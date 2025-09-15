פשיטה משטרתית על משרדה של מאי גולן, מקורבים לשרה עוכבו

בעקבות פרשת השרה לשוויון חברתי מאי גולן שנחשפה בתחקיר "המבקר" של יוסי מזרחי ודפנה ליאל בחדשות 12, הבוקר (ב') המשטרה פשטה על משרדה של השרה גולן בירושלים וגם על משרד של עורך דין מוכר - ששימש בעבר כעוזר פרלמנטרי של השרה והוא נעצר לחקירה. גורמים נוספים הקשורים לשרה גולן עוכבו בבתיהם. בנוסף לכך, במהלך הפשיטה על ביתה של היועצת הנוכחית לשרה גולן בעיר יבנה, נתפסה מעבדת סמים שככל הנראה מופעלת על ידי בעלה של היועצת.

גורם במשטרה אמר ל-N12 כי עדיין לא הוחלט אם לזמן היום את השרה מאי גולן לחקירה.

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרו הבוקר עורך דין מוכר, שהיה בעבר יועץ פרלמנטרי של השרה, עיכבו נוספים וביצעו מספר חיפושים - במסגרת חקירת חשד כי עובדי המשרד לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון - תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

החקירה ביאח"ה החלה לפני כמה חודשים והיום כלל החשודים הועברו לחקירה במשרדי להב 433. בהמשך היום, יובא עורך הדין המוכר להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

המקורבים שייחקרו, ומאמץ המשטרה להאיץ את החקירה

לפני כחודשיים, פורסם ב-N12 כי תחקיר "המבקר" שחשף את הסודות של השרה לשוויון חברתי מאי גולן - ממשיך להסתעף: פרקליט המדינה שי איסמן והיועמ"שית גלי בהרב-מיארה החליטו לחקור את השרה באזהרה.

בתחילה, במשטרה סברו שהחקירה של גולן תיערך רק מתישהו במהלך השבועות הקרובים, לצד חקירה ומעצרים נוספים של מקורביה של השרה. אולם לאור האישור של היועמ"שית ופרקליט המדינה לחקור את גולן - במשטרה החליט להאיץ את התהליך. הסיבה לכך נעוצה ברצון למנוע שיבוש הליכי חקירה על ידי החשודים בפרשה.

במהלך החקירה עלו שני שמות של מקורבים לשרה ששמם נקשר לפרשה. הראשון, אופיר אמינוף, מכהן כראש המטה של גולן. בעברו היה מעורב בענייני עמותות בתל אביב. במשטרה חוקרים את הקשר שלו לגולן, קשר שהוא בעיקרו כלכלי-עסקי ולא פוליטי. מקורב נוסף ששמו נקשר לפרשה הוא חיים מנחם, שמתפקד כנציג הליכוד בקק"ל. מתברר כי שני אנשים המקורבים לו, אחיין ואדם נוסף, רשומים במשרד השרה.

על פי החשד, מנחם זכה להטבות כספיות מהמשרד לשוויון חברתי, בתמורה בין היתר הסכים שהשרה תחייב את כרטיס האשראי שלו בכל הזמנת וולט שביצעה.

במהלך החקירות סיפר אחד העדים על פנייה שקיבל מהשרה לפני כשנתיים. "היא רצתה שאגש למכרז של המשרד על סך 3 מיליון שקל בנושא נשים בפריפריה - ודרשה ממני להעביר לה חצי מהסכום - אמרתי לה שאין על מה לדבר ושתלך לאהוד, סיפר במשטרה.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12