של מאנדיי - מכפיל EV/Sales של 5.1 לתחזיות 2026 - המניה נסחרת במחיר משכנע.

"מה לעשות לאחר ירידה של 30% במניה? לקנות, מהסיבות האלה", מפרט ת'יל. הסיבה הראשונה היא שלדבריו ההשפעה מחיפושי גוגל קטנה וחולפת; הסיבה השנייה היא שהשווי מאוד מדוכא כרגע; השלישית - המזומנים של מאנדיי מהווים 18% משווי השוק שלה כיום; הרביעית היא המשך הגידול בעסקים גדולים יותר; והאחרונה - מאנדיי נמצאת לדבריו בעמדה טובה למנף את תחום ה-AI, כשפיצ'רים של AI מייצרים שימוש רב יותר בפלטפורמה שלה.

גם באופנהיימר ההמלצה נותרה ללא שינוי, ומחיר היעד ירד - מ-350 דולר ל-300 דולר, פרמיה של 72%. לדברי סרגיי וסצ'ונוק ואביבית מנה קליל מאופנהיימר, מאנדיי היא "סיפור צמיחה ייחודי בקרב החברות הישראליות ושילוב נדיר של צמיחה גבוהה, רווחיות חזקה ומשתפרת, איתנות פיננסית יוצאת דופן וחדשנות בפיתוח פלטפורמת AI מגוונת". לכן הם ממליצים לנצל את החולשה במניה לאחר המימוש החריג. מחיר היעד מופחת לדבריהם בהתאם לירידת מכפילי חברות SaaS בשוק.

המפסידים הגדולים

מי המפסידים הגדולים "על הנייר" מנפילת המניה אתמול? לפי הדיווח השנתי האחרון, בעל המניות הבולט בחברה הוא המייסד והמנכ"ל המשותף רועי מן, שמחזיק בכ-9.8% מהון המניות. לפני הדוחות, שוויין עמד על כ-1.24 מיליארד דולר, אך כיום הן שוות כ-871 מיליון דולר - מחיקת שווי "על הנייר" של כ-370 מיליון דולר. שותפו להקמה ולניהול ערן זינמן מחזיק ב-3.6% מהמניות, בשווי נוכחי של 321 מיליון דולר, אחרי ירידה "על הנייר" של 136 מיליון דולר אתמול.

בעלי מניות בולטים נוספים הם גופים אמריקאים, ולדוגמה פידליטי (FMR) מחזיקה נכון לסוף יוני ב-10% ממניות מאנדיי, לאחר שהגדילה משמעותית את ההחזקה בחודשים האחרונים. שווי המניות ירד "על הנייר" ב-375 מיליון דולר, ל-884 מיליון דולר.