אחרי הירידות אתמול לקראת הנעילה, הבורסה בתל אביב פתחה את יום המסחר היום בירידות שערים חדות של מעל 2%, בתגובה לנאום "סופר-ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול. עם זאת, מאז פתיחת המסחר, הירידות התמתנו: כעת מדד ת"א 35 יורד בכ-0.6%, ת"א 90 יורד ב-0.9% ומדד הבנקים יורד בכ-0.7%.

על אף שסייג את דבריו, הירידות בבורסה מגיעות בצל החשש עליו הצביע ראש הממשלה מפני בידוד גובר של התעשייה המקומית. " נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים... אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות. אנחנו נצטרך לפתח פה תעשיות נשק. אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר-ספרטה. אין לנו ברירה", אמר נתניהו אתמול בכנס של החשב הכללי בירושלים.

למרות דבריו החריפים של נתניהו, בשוק מציינים כי נאומו אינו הגורם המשפיע היחיד על המדדים, והוא מצטרף גם לדיווחים על העמקת התמרון בעזה, ולפרסום נתוני מדד המחירים לצרכן אתמול בערב. "המשקיעים מפנימים שהאירוע מתארך - ולא רק שהוא מתארך, הוא גם מסתבך. המדד אמנם יצא בהתאם לצפי, אך מלמד שהאינפלציה קיימת ויש לזה השלכות. כל הדברים הללו מביאים למימושים בשוק. אבל צריך לשים את הדברים בפרופורציות. למרות הכל, השוק פה לא נופל בינתיים", מסביר גורם בשוק.

"ירידות של 1%-2% לא משקפות את התחזית של ראש הממשלה"

"בשורה התחתונה, השוק לא מתרגש מהעניין הזה", קובע איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן. לדבריו, "השוק פה לא הגיב בדרמטיות לכל האירוע הזה. אם ניקח, לדוגמה, את המניה שעל פניו הייתה אמורה להיות במוקד האירוע הזה, אלביט מערכות , שביטלו לה את החוזים בספרד, אנחנו רואים שהמניה לא מגיבה בדרמטיות. בנוסף, אנחנו לא רואים איזשהו זינוק חד בשער הדולר והאירו מול השקל בעקבות הנאום הזה".

ואכן, מבט על שערי המט"ח מגלה כי עד כה, לא נרשמה התחזקות משמעותית של המטבעות הזרים מול השקל. כך, שער הדולר עולה כעת ב-0.1%, לרמה של 3.34 שקל, בזמן שהאירו עולה בכ-0.5%, לרמה של 3.94 שקל.

דברים דומים לאלו של ליפקוביץ', משמיע גם מנהל ההשקעות הוותיק אלדד תמיר, הבעלים ויו"ר בית ההשקעות תמיר פישמן, שאומר הבוקר כי "שוק ההון לא מאמין לסרט האפוקליפטי של ראש הממשלה. אחרת, הוא היה מתרסק היום ולא נראה כך. הירידות של אחוז עד שני אחוזים במדדים המובילים אינן משקפות את התחזית של ראש הממשלה".