מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט 2025 ב-0.7%, בהשוואה לחודש יולי 2025. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור שעלה ב-2.9%, תחבורה ותקשורת שעלה ב-1.6%, ירקות טריים שעלו ב-1.5%, דיור שעלה ב-0.8% ותחזוקת הדירה שעלה ב-0.3%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: פירות טריים שירדו ב-2.7%, הלבשה והנעלה שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

● נחשף בגלובס: האוצר משיק תוכנית לתמרוץ מוסדיים שישקיעו בתשתיות

● דרור מרמור, פרשנות | נתניהו הפך את "כפסע מניצחון" לתחזית מבהילה

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7%; ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.5%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.8%), מרכז (0.9%-), תל אביב (0.2%-) ודרום (0.4%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2024, עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-1.6%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (9.1%), חיפה (5.9%), דרום (2.3%), ירושלים (1.9%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (1.1%) ותל אביב (0.3%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-2.7%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אוגוסט 2025 ב-0.4% והגיע ל-100.4 נקודות לעומת 100.0 נקודות בחודש קודם. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.2%. מדד מחירי תשומה בבנייה ללא צמודי קרקע עלה ב-0.4%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.3%. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024), עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.5% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.7% וחומרים ומוצרים ב-2.5%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, פרסם את התייחסותו למדד: "מדד אוגוסט עלה 0.7%. הנתון היה ברף העליון של הציפיות; עם זאת, בניכוי הסעיפים העונתיים עלה המדד 0.4% בלבד - ברף הנמוך של הציפיות. יצוין, כי הקצב השנתי של האינפלציה ירד שוב קצת מתחת ל-3 אחוזים. ככל הנראה, במבט לחודשים הבאים, קצב זה יישאר מתחת לגבול העליון של יעד האינפלציה, אך יש לסייג ולומר: בחודשים האחרונים האינפלציה עולה ויורדת מתחת לרף זה. מסלול התכנסות עקבי לאזור של 2.5 אחוזים - מה שבנק ישראל מבקש לראות על מנת לאמץ "אג'נדה" של הפחתות ריבית - עדיין נראה מאתגר".

"אחד האתגרים - סעיף שכר הדירה, שעלה 0.8% ומשך שוב את האינפלציה כלפי מעלה. מדובר ברכיב שמגיב באיחור לעליית מחירי הדירות עד לאחרונה. אמנם קצב השינוי של מחירי הדירות - שאינם חלק ממדד המחירים לצרכן - האט ל-1.6% בלבד האחרון, אך הבעיה היא שלעת עתה עדיין לא מסתמנת בלימה של התייקרות השכירות. לראייה, החוזים שהחליפו דיירים התייקרו (שוב) בשיעור גבוה יותר של 5.5% בחודש אחד לבדו וזו אינדיקציה להמשך עלייה מהירה של כל סעיף שכר הדירה".

"עוד אתגר קשור בסעיף התחבורה והתקשורת, ובמיוחד סעיף הנסיעות לחו"ל, שמדי חודש מקשה על התחזיות ומושפע מהשינויים התכופים בסביבה הביטחונית. גם הפעם זינק מדד זה 17.2% והיווה יותר ממחצית עליית המדד. למען האמת, סעיפי הדיור והנסיעות לחול "הסוררים" היו אחראים כמעט לכל עליית המדד. זו נקודה בעייתית כי האינפלציה עדיין גבוהה מהרצוי, אך לא בהכרח רוחבית.

"מאידך, מדד המחירים ליצרן ללא דלקים ירד 0.2% ב-12 החודשים האחרונים ומצביע שוב על התמתנות של הלחצים מצד ההיצע, נושא שבנק ישראל עוקב אחריו מקרוב וקשור גם להיבטים נוספים כמו המכסים של ארה"ב והמגבלות שהאיחוד האירופי מאיים להטיל על המשק. בשורה התחתונה, המדד שהיה ברף הגבוה של ציפיות השוק והמשך עלייתו המהירה של סעיף שכר הדירה יקשו על בנק ישראל להוריד את הריבית כבר החודש, גם אם הריבית בארה"ב תרד, כפי שצופים. בנק ישראל ימשיך לנקוט מדיניות תלוית נתונים וימתין לירידה של מפלס אי הוודאות סביב רכיבי המדד".

האנליסטים חוזים כי האינפלציה תחזור לעלות בסוף השנה

ההערכות המוקדמות חזו עלייה חודשית בשיעור גבוה יחסית של 0.6%-0.7%, בין היתר, בשל עלייה צפויה בסעיפים כמו תחבורה ותקשורת (בעיקר על רקע עלייה מהירה במחירי הטיסות לחו"ל), בסעיף הדיור וכן בסעיף חינוך תרבות ובידור, בעקבות עלייה במחירי ההבראה והנופש. כמו כן, ההערכות חזו כי האינפלציה השנתית תתכנס לראשונה אל תוך יעד המחירים שהציב בנק ישראל (3%) מזה למעלה משנה (יוני 2024) - עם התמתנות מ־3.1% ל־2.8%.

על־פי תחזיות האנליסטים, האינפלציה השנתית צפויה לעלות בחזרה לעבר הרף העליון של היעד (ואף מעליו) בנובמבר ובדצמבר (גם אם באופן זמני). כשמסתכלים שנה קדימה, התמונה כבר אופטימית יותר, וגם בשוק וגם בבנק ישראל מעריכים כי קצב עליית המחירים יישאר בתוך יעד היציבות של בנק ישראל.