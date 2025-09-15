אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ביום רביעי הקרוב צפוי יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב, ג'רום פאוול, להכריז על הורדה של 0.25% בשיעור הריבית לראשונה מאז סוף השנה שעברה (דצמבר 2024).

הפד אומנם יתפוס את אור הזרקורים, אך הוא לא הבנק המרכזי היחידי שיפרסם בימים הקרובים החלטת ריבית. מיד אחריו יצטרפו בנקים נוספים, כמו בבריטניה, יפן, נורבגיה וקנדה, שהחלטותיהם ישפיעו בין היתר על שעריהם של מטבעות מרכזיים.

התרחיש המרכזי: הפחתה סולידית

בארה"ב כמעט כל הקלפים על השולחן, כך שצריך להתרחש כנראה אירוע יוצא דופן כדי שלא נראה הפחתת ריבית מצד פאוול השבוע. שוק העבודה משרד סימנים מצוקה, אחרי שבשבוע שעבר אומדן המשרות (12 חודשים אחרונים) עודכן כלפי מטה ולימד על "מחיקה" של מעל 900 אלף משרות.

במקביל, האינפלציה לא בדיוק מספקת בשורות טובות, אחרי שעלתה כצפוי לקצב שנתי של 2.9% באוגוסט. כעת נותר עוד נתון אחד שיתפרסם השבוע לפני ההחלטה הדרמטית - מה קרה למכירות הקמעונאיות. זה יקרה ביום שלישי, והצפי הוא לעלייה חודשית של 0.3% באוגוסט אחרי עליות גדולות הרבה יותר בחודשיים הקודמים.

הקונצנזוס המוחלט בשוק הוא להפחתה למרות הדיסוננס בין האינפלציה לשוק העבודה. כרגע נראה כי אותות המצוקה שם מנצחים. ככל הנראה, בפד מעריכים כי הסימנים הרעועים משוק העבודה יביאו בהמשך להתמתנות של האינפלציה. למרות הכול, הפד צריך לאמץ גישה שמרנית ולבצע הפחתה מתונה. זאת, בשונה מספטמבר שעבר, אז נקט צעד אגרסיבי והביא להפחתה של 50 נקודות בסיס.

בשורה התחתונה, בשוק לא מתמחרים אפשרות אחרת מלבד הפחתה, כשהשאלה הוא רק בכמה. כ־7% מעריכים כעת להפחתה אגרסיבית של 50 נקודות בסיס, ואילו כ־93% סבורים למהלך סולידי יותר. במבט רחב, הצפי בשוק הוא שעד סוף השנה נראה את הפד מבצע שלוש הורדות ריבית - כך שהריבית תעמוד על 3.75% ברף העליון.

הזווית הישראלית: הדילמה של הנגיד

בעוד שהורדת הריבית בארה"ב מסתמנת כדבר מנוי וגמור, בארץ הכלכלנים מביעים ספק בנוגע להתממשות מהלך דומה בהחלטה הקרובה.

זאת, ברקע הימשכות המלחמה ברצועת עזה שהביאה לפריצת תקרת הגירעון, רמות האינפלציה הגבוהות וההתאוששות הכלכלית אחרי מבצע "עם כלביא" מול איראן, אשר הביאו לכך שבשלב זה השוק מתמחר הורדת ריבית מצד בנק ישראל בהחלטה הקרובה בהסתברות של 37%.

על אף שהורדת הריבית של הפד עשויה לתמוך במהלך דומה מצד חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, כלל לא בטוח שהנגיד, פרופ' אמיר ירון, יצטרף גם הוא למהלך בסוף החודש (29 בספטמבר).

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: ap, Mark Schiefelbein

"הורדת ריבית בארה"ב, ככל שתהיה, זה פרמטר אחד שבנק ישראל יכול להישען עליו אם הוא יחפוץ בכך בסוף החודש", מעריך רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות. "אבל כשאני חושב על הפרמטרים האחרים, הם עדיין בסביבת אי־ודאות, וצריך להמתין ולראות מה התוצאות שלהם, ורק אז בנק ישראל יוכל לגבש את ההחלטה".

מתי בשוק מעריכים שהריבית בארץ תרד?

מי ששותף לתפיסה הזו הוא מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. הוא מעריך כי בנק ישראל לא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה אלא רק בסוף חודש נובמבר.

זאת, לדבריו, "על רקע התרחבות המלחמה ברצועת עזה (המחריפה את 'מגבלות ההיצע', א"ג), ההתאוששות החדה בפעילות הכלכלית ברבעון השלישי, שוק העבודה 'ההדוק מאוד' וסביבת האינפלציה הגבוהה (במיוחד בענפי השירותים, א"ג)".

יתרה מכך, שפריר מעריך כי קיימת סבירות מסוימת לכך שהריבית תיוותר ללא שינוי עד סוף שנת 2025, "היות שההחלטות הקרובות יושפעו מאד הן מסביבת האינפלציה המקומית, אך גם ממצב הלחימה בעזה, המשפיע מאד על צד ההיצע".

בהקשר זה, בחודש שעבר אישרה הממשלה את הצעת האוצר לפתיחת תקציב המדינה לשנת 2025, למימון הוצאות הביטחון החריגות, בעקבות הרחבת הלחימה בעזה. על־פי האוצר, תקרת הגירעון תעלה מ־4.9% ל־5.2% תוצר.