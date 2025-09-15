ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ נחשף בגלובס: האוצר משיק תוכנית לתמרוץ מוסדיים שישקיעו בתשתיות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משרד האוצר

נחשף בגלובס: האוצר משיק תוכנית תמריצים למוסדיים שישקיעו בתשתיות

לפי התוכנית שנחשפה, התזכיר אמור להעלות את תקרת הפטור מ-20% ל-49% עבור קופת גמל בודדת, ומ-50% ל-75% עבור השקעה משותפת של מספר קופות • הודעת האוצר מהיום אישרה את הכיוון הכללי, אם כי לא פירטה את האחוזים הספציפיים החדשים

אורן דורי 09:14
סמנכ''ל האוצר, יוראי מצלאוי / צילום: עודד קרני
סמנכ''ל האוצר, יוראי מצלאוי / צילום: עודד קרני

משרד האוצר יפרסם היום (ב') להערות הציבור תזכיר חוק שיאפשר למוסדיים דרך קופות הגמל להגדיל את השקעותיהם בפרויקטי תשתית ונדל"ן בישראל וכן בקרנות הון סיכון הפועלות בתחום ההייטק. בכך יוצאת לדרך תוכנית האוצר שנחשפה בגלובס ביולי, להעלאת תקרת ההשקעה הפטורה ממס.

מה צפוי היום בנתוני האינפלציה בישראל?

לפי התוכנית שנחשפה, התזכיר אמור להעלות את תקרת הפטור מ-20% ל-49% עבור קופת גמל בודדת, ומ-50% ל-75% עבור השקעה משותפת של מספר קופות. הודעת האוצר מהיום (ב') אישרה את הכיוון הכללי, אם כי לא פירטה את האחוזים הספציפיים החדשים.

באוצר מתכוונים לקדם את התוכנית בחקיקה ללא תלות בהתקדמות העבודה על תקציב 2026. אם דיוני הכנת התקציב יופשרו מקיפאונם המתמשך, ניתן יהיה בהמשך לאחד את חקיקת תמריצי ההשקעות למוסדיים אל תוך חוק ההסדרים הנלווה לתקציב 2026.

התזכיר מבוסס על עבודת צוות בראשות יוראי מצלאוי, סגן בכיר למנכ"ל משרד האוצר, שפעל לאורך השנה האחרונה לקידום השינוי החקיקתי המתוכנן. המתווה אותו הם הכינו מבוסס על זיהוי האנומליה שקיימת בין הוראות רשות המסים להוראות רשות שוק ההון.

בעוד שרשות שוק ההון מאפשרת כבר היום לקופות גמל להשקיע ללא הגבלה בפרויקטים מסוימים, הפטור ממס מוגבל לתקרות נמוכות יחסית. המצב הנוכחי יוצר עיוותים שמובילים להקצאה לא יעילה של השקעות, עלויות עסקה גבוהות והסטה של השקעות לחו"ל. ובשורה התחתונה, קופות הגמל נמנעות באופן גורף מהשקעות בפרויקטים שיקפיצו אותן מעל לתקרת הפטור.

השינוי המתוכנן רלוונטי במיוחד נוכח פרויקטי הענק שהמדינה מתכננת בשנים הקרובות. בשנה הבאה צפויה המדינה להוציא כ-53 מיליארד שקל על פרויקטים, בעיקר בתחבורה, מים, אנרגיה וביוב. בין הפרויקטים הגדולים: המטרו בעלות 150 מיליארד שקל, תוכנית החומש לרכבת בעלות 40 מיליארד שקל ותוכנית החומש לכבישים בעלות מעל 20 מיליארד שקל.