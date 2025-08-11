ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אמדוקס בסבב פיטורים שלישי בתוך שנתיים; הערכה: מאות יפוטרו
אמדוקס בדרך לסבב פיטורים שלישי בתוך שנתיים; הערכה: מאות משרות יקוצצו

לפי ההערכות, אמדוקס תפטר השנה מאות עובדים, ביניהם גם עובדים בישראל, על רקע תהליך טרנספורמציה בחברה, שנועד להיערכות לעולם ה-AI • החברה דיווחה כי תקים חטיבת GenAI & Data ייעודית, שתטמיע בינה מלאכותית באופן עמוק ב-DNA של אמדוקס, ותמצב אותה כמובילה עולמית בתחום

שירי חביב ולדהורן 18:42
שוקי שפר, מנכ''ל אמדוקס / צילום: יח''צ
שוקי שפר, מנכ''ל אמדוקס / צילום: יח''צ

כמעט מדי שנה, חברת הטכנולוגיה אמדוקס מבצעת סבב פיטורי עובדים, ונראה שהשנה לא שונה מהקודמות: לפי הערכות, צפויים השנה פיטורי מאות עובדים, גם בישראל.

בחברה, בניהולו של שוקי שפר, מקשרים את הצעד הנוכחי לתהליך טרנספורמציה שנועד להיערכות לעולם ה-AI. החברה דיווחה היום כי היא מקימה חטיבת GenAI & Data ייעודית, שתטמיע בינה מלאכותית באופן עמוק ב-DNA של אמדוקס, ובכך למצב אותה כמובילה עולמית בתחום.

אמדוקס, ספקית פתרונות לחברות טלקום ומדיה, ציינה כי החטיבה החדשה תאגד יחד את כלל יכולותיה בתחומי המוצר, ההנדסה, האסטרטגיה וה-go-to-market, ותפעל עם כלל הארגון להטמעת פתרונות AI מתקדמים בכל הפעילויות בחברה, במטרה לשפר ביצועים, להאיץ חדשנות וליצור ערך מוסף ללקוחות. בראש החטיבה, יעמוד אילן שדה, שמסר שהמטרה היא לשלב את יכולות ה-GenAI בכל מוצר, שירות ותהליך בחברה.

כאמור, ההיערכות בעולמות ה-AI תכלול גם קיצוץ במצבת העובדים. נכון לסוף ספטמבר 2024, אמדוקס העסיקה 30,695 עובדים, רובם (כ-16.5 אלף) באסיה-פסיפיק. מאמדוקס נמסר: "אמדוקס מתאימה באופן תדיר את פעילותה להזדמנויות ולאתגרים בסביבתה העסקית. כחלק מתהליך אסטרטגי עליו אנו עובדים בשנתיים האחרונות, הכרזנו לאחרונה על הקמת חטיבת GenAI & Data ייעודית, במטרה להוביל את התחום אצל לקוחותינו ולהטמיע את הטכנולוגיה החדשנית בליבת החברה. תהליך טרנספורמציה זה, המכוון לחזק את מובילותינו בשוק ה-IT והטלקום הגלובלי, מחייב התאמות במבנה הארגוני ובכוח האדם שלנו. לכן, החברה בוחנת כעת צעדים שמטרתם להבטיח את כושרה התחרותי ויעילותה העסקית, כדי לתמוך בצורה מיטבית בצמיחה בתחומי הליבה החדשים".

אמדוקס נסחרת בנאסד"ק בשווי של 9.9 מיליארד דולר, אחרי עלייה של כ-6% במניה מתחילת השנה.