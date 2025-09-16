ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיד: ראש הממשלה יתייחס לנאום ״הספרטה״ שעורר סערה

לאחר שאמר כי ישראל "תצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים", וכי השפעות שליליות על אירופה, עלולות ליצור "סנקציות על ישראל", מארגן ראש הממשלה בנימין נתניהו מסיבת עיתונאים כדי לנסות להרגיע את השוק והכלכלה הישראליים

אורן דוריסתיו ליבנה פורסם: 19:39 עודכן: 20:15
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: תדמית הפקות

ראש הממשלה בנימין נתניהו עורך מסיבת עיתונאים כלכלית במשרדו בירושלים, בניסיון להרגיע את הרוחות במשק.

● המהלך המדאיג שנרקם באירופה ועומד מאחורי נאום ספרטה של ראש הממשלה

מסיבת העיתונאים מתקיימת לאחר שהופיע אתמול במפתיע בכנס השנתי של החשכ"ל, ואמר בנאומו כי מדינות כמו קטאר וסין משקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי-ישראלית, ו"הדבר הזה מכניס אותנו לסוג של בידוד", לדבריו.

בנוסף הזהיר נתניהו אתמול כי השפעות שליליות ביותר על מדיניות החוץ באירופה, כולל בעקבות המצב בעזה, אך לא רק, יוצררות השלכות כלכליות וסיכונים על ישראל. "כל זה יוצר סנקציות על ישראל", אמר נתניהו. "המצב הזה מאיים עלינו בניצנים של סנקציות כלכליות ובעיות לייבא נשק וחלקי נשק". "אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים".

הדברים של נתניהו טלטלו את השווקים ביומיים האחרונים - אמש ננעל המסחר בירידות חדות, וגם הבוקר הוא נפתח בירידות חדות של מעל 2%, עם זאת, במהלך היום כבר החלו להירגע הרוחות, והמסחר בבורסה ננעל בירידות קלות בלבד. מדד ת"א ירד ב-0.1% ומדד ת"א 90 ב-1%.