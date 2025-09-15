חודש אוגוסט המשיך להאיר פנים לחוסכים בקרנות ההשתלמות ובפנסיה. על אף תחילה מגומגמת של החודש, בשל כניסתה לתקוף של תוכנית המכסים האמריקאית והחשש המקומי מהתעצמות הלחימה בעזה, מדדי המניות סגרו את אוגוסט עם תשואה חיובית שתרמה לצמיחה החזקה במסלולי החיסכון השונים שנרשמה מאז תחילת השנה.

התשואה הממוצעת במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות הסתכמה באוגוסט ב-1.1%. מתחילת השנה התשואה היא עמדה על 8.9% ובשלוש השנים האחרונות על 31%. במסלול המנייתי רשמו הקרנות תשואה ממוצעת של 1.3%, והשלימו עלייה של כ-14.2% מתחילת השנה וכ-52% בשלוש השנים האחרונות.

מי שעשויים להתאכזב מביצועי הגופים השונים הם המשקיעים במסלולים מחקי מדד ה־ S&P 500. המסלול רשם תשואה ממוצעת שלילית של 0.1% באוגוסט ומתחילת השנה תשואת המסלול הממוצעת עמדה על 0.7% בלבד. מדד S&P 500 עצמו השלים אמנם עלייה של 10% מתחילת השנה, אך התחזקות השקל מול הדולר ביותר מ-8.6% פגעה אנושות בתשואה. עם זאת, במבט ארוך בשלוש השנים האחרונות המסלול הניב תשואה של כ-67%.

מנורה ומיטב בראש ילין ומגדל בתחתית

הגופים שבלטו לחיוב במסלולים הכלליים בחודש אוגוסט הם בתי ההשקעות אנליסט ומיטב וחברת הביטוח מנורה, שרשמו כולם תשואה של 1.2%, אחריהם ניתן למצוא את חבורת הביטוח הראל והפניקס לצד בית ההשקעות אלטשולר שחם עם תשואה של 1.1%. בתחתית הרשימה נמצא בית ההשקעות ילין לפידות עם תשואה של 0.8% וחברת הביטוח מגדל שרשמה תשואה של 0.9%.

בית ההשקעות אנליסט בולט מתחילת השנה במסלולים הכלליים עם תשואה של 9.8% ומיד אחריו חברת הביטוח כלל ובית ההשקעות מור עם תשואה של 9.7% ו-9.6% בהתאמה. בתחתית, מתחילת השנה נמצאים הגופים ילין לפידות עם 8.1%, ומעליו הראל עם 8.2%% ואלטשולר שחם עם 8.3%.

גם במסלול המנייתי בלטה לחיוב חברת הביטוח מנורה שהציגה תשואה של 1.8%, גבוה בהרבה מהמוצע. במנורה מסבירים את החודש החזק שלהם בחשיפה לשווקים מחוץ לישראל וארה"ב, בדגש על סין ויפן. כמו גם, העובדה שהם הגוף הישראלי שמחזיק בחשיפה הגדולה ביותר למניית אלפבית , שקפצה במהלך החודש ביותר מ-12%, בין היתר בצל הדוחות החזקים שפרסמה לקראת סופו.

אחרי מנורה הגיעו חברת הביטוח הראל עם 1.5%, בית ההשקעות מיטב וחברת הביטוח הפניקס שניהם עם 1.3%. בתחתית הרשימה נמצאים הגופים מור ואנליסט שרשמו תשואה של 0.8% ו-1% בהתאמה, נתונים נמוכים מאלו שהושגו במסלולים הכלליים.

ומה באשר למסלולי הפנסיה? גם כאן מנורה כיכבה וסיימה את אוגוסט עם התשואה החזקה ביותר שעמדה על 1.3%. אחריה הגיעו מיטב עם 1.1% והראל, אלטשולר שחם ומור עם עלייה של 1.1% כל אחת. בתחתית נמצאות חברות הביטוח הפניקס, כלל ומגדל.

מתחילת השנה מור מוביל עם 11.1% ואחריו מנורה עם 10.8%, כלל עם 10.6% ומיטב עם 10.3%. בתחתית נמצאים הראל ואלטשולר שחם. גם במבט ארוך טווח, החשוב ביותר במסלולי הפנסיה, מוביל בית ההשקעות מור את הטבלה עם תשואה של כ-49%. אחריה נמצאים בתי ההשקעות אלטשולר שחם ומיטב. בתחתית נמצאים חברת הביטוח הראל וכלל.

אוגוסט חזק בשווקים: מה ספטמבר מזמן?

התשואות החיוביות באפיקי החיסכון השונים נרשמו למרות הירידות בתחילת אוגוסט, כשמדד ת"א 125 השלים ירידה של כמעט 7% על רקע כניסתם לתוקף של המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכן החששות מפני התגברות הלחימה ברצועת עזה. אך עד סוף החודש המדד כבר חזר לשבור שוב שיאים חדשים (עלה ב-1.1%), וגם המדדים בארה"ב רשמו שיאים חדשים.

מדד ת"א 35 עלה ב-1.5%, בזמן שמדד ת"א 90, שמשקף יותר את השוק המקומי, עלה רק ב-0.2%. בארה"ב נרשמו עליות מרשימות יותר של 1.9% במדד ה-S&P 500 ומדד הנאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%.

מגמה זו, נמשכת בינתיים באופן חלקי גם אל תוך חודש ספטמבר, שמחינה היסטורית נחשב לחודש החלש ביותר בשווקים. מדד ת"א 35 עלה עד כה ב-0.4%, בזמן שמדד ת"א 90 עלה ב-0.8% מתחילת החודש. מעבר לים, מדד ה-S&P 500 עלה מתחילת החודש בכ-1.9%, הנאסד"ק עלה בכ-2.9% והדאו ג'ונס בכ-0.6%.