תשעה חודשים אחרי פרסום התחקיר שחשף חשדות לשחיתות מצד השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 פשטו הבוקר (ב') על משרדה וזימנו אותה לחקירה. המשטרה אף עצרה עורך דין המקורב לגולן, עיכבה חשודים נוספים וביצעה חיפושים.

גולן הגיבה כי אין כל בסיס לחשדות נגדה וצייצה: "אשקול אם להגיע לחקירה הפוליטית הזו רק לאחר שישחררו מיד את האנשים שנעצרו מתוך מטרה להלך עליי אימים".

במרכז הפרשה ניצבים חשדות לקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. לפי החשד, עובדים במשרד וחשודים נוספים עשו שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים בניגוד לחוק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה, עמית איסמן אישרו לחקור את גולן.

מצגי שווא?

החקירה נולדה כאמור בעקבות תחקיר חדשות 12, שחשף כיצד גולן השתמשה לכאורה בכספי עמותת "העיר העברית" שהקימה כחלק מהקמפיין שהובילה נגד מבקשי מקלט בדרום תל אביב. בין היתר, התחקיר העלה כי גולן גייסה תרומות לעמותה מבלי שיובהר מה נעשה בפועל בכסף, ואף קיבלה שכר כחברת ועד בעמותה בניגוד לכללים.

עוד עלה מהתחקיר כי גולן סידרה לכאורה "ג'ובים" למקורבים לה ולבני משפחותיהם. לדוגמה, עו"ד אהוד גבאי, מקורבה של גולן ששימש כיועץ פרלמנטרי שלה וכחבר ועד בעמותה שהובילה, קיבל לכאורה כספים מתקציב הקשר עם הבוחר שהעמידה הכנסת לטובת גולן עבור הכנת תביעות ומכתבי התרעה - למרות שלא נמצאו תביעות שהוגשו. גבאי אף קיבל לכאורה כספים מהעמותה עבור תביעה שלא הוגשה.

אתגרי הפרקליטות

"לפי הפרסומים, מדובר בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וייתכן שגם גניבה בידי מורשה, שהעונש הקבוע בצידה הוא שבע שנות מאסר. בנוסף, כיון שיש גם חשד להעסקה פיקטיבית ודיווחים פיקטיביים לרשויות, יש כאן גם עבירות מס ועבירות לפי חוק ביטוח לאומי", כך מסביר עו"ד ירון ליפשס, מומחה לעבירות צווארון לבן ושותף במשרד כספי.

לדבריו, האתגר המרכזי שיעמוד בפני המשטרה והפרקליטות יהיה להוכיח כי העמותה השתמשה בכספים שקיבלה בניגוד למטרות שעליהן הצהירה. "יהיה קשה להוכיח את זה. הקושי מתגבר נוכח הזמן המשמעותי שעבר בין פרסום התחקיר לבין תחילת החקירה, שאיפשר לכל המעורבים, ככל שרצו בכך, לתאם את הגרסאות ו'לטפל' בחומרים".

ליפשס מוסיף כי לגבי הטענות להעסקה פיקטיבית, "קשה להוכיח שמישהו 'לא עשה משהו' במקום העבודה". בנוסף, הנפגעים בפרשה עשויים להירתע מלהעלות טענות נגד גולן, שכן "אף אחד לא שש להפוך בעל תפקיד משמעותי כמו שרה לאויב שלו".

עו"ד יחיאל ציפורי, מומחה בתחומי המס והצווארון הלבן ושותף במשרד גורניצקי, אומר כי "בעבירות מתחום טוהר המידות ישנם קשיים ייחודיים להביא ראיות. לרוב העבירות האלה מתבצעות 'מאחורי הקלעים', ללא תיעוד ישיר ותוך פיזור האחריות בין גורמים שונים".

לדבריו, "חקירת גולן אינה שונה - על המשטרה והפרקליטות יהיה להוכיח כי היא ניצלה את מעמדה לקבלת טובות הנאה באמצעות עמותות ולהעסקת מקורבים באופן פיקטיבי, תוך מודעות או לפחות 'עצימת עיניים' לפסול במעשיה, וכן לבסס קשר ישיר בין מעמדה הציבורי לבין ההטבות שקיבלה".

להערכת ציפורי, גולן צפויה לטעון כי פעלה בתום-לב, כי ההעסקות היו אמיתיות ונחוצות, וכי לא הייתה מודעת להתנהלות פסולה.

עו''ד יחיאל ציפורי, שותף במשרד גורניצקי ומומחה בתחום המס הצווארון הלבן / צילום: שני נחמיאס

מה מצאו החוקרים?

ליפשס מעריך כי המשטרה תנסה להתמודד עם הקשיים באמצעות גיוס עדי מדינה מקרב המקורבים לגולן. לדבריו, "לפי הפרסומים, נמצאו אצל אחת המקורבות סמים, וכנראה ייעשה בזה שימוש. כל אחד מהמעורבים יצטרך להחליט עד כמה הוא נשאר נאמן וכמה הוא דואג לעצמו".

ומה לגבי הענישה הצפויה? ליפשס מציין כי עדיין לא ברור באילו עבירות ובאילו סכומים בדיוק מדובר, אך ככל שהתיק יגיע להרשעות בעבירות מרמה בהיקף של מאות אלפי שקלים לפחות, גניבה בידי מורשה או מעילה בכספי ציבור, צפויים להערכתו עונשי מאסר בהיקף של מספר שנים.

שורת חקירות נגד שרים וחברי כנסת

בינתיים, החקירה נגד גולן מצטרפת לשורה של חקירות וחשדות נגד שרים וחברי כנסת מהקואליציה. בראש ובראשונה, משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, ממשיך להתנהל בעצלתיים מאז 2020. תיק נוסף המתנהל בבית המשפט הוא משפט השוחד נגד ח"כ דוד ביטן.

בנוסף, שרת התחבורה מירי רגב, נחקרה בעקבות תחקיר "המקור" על העדפת רשויות מקומיות המקורבות לליכוד; ושר החוץ לשעבר, אלי כהן, נחקר בעקבות חשיפת "הארץ" כי הורה להנפיק דרכונים דיפלומטיים ליאיר נתניהו ולפעילי ליכוד. השר חיים ביטון נחקר בחשד לשימוש בכספי ציבור לצורך מימון עיתון ש"ס.

עוד מתנהלת חקירה נגד ח"כ חנוך מילביצקי בחשד לעבירות מין והדחת עדה, וח"כ טלי גוטליב זומנה לחקירה בעקבות חשיפת זהותו של איש שב"כ הנשוי לפעילת המחאה, שקמה ברסלר. היועמ"שית אף אישרה לחקור את השר עמיחי אליהו ואת חברי הכנסת נסים ואטורי וצבי סוכות סביב מעורבותם בפריצה לבסיס שדה תימן.

*** חזקת החפות: השרה מאי גולן לא הואשמה ולא הורשעה, ועומדת לה חזקת החפות.