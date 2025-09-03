יוליוס בר: צופים לפחות שתי הורדות ריבית של הפד

"אנחנו צופים לפחות שתי הורדות ריבית מצד הפדרל ריזרב בארה"ב בחודשים הקרובים, בחודש ספטמבר וככל הנראה גם בדצמבר" - כך אמר היום (ד') מישל מונץ, ראש תחום ניהול ההשקעות בבנק השוויצרי יוליוס בר, בכנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס. "אני מתקשה כרגע לראות את זה קורה מעבר לשתי הפעימות הללו בשל המכסים בארה"ב, עליית המחירים וההאטה בשוק העבודה שם. מצד שני, אנחנו אופטימיים לגבי הכלכלה הגלובלית וצופים שהיא תמשיך לצמוח בטווח הקרוב, ושכלכלת ארה"ב לא תיכנס למיתון".

לדבריו, "גם הבנק המרכזי באירופה צפוי להוריד את הריבית בדצמבר, וזה אומר שהדולר יהיה חלש אפילו יותר. נראה איך הכלכלה האירופית מנווטת - היא עדיין לא מצליחה לייצר חברות ענק בקצב אמריקאי, וצריך לזכור ששווי השוק של אנבידיה גבוה יותר מכלכלת גרמניה וצרפת יחד - אבל נראה שההשקעה באירופה, ובפרט בגרמניה בביטחון ובתשתיות, מאוששת את הכלכלה ביבשת".

על-פי מונץ, שוק ההון ממשיך לגאות, למרות התחלת שנה מאתגרת במדד ה-S&P 500, אבל חולשת הדולר פוגעת מאוד ביכולת לתרגם זאת לתשואות. "לדולר הייתה את תחילת השנה הגרועה ביותר מאז 1971", אומר מונץ, מה שהביא לנהירה לזהב - שהיא הדרך הטובה ביותר של המשקיעים להגן על עצמם מפני סיכונים, כמו הסיכון ההולך וגדל בארה"ב. שם המשחק הוא ביזור נכסים כדי להקטין נכסים". יש לציין כי יוליוס בר, כבנק שוויצרי, נהנה גם הוא מהנהירה לזהב.

"המכסים הם עניין בר-ניהול"

"היום שכונה 'יום השחרור' בתחילת אפריל - שבו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז לראשונה על היקף המכסים שהוא מתכוון להטיל על מדינות שונות בעולם - התברר כיום שהיה קצת אחר, כזה ששואף לגרום לשינוי הגדול ביותר במדיניות הסחר האמריקאית מאז 1910. תחילה היה נראה שהמדיניות הזו תוביל למיתון בארה"ב, אבל היום אנחנו רואים שהמכסים הם עניין בר-ניהול, ובמבט על סנטימנט המשקיעים, השוק תיקן את עצמו במהירות מפתיעה. צפינו האטה בסחר העולמי ובכלכלה הגלובלית, אבל החדשות הטובות הן שלא מדובר בהאטה מהותית".

מונץ שורי לגבי הכלכלה ההודית והסינית - שהולכות ומתקרבות זו לזו - אך מזהיר מפני "האטה בצריכה הפנימית בכלכלה הסינית, שאולי תפצה על עצמה באמצעות גיוס הון ממשקיעים זרים. סין ממשיכה לצמוח, אבל היא חייבת להגדיל את הצמיחה מבית כדי להימנע ממיתון. אלה חדשות טובות סך-הכול למשקיעים, כיוון שזה אומר שסין תיעזר יותר בשוק ההון".

"מזומן הוא לא המקום עליו להשעין את תיק ההשקעות שלכם", מזהיר מונץ. "למעשה כל שוק - זהב, אג"חים ו-S&P 500 - מבצעים טוב יותר מהשקעה במזומן. S&P 500 הוא גם יצרן המזומן הגדול ביותר בשנים האחרונות, ודאי ביחס להיסטוריה - אפשר להבין זאת בראי המזומן האדיר שמייצרות ענקיות הענן, חברות ששולי הרווח שלהן עולים משמעותית".

