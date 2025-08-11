מאנדיי עקפה את הציפיות, אבל המניה צונחת במסחר המוקדם

מניית מאנדיי נופלת בטרום מסחר לאחר שהחברה עקפה את התחזיות ברבעון השני, סיפקה תחזית לרבעון השלישי ועדכנה כלפי מעלה את התחזית השנתית. החברה צופה השנה צמיחה של 26% להכנסות של 1.224-1.229 מיליארד דולר, בעוד שהתחזית הקודמת הייתה ל-1.22-1.226 מיליארד דולר.

התזרים החופשי יגיע ל-320-326 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת ל-310-316 מיליון דולר, והרווח התפעולי יהיה 154-158 מיליון דולר, שיעור רווחיות של 13%, לעומת תחזית קודמת ל-144-150 מיליון דולר ושיעור של 12%.

התחזית לרבעון השלישי דומה לתחזיות השוק אך אמצע טווח תחזית ההכנסות נמוך מקונצנזוס האנליסטים כשהחברה צופה הכנסות של 311-313 מיליון דולר ורווח תפעולי Non-GAAP של 34-36 מיליון דולר. שיעור הצמיחה בהכנסות ברבעון השלישי יהיה נמוך משל הרבעון השני ויגיע ל-24%-25%.

ברבעון השני של השנה מאנדיי צמחה ב-26.6% להכנסות של 299 מיליון דולר, גבוה בכ-5 מיליון דולר מתחזיות השוק. הרווח הנקי (GAAP) הסתכם ב-1.6 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 58.3 מיליון דולר, שהם 1.09 דולר למניה, גבוה משמעותית מתחזיות השוק. מתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-28.3% ל-581 מיליון דולר, הרווח הנקי הסתכם ב-29 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP הרווח הגיע ל-117 מיליון דולר, לעומת 81 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024. במחצית הראשונה של השנה מאנדיי ייצרה 179 מיליון דולר מפעילות שוטפת ובסיום התקופה היו לה 1.59 מיליארד דולר.

"ממשיכים להתמקד בגורמים שבשליטתנו"

"אנחנו מסכמים רבעון חזק נוסף עבור מאנדיי, עם המשך צמיחה בהכנסות ועלייה בביקוש למגוון המוצרים שלנו, במיוחד מצד לקוחות אנטרפרייז", אמרו המייסדים והמנכ"לים המשותפים של מאנדיי, רועי מן וערן זינמן. "אנחנו ממשיכים לראות כיצד המחויבות שלנו לחדשנות בתחום ה-AI מייצרת ערך אמיתי ללקוחותינו, ואנחנו גאים להוביל את הדור הבא של פתרונות לניהול תהליכי העבודה עם יכולות חדשות שנותנות מענה לאתגרים מרכזיים במגוון תחומים. היכולות הללו מציעות גמישות מירבית, המאפשרת למשתמשים להתמקד במה שחשוב באמת, קידום התהליכים האסטרטגיים ביותר שלהם".

סמנכ"ל הכספים אלירן גלזר הוסיף כי במאנדיי "ממשיכים להתמקד בגורמים שבשליטתנו נוכח הסביבה העסקית המשתנה, וממשיכים להאיץ את קצב החדשנות במוצרינו. במקביל אנו מחזקים את מאמצי השיווק והמכירות, כדי לתת מענה לצרכים של לקוחות בכל סדר גודל, להשיג יעילות תפעולית, ולהשיק מוצרים ויכולות שמאפשרים עבודה אינטואיטיבית, נוחה ויעילה במיוחד".

מאנדיי נסחרת בנאסד"ק בשווי של 12.75 מיליארד דולר אחרי עלייה של 20.6% במחיר המניה מתחילת השנה, אך נופלת כאמור בטרום מסחר אחרי פרסום הדוחות.