הבעיות של ענקית הטכנולוגיה אפל , שפוגעות רבות בעסקיה, הצריכו ממנה "ניצחון", אפילו קטן, במגעים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ביום רביעי האחרון הגיע מנכ"ל אפל, טים קוק, לבית הלבן, ונפגש עם טראמפ. לאחר הפגישה סגרה מניית אפל עלייה שבועית של 13% - התלולה ביותר מאז 2020. כעת עומד מחיר המניה על כ-229.4 דולר. העלייה הוסיפה יותר מ-400 מיליארד דולר לשווי השוק של אפל, שכעת עומד על 3.4 טריליון דולר.

אפשר להגדיר את מערכת היחסים של הנשיא טראמפ ואפל כ"אהבה-שנאה". במאי האחרון איים הנשיא במכסים של 25% לפחות על האייפון, אם הייצור שלו לא יעבור לארה"ב. אז דווח בתקשורת האמריקאית כי הנשיא אמר שהוא לא מרוצה מהתוכניות של קוק לייצר בהודו אייפונים שמיועדים לארה"ב. לדבריו, "הייתה לי בעיה קטנה עם טים קוק. אמרתי לו, 'טים, אתה חבר שלי, התייחסתי אליך יפה מאוד. אתה הרי מגיע עם 500 מיליארד דולר'. אבל עכשיו אני שומע שאתה בונה בכל רחבי הודו. אני לא רוצה שתבנה ברחבי הודו'".

בשבוע שעבר התייצב כאמור קוק בבית הלבן, כדי להכריז על התוכניות של ענקית הטכנולוגיה אפל להוציא 100 מיליארד דולר על חברות אמריקאיות במהלך ארבע השנים הקרובות. ההשקעה הזו מגיעה לאחר התחייבות אחרת של אפל, להשקיע 500 מיליארד דולר, כדי להגדיל את הנוכחות המקומית שלה בארה"ב. המטרה של אפל היא לרכוש שבבים אמריקאיים, מהלך שעשוי לרצות את הנשיא טראמפ. בתמורה, הנשיא אמר במהלך הפגישה הפתוחה הזו כי מעצם כך שהחברה תייצר מכשירים בארה"ב, היא תהיה פטורה ממכסים עתידיים, שעלולים להכפיל את מחיר השבבים שייובאו.

20 אלף עובדים בארה"ב

התוכנית כוללת שיתוף פעולה עם ספקים כמו אפלייד מטיריאלס, כדי להגביר את האספקה של הרכיבים בארה"ב. מדובר גם בהרחבת השותפות של אפל עם Corning, שמייצרת את הזכוכית לסמארטפון. המשמעות היא לגייס כ-20 אלף עובדים בארה"ב במהלך השנים הקרובות, שרובם המכריע יתמקד במחקר ופיתוח, פיתוח תוכנה, פיתוח שבבים, בינה מלאכותית ולמידת מכונה.

הנשיא טראמפ התגאה בפגישה, ואמר ש"אפל חוזרת לאמריקה". קוק התייחס להשקעה הקודמת, ואמר ש"הנשיא טראמפ כבר אמר מילים טובות על ההתחייבות הזו. אבל הוא גם ביקש מאיתנו לחשוב מה עוד נוכל להתחייב לעשות, ולקחנו את האתגר הזה מאוד ברצינות".

למרות זאת, קוק הודה שהשאיפה לייצר אייפון באופן מלא בארה"ב עדיין רחוקה מהגשמה, למרות הלחצים מצד טראמפ. כלומר, הכוונה של אפל בשלב הנוכחי זה להשקיע בחברות או בייצור רכיבים לאייפון בתוך ארה"ב, חלק משמעותי יותר משרשרת האספקה. אפל אמרה שהיא מתכוונת לייצר יותר מ-19 מיליארד שבבים בשנת 2025, שייוצרו ב-24 מפעלים ב-12 מדינות.

האנליסט סאמיק צ'אטרג'י מג'יי.פי מורגן כתב כי "אפל וטים קוק לימדו את כולם שיעור בהתמודדות עם חוסר ודאות, לאחר חודשים של לחץ ביחס לאתגרים הפוטנציאליים שהחברה עלולה להתמודד איתם בצל המכסים".

פרופ' פיטר קוהאן, מרצה לאסטרטגיה ויזמות בבבסון קולג', צוטט ב-CNBC כי "מנכ"לים גילו שאם הם נותנים לטראמפ משהו להתפאר בו, מבלי להרוס את החברה שלהם, אז הבעיה עשויה להיעלם למשך זמן מסוים".

פגיעה משמעותית ברווח

לעומתם, האנליסט דן אייבס מ-Wedbush, שחזה בעבר שייצור אייפון בארה"ב ייאלץ צרכנים לשלם 3,500 דולר לאייפון, אמר שההכרזות האלו מציגות גישה אחרת, וזו "העלות של עשיית עסקים" עם הנשיא טראמפ.

