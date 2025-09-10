פרשת הדרכונים הדיפלומטיים: השר אלי כהן נחקר באזהרה

פרשת הדרכונים הדיפלומטיים: שר האנרגיה אלי כהן נחקר הבוקר (ד') באזהרה במשרדי להב 433. במסגרת החקירה נבחן החשד שבתקופת כהונתו של כהן במשרד החוץ, המשרד הנפיק דרכונים דיפלומטיים למי שלא זכאי להם - בין היתר לחברי ליכוד וליאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה.

● כבר לא רק סמל סטטוס: לכמה אנשים בישראל יש דרכון זר

למרות שכהן נחקר באזהרה, ברשתות הוא כתב: "נתבקשתי היום לתת את גרסתי במשטרה בסוגיית הדרכונים. חקירה זו לא הייתה אמורה כלל להיפתח - אבל כאזרח שומר חוק, מרגע שנפתחה חקירה, אענה על כל השאלות באופן מלא".

"לעובדות - בתקופתי כשר חוץ הונפקו על-ידי מנכ"ל המשרד בהתאם לסמכותו ארבעה דרכונים בלבד!", טען כהן. "ליאיר נתניהו, אישיות מאובטחת, חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים, על-ידי מספר מנכ"לים החל משנת 2009! דרכונים הונפקו גם לשלושה ראשי ערים שפנו באופן רשמי על-פי נהלי המשרד בעקבות פעילות בינלאומית במסגרת תפקידם. גם בעבר ניתנו לראשי ערים דרכונים על בסיס אותם נימוקים!".

לדבריו, "גם בדיעבד, החלטת המנכ"ל, מתוקף סמכותו, בארבעת המקרים בהחלט מוצדקת, ובוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מינהלית. בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה - החוק היה ויהיה נר לרגליי".

פשיטה על מטה משרד החוץ

לפני כחודש, חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ערכו פשיטה על מטה משרד החוץ בירושלים במסגרת פרשת הדרכונים. החוקרים ביצעו חיפוש במשרדים ותפסו חומרים רלוונטיים להמשך החקירה.

דרכונים דיפלומטיים, שלפי החשד הונפקו למי שלא זכאי להם, הם מסמכים רשמיים המונפקים לדיפלומטים ולבעלי תפקידים בכירים במדינה. הם מקנים זכויות וחסינויות מיוחדות בעת שהייה במדינות זרות. הנפקת דרכון כזה למי שאינו זכאי לו עלולה להוות עבירה על החוק.

לפי פרסום של עיתונאי "הארץ" גידי וייץ, שר החוץ לשעבר אלי כהן הורה להנפיק דרכונים דיפלומטים לחברי ליכוד בעלי השפעה, זאת בניגוד לעמדת אנשי המקצוע במשרדו. בנוסף, דווח כי הונפק דרכון דיפלומטי לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו - אף שאינו עומד בתנאים. לפי התקנון, ילדיו של ראש הממשלה זכאים לדרכון דיפלומטי רק עד הגיעם לגיל 18.

ב"הארץ" דיווחו כי גם הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, ראש המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ, ראש עיריית דימונה בני ביטון, ראש מועצת מרחבים שי חג'ג' וראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידאן קיבלו דרכון דיפלומטי. לפי הדיווח, מי שהתערב בטיפול בחלק מהבקשות הוא מנכ"ל המשרד באותה תקופה, רונן לוי.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12