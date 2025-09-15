משרד האוצר יפרסם היום (ב') להערות הציבור תזכיר חוק שיאפשר למוסדיים דרך קופות הגמל להגדיל את השקעותיהם בפרויקטי תשתית ונדל"ן בישראל וכן בקרנות הון סיכון הפועלות בתחום ההייטק. בכך יוצאת לדרך תוכנית האוצר שנחשפה בגלובס ביולי, להעלאת תקרת ההשקעה הפטורה ממס.

לפי התוכנית שנחשפה, התזכיר אמור להעלות את תקרת הפטור מ-20% ל-49% עבור קופת גמל בודדת, ומ-50% ל-75% עבור השקעה משותפת של מספר קופות. הודעת האוצר מהיום (ב') אישרה את הכיוון הכללי, אם כי לא פירטה את האחוזים הספציפיים החדשים.

באוצר מתכוונים לקדם את התוכנית בחקיקה ללא תלות בהתקדמות העבודה על תקציב 2026. אם דיוני הכנת התקציב יופשרו מקיפאונם המתמשך, ניתן יהיה בהמשך לאחד את חקיקת תמריצי ההשקעות למוסדיים אל תוך חוק ההסדרים הנלווה לתקציב 2026.

התזכיר מבוסס על עבודת צוות בראשות יוראי מצלאוי, סגן בכיר למנכ"ל משרד האוצר, שפעל לאורך השנה האחרונה לקידום השינוי החקיקתי המתוכנן. המתווה אותו הם הכינו מבוסס על זיהוי האנומליה שקיימת בין הוראות רשות המסים להוראות רשות שוק ההון.

בעוד שרשות שוק ההון מאפשרת כבר היום לקופות גמל להשקיע ללא הגבלה בפרויקטים מסוימים, הפטור ממס מוגבל לתקרות נמוכות יחסית. המצב הנוכחי יוצר עיוותים שמובילים להקצאה לא יעילה של השקעות, עלויות עסקה גבוהות והסטה של השקעות לחו"ל. ובשורה התחתונה, קופות הגמל נמנעות באופן גורף מהשקעות בפרויקטים שיקפיצו אותן מעל לתקרת הפטור.

השינוי המתוכנן רלוונטי במיוחד נוכח פרויקטי הענק שהמדינה מתכננת בשנים הקרובות. בשנה הבאה צפויה המדינה להוציא כ-53 מיליארד שקל על פרויקטים, בעיקר בתחבורה, מים, אנרגיה וביוב. בין הפרויקטים הגדולים: המטרו בעלות 150 מיליארד שקל, תוכנית החומש לרכבת בעלות 40 מיליארד שקל ותוכנית החומש לכבישים בעלות מעל 20 מיליארד שקל.