"אפל זה אחד המותגים הכי גדולים של אמריקה. מה שמעניין את טראמפ זה שאמריקה תמשיך להוביל", כך אומר לגלובס סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר. "אם הוא מצליח להוכיח שחברה אמריקאית יכולה להוביל בתחרות מול סין או כל שאר העולם, הוא מרוצה".

לפי דיווחים בעולם, אפל שילמה יותר מ-800 מיליון דולר במכסים על המוצרים שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני, והיא צפויה לשלם עוד 1.1 מיליארד דולר בחודשים הקרובים, למרות הפטור שהבית הלבן העניק למוצרי אלקטרוניקה באפריל.

גופי מחקר ברחבי העולם בחנו מקרוב את השפעות המכסים של טראמפ, שלדבריהם יובילו לעליית מחירים גבוהה מאוד. משקיעים ואנליסטים אמרו כי הם עלולים לפגוע באופן משמעותי ברווחיות של אפל. אפל הזהירה ביולי שהיא צופה למעלה ממיליארד דולר בעלויות מכסים ברבעון הנוכחי, אם לא יהיו שינויים.

וסצ'ונוק מסביר: "אי אפשר להעביר מיידית את כל הייצור לארה"ב. זה לא ריאלי, ומאוד קשה לשכפל את המפעלים. במובן הזה, אלו לחצים דומים לאלה שהופעלו על אנבידיה, TSMC וממש בימים האחרונים גם על אינטל, רק ששם אין יותר כסף. טראמפ בעצם אומר לאפל שהוא לא רוצה שהיא תעשה עוד ביי-בקים, אלא תתחיל להשקיע יותר בארה"ב.

"אבל למעשה יש פה אפקט חיובי. אין שום סיבה שאפל לא תשקיע בבינה המלאכותית את אותם הסכומים שמיקרוסופט, גוגל ומטא משקיעות, שזה 100 מיליארד דולר בשנה. אבל היא חייבת לבצע גידול משמעותי בהוצאות ההון שלה כדי לראות צמיחה משמעותית", אומר וסצ'ונוק.

לדבריו, ההשקעות האלו יכולות לסייע לאפל לעשות קאמבק, כי הן יובילו לצמיחה משמעותית: "מעבר לזה שטראמפ יקבל את מה שהוא רוצה, כי ההשקעות האלו יובילו לדאטה סנטרים בארה"ב, זה יעשה טוב גם לאפל, כי היא בפיגור ענק. השקעות כאלו יאיצו את הצמיחה שלה". הוא מצביע על כך ש"כל מי שמשקיע בבינה המלאכותית - ראינו בעונת הדוחות שהוא מרוויח".

לרכך את טראמפ

אנליסטים מאמינים שההכרזה הזו עשויה "לרכך" את הזעם של הבית הלבן על המעבר של אפל לייצר בהודו. אנליסטים של Bloomberg Intelligence, אנוראג ראנה ואנדרו ג'ירארד, צפו כי "אפל תתמקד במוצרים מתקדמים יותר, במעבדות בינה מלאכותית ובהנדסת מוליכים למחצה בארה"ב, במקום טלפונים ואביזרים מתקדמים בייצור המוני".

הבעיות של אפל לא נשארות רק במגעים מול הנשיא טראמפ. החברה מתמודדת עם קשיים רבים סביב התחרות בעסקי הליבה שלה - מכירת אייפונים. בצורה ספציפית יותר, הקשיים הרבים של החברה נותנים את אותותיהם במכירות בסין, ומתחרות סיניות כמו וואוי מצליחות להתחרות בצורה מאוד חזקה בענקית הטכנולוגיה. לאחרונה אפילו דווח על סגירת חנות של אפל בפעם הראשונה בסין, בצל התחרות הקשה.

אבל לא רק זאת, אפל עד כה לא הצליחה לספק את הציפיות של המשתמשים בתחום הבינה המלאכותית. זה לא רק שהיא לא הביאה בשורה אמיתית בתחום לצרכנים שלה, אלא גם לא עמדה בהבטחות כמו שיפור העוזרת הקולית סירי, שיפור משמעותי שלו מחכים משתמשים רבים. לא פלא שאפילו אחרי העלייה בוול סטריט, עדיין אפל בירידה מתחילת השנה, של 5%.

במובן הזה, האנליסטים והמשקיעים מחכים שאפל תציג חדשנות בבינה המלאכותית, תתמודד מול התחרות במכירת סמארטפונים גם בסין, ותצליח לנווט בים של הנשיא טראמפ, ובכל סערה שהוא עלול לשלוח נגדה.